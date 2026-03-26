Korina Rivadeneira se sincerca sobre su relación con Mario Hart: "Hemos decidido no hablar de nuestra vida privada"

Las cámaras de 'Amor y Fuego' abordaron a Korina Rivadeneira para preguntarle sobre los fuertes rumores de una separación de Mario Hart. Visiblemente nerviosa, la modelo evitó confirmar o negar la ruptura. Video: Willax TV / Amor y Fuego

En las últimas semanas, la pareja formada por Korina Rivadeneira y Mario Hart ha sido blanco de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial. La ausencia de fotos y mensajes juntos en redes sociales, así como la negativa de ambos a referirse abiertamente a su situación sentimental, han alimentado versiones de distanciamiento e incluso de que el piloto ya no viviría en el hogar familiar.

Consultada sobre estos rumores por el programa ‘Amor y Fuego’, Rivadeneira fue enfática en marcar distancia: “Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada”. La influencer y modelo venezolana respondió así a los rumores de separación con el piloto y figura televisiva, asegurando que ambos han optado por mantener su vida personal lejos de los reflectores.

De esta manera, ni confirma ni desmiente la crisis, pero recalca que cualquier anuncio se hará solo a través de sus redes oficiales.

Silencio, privacidad y especulaciones: ¿hay crisis en la pareja?

Durante la entrevista, la exchica reality evitó confirmar o desmentir si atraviesan una ruptura. “Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. Si hay algo que tengamos que contar o que se vea de nuestra vida privada, de repente va a ser a través de nuestras propias redes sociales”, indicó la influencer, dejando claro que cualquier novedad sobre la pareja será comunicada directamente por ellos y no a través de declaraciones a la prensa.

Korina Rivadeneira y Mario Hart optan por la privacidad y no confirman ni niegan rumores de separación en redes.

Rivadeneira reconoció que ha disminuido la exposición de su vida familiar en redes, una señal que no ha pasado desapercibida para sus seguidores, acostumbrados a verlos compartir momentos juntos y en familia. “Pues sí, pero no siempre las redes sociales… de hecho yo no publico casi nada personal hace mucho, muy pocas cosas con los niños y de trabajo básicamente”, explicó.

El propio Mario Hart ya había adoptado una postura similar. Consultado días antes, el piloto manifestó: “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado”, y admitió que en todo matrimonio hay altos y bajos. “Los matrimonios están llenos de crisis… lo normal creo yo es que hayan estos altibajos”, declaró Hart, sin cerrar la puerta a una crisis o eventual separación.

Una relación mediática, altibajos y la apuesta por la privacidad

La historia de Mario Hart y Korina Rivadeneira ha estado marcada por la exposición constante desde su inicio en 2017, tras su paso por realities como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. Juntos han enfrentado polémicas, la anulación de su boda civil en Huaral, la formación de una familia con dos hijos y el escrutinio público sobre cada etapa de su vínculo.

La pareja, que solía compartir frecuentemente imágenes y mensajes de afecto, ahora apuesta por la reserva y la protección de su intimidad. “Especulaciones han habido durante toda nuestra relación, sobre cualquier tipo de cosas y la mayoría de veces no han sido ciertas”, remarcó la influencer, insistiendo en que no desea alimentar rumores ni dar pie a versiones sin fundamento.

El deportista aborda las versiones sobre su situación sentimental con la modelo venezolana, evita confirmaciones y asegura que cualquier información oficial será comunicada por ambos. Amor y Fuego/ Willax TV

Por ahora, tanto Mario Hart como Korina Rivadeneira prefieren el silencio, una decisión que suele decir mucho en el entorno de la farándula. La prensa y los seguidores permanecen atentos a cualquier señal, mientras la pareja sostiene que, si hay algo importante que comunicar, serán ellos mismos quienes lo anuncien.

Los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre: “Separados y camino al divorcio”

La postura reservada de la pareja fue analizada en el set de ‘Amor y Fuego’, donde los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre calificaron de “inminente” la separación y remarcaron que el silencio y las evasivas no son habituales en parejas estables.

González fue tajante: “Nadie que está en un matrimonio estable tiene las reacciones que ha tenido Korina. Si tú no estás separada de tu esposo ni piensas separarte, no dices: ‘Hemos acordado entre los dos que de ese tema no vamos a hablar’, porque no es una respuesta que una pareja estable, mucho menos un matrimonio sólido, te daría si el divorcio, la separación, no está siendo parte de su realidad”.

Tras fuertes rumores de una crisis en su matrimonio, Korina Rivadeneira es abordada por la prensa y sus respuestas nerviosas parecen confirmar su distanciamiento de Mario Hart. Los conductores de 'Amor y Fuego' analizan cada gesto de la modelo. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Mitre también opinó que la pareja ya estaría separada y que la decisión de mantener el tema en privado solo alimenta la especulación mediática: “Yo estoy convencida de que eso se ha terminado o está por muy mal camino. Si una pareja es famosa, les conviene decirlo, porque si Korina sale con alguien el día de mañana, la gente va a especular”.

Ambos conductores coincidieron en que la relación, que fue altamente visible y mediática desde el inicio, ahora transita por una etapa de total reserva, lo que para ellos confirma el distanciamiento. González concluyó que la decisión de no anunciar oficialmente la separación podría deberse a que la pareja desea tomarse tiempo antes de hacer pública la noticia, mientras que Mitre lamentó que una historia tan seguida y expuesta termine en una ruptura.