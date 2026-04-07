Mario Hart aclara situación con Korina Rivadeneira, pese a rumores de separación: “Compartimos familiarmente con nuestros hijos”

Mario Hart se pronuncia sobre los fuertes rumores de una crisis matrimonial con Korina Rivadeneira. Aunque no confirma ni niega la separación, asegura que siempre serán una familia y que prefieren mantener sus asuntos personales en privado. Video: Willax / Amor y Fuego

El piloto Mario Hart rompió el silencio sobre su relación con Korina Rivadeneira en medio de rumores de separación, una supuesta crisis matrimonial y especulaciones sobre el futuro de sus hijos. La pareja, casada desde 2017 y padres de dos niños, ha optado por mantener la privacidad respecto a su situación, aun frente a la presión mediática.

Ambos han sido vistos juntos en actividades familiares recientes, insistiendo en la importancia del bienestar de sus hijos y la armonía familiar, aunque Hart evitó confirmar o negar una ruptura definitiva. En el pódcast Sin Más Que Decir, del canal digital +QTV, el exchico reality abordó los comentarios sobre una posible separación.

“Seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás. Somos una familia y lo seremos por siempre”, aseguró el piloto. Explicó que su prioridad es la tranquilidad de los hijos y que los temas personales seguirán siendo asunto privado.

Hart recalcó: “no tenemos problemas en compartir familiarmente con nuestros hijos. Eso es, hoy en día, lo más importante, que estemos tranquilos como lo estuvimos siempre”.

Mario Hart rompe el silencio sobre sus rumores de separación con Korina Rivadeneira y confirma el bienestar familiar como prioridad. (Instagram Mario Hart)

El conductor aclaró que, pese a la presión mediática, la pareja no expondrá detalles de su vida privada, remarcando que están decidiendo cómo llevar el proceso y que, si alguna vez deben comunicar algo de manera oficial, lo harán “como personas responsables y padres”.

Rumores acerca de la venta de la casa

Las versiones sobre un distanciamiento se intensificaron en las últimas semanas cuando se conoció la venta de la casa compartida por Mario Hart y Korina Rivadeneira en Chorrillos. En Sin Más Que Decir, Hart precisó que la decisión de vender el inmueble no está relacionada con problemas personales ni con una separación inminente, sino que obedece a una estrategia financiera tomada meses atrás.

“La casa la tenemos a la venta desde el día siguiente que nos mudamos. Se dio la oportunidad y la pusimos a la venta, como un tema de negocio y, si se da, bacán y rentabilizar un poco. Pero no es parte de la coyuntura, no es que la hayamos puesto a la venta recién”, aclaró Mario.

Recordó que el inmueble, una residencia frente al mar en Chorrillos, fue escenario de muchos momentos familiares compartidos en redes sociales, pero insistió: “No tiene que ser una separación, puede ser un tema de negocio”.

Mario Hart se presentó en el programa 'Sin más que decir' para aclarar las especulaciones sobre una posible crisis matrimonial con Korina Rivadeneira, explicando que la venta de su casa es una decisión de negocios y no el resultado de problemas en su relación. Video: YouTube QTV / Sin que decir

A pesar de estas explicaciones, la ausencia de publicaciones y mensajes afectivos entre ambos generó nuevas especulaciones. Un video viral mostró a la hija de la pareja diciendo: “mamá no vive con papá”, lo que alimentó dudas sobre la convivencia. Hasta la fecha, ni Hart ni Rivadeneira han confirmado o desmentido oficialmente si continúan juntos.

Korina Rivadeneira, familia y exposición pública

Por su parte, Korina Rivadeneira también optó por no dar detalles sobre su relación. Consultada por reporteros hace algunas semanas, la modelo venezolana señaló: “Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada. Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. Si hay algo que tengamos que contar o que se vea de nuestra vida privada de repente va a ser a través de nuestras propias redes sociales”.

La pareja llamó la atención al compartir un video familiar durante Semana Santa, donde aparecen junto a sus hijos en la piscina y en un evento infantil. En el clip, Korina llama “papá” a Mario y ambos juegan con los pequeños, mostrando un ambiente de unión.

Korina Rivadeneira y Mario Hart compartieron un tierno video familiar en Semana Santa, despejando rumores de crisis.

El video incluyó la frase “Travesuras a papá”, lo que algunos seguidores interpretaron como una posible señal de acercamiento, aunque el verdadero trasfondo de la relación sigue sin aclararse públicamente.

A través de sus redes, Rivadeneira ha mostrado cómo, incluso en medio de momentos difíciles, como la reciente pérdida de una de las mascotas de Mario, la familia sigue realizando actividades conjuntas y brindando apoyo emocional a los niños. Ambos han dejado claro que la estabilidad y el bienestar de sus hijos es el eje central de sus decisiones actuales.