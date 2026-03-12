Mario Hart y Korina Rivadeneira: su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se habla de una posible crisis

Mario Hart y Korina Rivadeneira enfrentarían una crisis tras casi 10 años de relación. IG

La historia entre Mario Hart y Korina Rivadeneira inició en 2013, durante su participación conjunta en el reality ‘Combate’. En ese momento, el automovilísta mantenía una relación con Alejandra Baigorria, por lo que el vínculo con la modelo venezolana no pasó de una amistad inicial. Sin embargo, el destino los volvió a reunir en 2017 en ‘Esto es Guerra’, donde la cercanía creció y, tras algunos meses de relación, decidieron formalizar su romance.

A fines de febrero de 2017, ambos confirmaron públicamente que estaban juntos. Korina Rivadeneira escribió en Instagram: “Tenía todo bajo control hasta que mi alma empezó a quererte”. Por su parte, Mario Hart declaró en el programa ‘Estás en Todas’ que se encontraba enamorado y mantenía una relación sentimental con la modelo.

Korina Rivadeneira cuenta el duro camino para ser madre mientras crecen rumores con Mario Hart. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Casi 10 años de relación

La rapidez con la que avanzó el vínculo sorprendió a seguidores y medios. Solo dos meses después de hacer público su romance, el 21 de abril de 2017, la pareja contrajo matrimonio civil en la municipalidad de Huaral.

Los medios de comunicación consiguieron el edicto matrimonial que formalizó el enlace: “Ante el alcalde de esta Municipalidad Provincial de Huaral, se han presentado don Mario Hart del Águila, de 30 años de edad, de ocupación empresario, natural de Bellavista, de nacionalidad peruana, (...), y doña Luz Celia Korina Rivadeneira Arcila, de 25 años de edad, de ocupación modelo, natural de Venezuela, de nacionalidad venezolana (...) solicitando contraer matrimonio en este Municipio”.

La boda, celebrada en una ceremonia íntima, atrajo la atención mediática tanto por la premura como por el contexto de la relación. El matrimonio fue objeto de investigación por parte de las autoridades y, en 2021, quedó anulado por irregularidades administrativas. Ambos anunciaron su intención de casarse nuevamente, aunque esto no se concretó.

Korina Rivadeneira afirma que Mario Hart le pidió matrimonio para que no la deporten: “Va a ayudar a que te quedes”

A lo largo de su relación, Hart y Rivadeneira formaron una familia con dos hijos y compartieron distintos momentos tanto en televisión como en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano. La exposición pública de su vida privada fue constante, y la pareja solía publicar imágenes y mensajes afectuosos para sus seguidores.

Rumores de separación

Sin embargo, en los últimos meses, la frecuencia de publicaciones conjuntas disminuyó. La especulaciones no tardaron en aparecer, indicando una posible crisis en su relación.

En la última edición del programa ‘Amor y Fuego’, Mario Hart abordó los rumores de separación con Korina Rivadeneira. “No todo es color de rosa”, fueron sus palabras.

Hart señaló que toda relación relación atraviesa altos y bajos y que la decisión de no publicar fotos juntos fue consensuada. “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, explicó ante cámaras.

El piloto también detalló que el inicio del año ha sido agitado y que ha adoptado cambios en su rutina para mantenerse activo. “Desde hace un tiempo vengo con un régimen diferente de alimentación que no es dieta, simplemente trato de comer una sola vez al día, hacer un tipo de ayuno. Este año ha empezado bastante alborotado, todo el día ando de arriba y para abajo entre una y otra cosa”, relató.

Mario Hart responde a rumores de separación con Korina Rivadeneira.

La menor exposición en redes fue interpretada por seguidores y medios como posible señal de distanciamiento. Hart respondió: “Es un poco el negocio de las redes uno deja de ver algo y empieza a tejerse sus historias, a tejerse cuentos. La verdad que nuestros temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlo en privado, pero lo que te puedo decir es que estamos tranquilos”.

Tanto Hart como Rivadeneira han defendido la privacidad familiar, especialmente por el bienestar de sus hijos. La modelo venezolana, en declaraciones previas, resaltó la importancia de proteger la intimidad del entorno familiar frente a la exposición mediática. La pareja ha alternado periodos de alta visibilidad y otros de mayor reserva, mientras construyen sus carreras individuales en televisión y medios.

Si bien Mario Hart no confirmó una separación, reconoció que el matrimonio atraviesa etapas complejas y que las crisis forman parte de las relaciones de pareja. “Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa, felicidad. Sería lindo, pero te mentiría quien te diga eso... Bueno, no sé, a lo mejor existen matrimonios felices todo el tiempo, pero lo normal, creo yo, es que hayan estos altibajos”, indicó.

La historia de Mario Hart y Korina Rivadeneira continúa siendo seguida de cerca por la prensa y el público, con atención renovada ante los rumores y la expectativa por posibles anuncios sobre el futuro de su vínculo.

Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen casi 10 años de relación. (Instagram)