Perú

Rescatan 13 tortugas amazónicas víctimas de tráfico ilegal en el sur del Perú tras operativos conjuntos de control

Una tortuga motelo adulta y 12 taricayas quedaron bajo resguardo estatal luego de dos intervenciones impulsadas por alertas ciudadanas y la acción coordinada de las instituciones

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Vista superior de una tortuga motelo con caparazón oscuro y piel amarilla sobre tierra seca y hojas, con pequeñas plantas alrededor
Una tortuga motelo adulta, parte de un grupo de trece ejemplares rescatados por Serfor y Aduanas, se recupera tras ser interceptada del tráfico ilegal de fauna silvestre en la región de Tacna. (Foto: Radio Galaxia Moquegua)

En la región Tacna, Serfor y Aduanas lograron recientemente rescatar trece tortugas extraídas del ecosistema amazónico en contextos asociados al tráfico ilegal de fauna silvestre. Esta acción puso en evidencia no solo la frecuencia con la que especies vulnerables circulan fuera de su hábitat natural, sino las graves consecuencias para su salud y su supervivencia.

Los ejemplares, una tortuga motelo adulta y 12 taricayas, llegaron a custodia estatal tras dos operativos independientes realizados gracias a la denuncia ciudadana y la coordinación entre ambas instituciones.

La Agencia Andina detalló que las taricayas fueron localizadas en el puesto de control aduanero Vila Vila, escondidas dentro de un envase plástico y transportadas como encomienda en un bus. Esta acción constituye una infracción conforme al D. S. N.° 004-2014-MINAGRI, ya que la especie se encuentra categorizada como Vulnerable.

Tortugas fueron halladas con infecciones y daños severos

La tortuga motelo localizada vagando en la vía pública del distrito Alto de la Alianza, Tacna, presentaba al momento del rescate hiperparatiroidismo secundario nutricional y una infección respiratoria. Este diagnóstico, según el personal veterinario de Serfor, se asocia directamente a una alimentación inadecuada típica del cautiverio o el traslado clandestino.

Primer plano de una tortuga motelo adulta sobre un enfriador rojo; detrás, un trabajador con guantes azules y mascarilla blanca. Un termómetro digital y una caja de termómetro están en la mesa
Un especialista examina a una tortuga motelo adulta, una de las trece tortugas amazónicas rescatadas del tráfico ilegal en la región de Tacna por Serfor y Aduanas. (Foto: Radio Galaxia Moquegua)

En el caso de las 12 taricayas incautadas, los veterinarios identificaron un cuadro inflamatorio sistémico, consecuencia de las condiciones ambientales adversas a las que fueron expuestas durante el transporte: humedad, temperatura incorrectas, limitado acceso a luz solar y agua de mala calidad. Estas afecciones disminuyen drásticamente las probabilidades de supervivencia al momento de regresar a un entorno controlado.

“De la totalidad de reptiles rescatados por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Tacna y Moquegua (ATFFS), todos presentan trastornos asociados a condiciones ambientales inadecuadas, como la humedad, la temperatura, el acceso a la luz solar y la calidad del agua“, sostuvo al medio estatal.

La recuperación de ambas especies requirió la intervención articulada de organizaciones públicas y privadas. La tortuga motelo permanece bajo tratamiento veterinario y alimentación controlada en un espacio adecuado por la ATFFS Moquegua-Tacna. Por su parte, las taricayas fueron trasladadas vía aérea con apoyo de la ONG Unidos por los Animales (UPA) y la empresa aérea LATAM, quedando bajo resguardo de la Reserva Ecológica Taricaya en la región Madre de Dios.

Manos con guantes azules sostienen una pequeña tortuga de caparazón oscuro y cabeza con manchas amarillas. Fondo borroso con tela azul y una balanza
Un ejemplar de tortuga taricaya, parte de un grupo de trece reptiles amazónicos rescatados por Serfor y Aduanas en la región de Tacna, Perú, evidencia el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre. (Foto: Radio Galaxia Moquegua)

Estos procesos de traslado, rehabilitación y tratamiento ejemplifican la capacidad instalada en Perú para enfrentar emergencias de tráfico y garantizar una segunda oportunidad de vida a los animales afectados.

En respuesta a esta crisis, Serfor impulsa la iniciativa No te compres un delito, destinada a sensibilizar sobre las consecuencias legales y ambientales de consumir, transportar o comerciar especies silvestres. Estos programas de educación y fiscalización complementan la atención veterinaria y la reinserción controlada en ambientes protegidos.

Tortugas motelo y taricaya cumplen un rol clave en la Amazonía

La tortuga motelo (Chelonoidis denticulata) es un reptil terrestre de amplia distribución en la Amazonía, reconocible por su caparazón oscuro con manchas amarillas o anaranjadas. Puede medir entre 40 y 50 centímetros y superar los 50 años en condiciones naturales favorables. Se alimenta de frutos, hongos, hojas, insectos y pequeños animales, y destaca por su importancia ecológica en la dispersión de semillas, facilitando la regeneración de los bosques amazónicos.

La motelo enfrenta amenazas severas como la caza para consumo humano y la pérdida de hábitat por deforestación, factores que, sumados al tráfico ilegal, han reducido de forma alarmante sus poblaciones.

Imagen dividida: a la izquierda, una pequeña tortuga taricaya sobre una mano enguantada; a la derecha, una tortuga motelo adulta sobre un objeto rojo
Agentes de Serfor y Aduanas en Tacna rescataron trece tortugas, incluyendo una motelo adulta y doce taricayas, que fueron extraídas ilegalmente del ecosistema amazónico. (Composición: Infobae Perú / Radio Galaxia Moquegua)

Las taricayas (Podocnemis unifilis), por su parte, son tortugas acuáticas presentes en los sistemas fluviales de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Pueden llegar a 50 centímetros de longitud y vivir varias décadas. Su vida transcurre entre el agua y las orillas, alimentándose de plantas acuáticas, frutos, insectos y peces pequeños.

El ciclo reproductivo de la taricaya la hace especialmente vulnerable: las hembras depositan los huevos en la arena de los ríos durante la temporada seca, periodo crítico por la recolección humana y la depredación natural. Por ello, existen programas de conservación en la Amazonía peruana orientados a proteger nidos y liberar crías, contribuyendo a la recuperación poblacional y a la conservación de especies esenciales para el equilibrio del ecosistema amazónico.

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