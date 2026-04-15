Balean a hombre mientras iba en moto con una menor de edad en el Callao: ataque ocurrió tras persecución a pocas cuadras de comisaría

En solo dos horas, sicarios ejecutaron tres ataques en distintos puntos del Callao, dejando víctimas mortales y generando alarma entre los vecinos. Los crímenes ocurrieron durante la madrugada y hasta el cierre del reporte no se registraban detenidos. Fuente: Latina Noticias

La madrugada del 15 de abril dejó una secuencia de ataques armados en el Callao, donde tres personas murieron en un lapso menor a dos horas. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la provincia constitucional y evidenciaron una dinámica de violencia que se repitió en varios distritos durante la misma franja horaria.

Uno de los casos se registró en las inmediaciones de la comisaría de Bocanegra. Un hombre que se desplazaba en motocicleta fue interceptado por sujetos armados mientras circulaba junto a una menor de edad. La secuencia incluyó una persecución por varias cuadras y terminó con múltiples disparos a pocos metros de la dependencia policial.

Persecución y ataque a metros de una comisaría

Tres homicidios en menos de dos horas en distintos puntos del Callao durante la madrugada del 15 de abril. Compoición: Infobae

El ataque ocurrió en el jirón Cajamarca, en la zona de Bocanegra. La víctima fue identificada como Brayan Leonardo Saldaña Núñez, de 35 años, quien conducía una motocicleta acompañado por una adolescente de 15 años.

De acuerdo con la información difundida por Latina Noticias, dos sujetos en otra motocicleta iniciaron una persecución y dispararon en reiteradas ocasiones desde la parte trasera. La víctima avanzó varias cuadras antes de perder el control del vehículo y chocar contra un auto estacionado.

Tras la caída, los atacantes continuaron con los disparos en el lugar. El hombre fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento. La menor resultó herida durante el ataque.

En la escena quedaron restos del vehículo y otros elementos que forman parte de la investigación. Vecinos de la zona señalaron a Latina Noticias que no había presencia policial en el exterior de la comisaría en el momento del ataque.

Dos homicidios adicionales en otras zonas

Un ataque mortal frente a la comisaría de Bocanegra resultó en la muerte de Brayan Leonardo Saldaña Núñez, quien fue perseguido por sicarios en motocicleta. (Composición: Infobae Perú / Latina)

En paralelo a este caso, se reportaron otros dos asesinatos en diferentes puntos del Callao durante la misma madrugada. Ambos hechos presentaron características similares, con víctimas atacadas por sujetos armados que actuaron de forma directa.

El primer caso adicional ocurrió en la zona de Gambeta. Un hombre de aproximadamente 76 años fue atacado en la puerta de su vivienda. Los agresores tocaron la puerta y dispararon cuando la víctima abrió para verificar la identidad de quienes llamaban.

Los impactos de bala quedaron registrados en la estructura de la puerta, lo que permitió documentar el nivel de violencia del ataque.

El tercer homicidio se produjo en Gambeta Baja, en el parque Señor de los Milagros. En ese lugar, otro hombre fue atacado con disparos y murió en el sitio. Este hecho ocurrió a pocos minutos del caso anterior, dentro del mismo sector.

Reclamos vecinales y falta de resultados

Los tres ataques generaron preocupación entre los residentes de las zonas afectadas. Según Latina Noticias, los vecinos manifestaron su malestar por la repetición de hechos violentos en el área.

También indicaron que semanas antes se registró otro homicidio a corta distancia de la comisaría de Bocanegra, lo que incrementó la preocupación por la seguridad en el sector.

La Policía realizó diligencias en los lugares de los hechos durante la madrugada. Hasta el momento del reporte difundido por Latina Noticias, no se informó sobre personas detenidas en relación con estos ataques.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116

Centro de Emergencia Mujer: 100

SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113