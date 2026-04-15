Beca 18 abre nuevas oportunidades: vacantes exclusivas para estudios técnicos en el Perú

Primera etapa de Beca 18-2026 beneficia a estudiantes con alto rendimiento académico en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), lanzó una nueva etapa de la Beca 18-2026, destinada a jóvenes que buscan iniciar estudios técnicos en institutos y escuelas de educación superior.

Esta modalidad responde a la política de fortalecer la educación técnico-productiva, con el objetivo de formar profesionales listos para responder a las necesidades del mercado laboral.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que la asignación de becas para carreras técnicas forma parte de una estrategia nacional orientada a mejorar la inserción laboral.

La formación técnica tiene una duración aproximada de tres años y se caracteriza por su enfoque práctico, que facilita la transición hacia el mundo del trabajo. Las carreras técnicas incluidas en esta convocatoria abarcan áreas como mecánica y metalúrgica, gestión y administración, contabilidad e impuestos, enfermería, y construcción e ingeniería civil, entre otras de alta demanda según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026.

Beca 18: más de 110 institutos y escuelas elegibles para carreras técnicas en 2026 - Minedu

Proceso y requisitos para postular a las becas técnicas

La postulación para acceder a una beca técnica en el marco de Beca 18-2026 se realiza de forma virtual y gratuita a través de la página oficial www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

En esta segunda etapa del concurso, se ofrecen cerca de medio millar de vacantes, distribuidas en orden de mérito entre los postulantes que cumplan con los requisitos y elijan instituciones elegibles.

El proceso está dirigido a quienes no lograron obtener una vacante en la primera etapa o no participaron, pero cumplen con todas las condiciones exigidas. Las becas se asignan no solo en función del rendimiento académico, sino también considerando un puntaje extra para quienes opten por carreras de alta demanda laboral. El periodo de postulación para la segunda etapa estará abierto hasta las 11:59 p. m. del 27 de abril.

La Beca 18 cubre de manera integral los costos académicos y no académicos de los beneficiarios, incluyendo matrícula, pensión, alimentación, alojamiento y movilidad local. El objetivo es garantizar que los jóvenes con menor poder adquisitivo puedan acceder a una educación de calidad, sin barreras económicas.

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y el Senati concentran el mayor número de jóvenes seleccionados en la reciente edición de Beca 18. | Andina

Segunda convocatoria y reingeniería del programa

El Minedu confirmó que habrá una segunda convocatoria de Beca 18 para 2026, como parte de la reingeniería del Pronabec. Según las autoridades, se esperan alrededor de 10 mil plazas para el próximo año, aunque la cifra final dependerá de la evaluación y ajustes al programa. La ministra Cuadros aseguró que se trabaja en conjunto con la Contraloría para transparentar los procesos y asegurar el buen uso de los recursos.

En la primera convocatoria de 2026, se ofrecieron 5.184 vacantes, de las cuales 1.554 ya han sido adjudicadas. El segundo tramo distribuirá el 70% restante de las becas técnicas y universitarias, permitiendo que más postulantes puedan acceder al beneficio. Los resultados de los ganadores se pueden consultar en la web oficial de Pronabec.

El programa Beca 18 ha beneficiado a más de 85 mil peruanos desde su creación. Para consultas y orientación, Pronabec ofrece canales de atención como el WhatsApp 914 121 106, la línea gratuita 0800 000 18 y su central telefónica (01) 612 8230.