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Carlos ‘Tato’ Rivero se marcha de Rebaza Acosta y cuestiona al presidente por no cumplir su palabra: “Me molesta porque descarté ofertas”

El entrenador nacional había asumido las riendas del club del Callao en diciembre pasado en reemplazo de Roy Mauricio, quien también dejó el club y apuntó contra la forma en que le comunicaron su salida

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Carlos Rivero deja de ser DT de Rebaza Acosta. Crédito: LPV.
Carlos Rivero deja de ser DT de Rebaza Acosta. Crédito: LPV.

Rebaza Acosta atraviesa una transformación institucional tras la llegada de un nuevo sponsor que asumirá el control de la gestión deportiva y administrativa. En este contexto, la flamante directiva empresarial determinó no renovar el vínculo de Carlos ‘Tato’ Rivero, decisión que marca un giro en la estructura del club de la Liga Peruana de Vóley. El adiestrador nacional inició su ciclo en diciembre, con la promesa de un proyecto a largo plazo, pero la llegada del nuevo auspiciante cambió el escenario.

Durante las primeras semanas tras el fin de la temporada, Rivero mantuvo reuniones con los dirigentes para planificar la pretemporada y los refuerzos nacionales. Se discutieron plazos para iniciar los entrenamientos y se analizaron las necesidades deportivas de cara al próximo torneo. Sin embargo, la comunicación con la dirigencia se tornó confusa y cambiante, generando incertidumbre sobre su continuidad al frente del primer equipo.

A partir de este punto, Rivero relató en diálogo con ‘Ataque Cruzado’ que la promesa de continuidad fue clave para rechazar otras ofertas. “Se había quedado en un proyecto de continuidad cuando recién inicié en Rebaza. El señor Joner Córdova [presidente] me comentó que me iba a hacer un contrato y que íbamos a seguir la siguiente temporada. Le dije que todo con calma, que para mí su palabra vale más que un contrato, ya que fue muy pronto cuando me lo dijo”, explicó el entrenador.

Carlos 'Tato' Rivero se estrenó con derrota en su debut en el banquillo de Rebaza Acosta.
Carlos 'Tato' Rivero se estrenó con derrota en su debut en el banquillo de Rebaza Acosta.

Las fechas para el inicio de la pretemporada se modificaron en varias ocasiones. “Fui al club, hablé con él para ver los jales nacionales que iban a venir; me dijo que empezaríamos recién a finales de marzo. Luego me dijo que empezábamos la quincena de mayo y la semana pasada, el día jueves, me llamó y me comunicó que ya no seguíamos en el club”, detalló Rivero.

El entrenador reconoció que aceptó la decisión, pero no ocultó su malestar. “Lo escuché y lo acepté”, expresó Rivero, subrayando que la falta de transparencia en el proceso fue lo que más le molestó. Agregó que la inestabilidad en la gestión perjudica la credibilidad de los proyectos deportivos, afectando a entrenadores y jugadores por igual.

Rivero tampoco ocultó el impacto personal y profesional que tuvo la decisión de Rebaza Acosta. “No me sorprende, pero sí me molesta porque descarté otras oportunidades laborales por creer en la palabra del presidente”, manifestó. El entrenador confirmó que ya tiene nuevos desafíos en el horizonte: trabajará en la Liga de Ate y la Liga del Rímac, enfocado en el desarrollo de divisiones menores, un área donde posee amplia experiencia.

Roy Mauricio se despidió de Rebaza Acosta a través de su cuenta de Instagram.
Roy Mauricio se despidió de Rebaza Acosta a través de su cuenta de Instagram.

Mientras tanto, el club publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales: “Profesor ‘Tato’ Rivero, agradecemos su labor como entrenador de nuestro primer equipo profesional en la Liga Peruana de Voleibol. Reconocemos su compromiso, liderazgo y el trabajo realizado al frente del equipo durante esta etapa. Le deseamos éxitos en sus próximos proyectos profesionales”.

Jessenia Uceda también se marcha

La partida de Rivero coincide con un periodo de inestabilidad interna en Rebaza Acosta, marcado previamente por la salida de Jessenia Uceda, conocida como ‘La Tumbao. La ex voleibolista olímpica fue la primera en anunciar su desvinculación del comando técnico y expresó por medio de sus redes sociales su malestar ante la falta de transparencia y comunicación, un sentimiento que Rivero compartió plenamente.

El entrenador reveló en ‘Ataque Cruzado’ que la decisión de quedarse en Rebaza Acosta se basó en la confianza mutua que mantenía con Uceda y en la palabra de la dirigencia. “Con Jessenia tenía un proyecto que íbamos a ir juntos a Marcona. Era trabajar jueves, viernes y sábado. Estaban pagando entre 8 mil a 10 mil soles, así como deseché la oferta del Colegio San Pedro Villa Caritas y una universidad por creer en la palabra del presidente de Rebaza Acosta”, sumó Rivero.

Comunicado de Jessenia Uceda
Comunicado de Jessenia Uceda

Hasta el momento, la directiva de Rebaza Acosta no ha oficializado al reemplazante de Rivero, aunque Martín Rodríguez surge como el principal candidato para liderar el equipo la próxima temporada. El club, bajo la influencia de los nuevos empresarios, busca fortalecer su presencia en la Liga Peruana de Voleibol y consolidar una estructura renovada que le permita alcanzar sus objetivos deportivos.

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