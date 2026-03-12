Perú

Mario Hart y Korina Rivadeneira: su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se habla de una posible crisis

La pareja enfrenta especulaciones sobre su vínculo luego de años de alta exposición mediática y una boda civil que fue anulada por las autoridades.

Guardar
Mario Hart y Korina Rivadeneira
Mario Hart y Korina Rivadeneira enfrentarían una crisis tras casi 10 años de relación. IG

La historia entre Mario Hart y Korina Rivadeneira inició en 2013, durante su participación conjunta en el reality ‘Combate’. En ese momento, el automovilísta mantenía una relación con Alejandra Baigorria, por lo que el vínculo con la modelo venezolana no pasó de una amistad inicial. Sin embargo, el destino los volvió a reunir en 2017 en ‘Esto es Guerra’, donde la cercanía creció y, tras algunos meses de relación, decidieron formalizar su romance.

A fines de febrero de 2017, ambos confirmaron públicamente que estaban juntos. Korina Rivadeneira escribió en Instagram: “Tenía todo bajo control hasta que mi alma empezó a quererte”. Por su parte, Mario Hart declaró en el programa ‘Estás en Todas’ que se encontraba enamorado y mantenía una relación sentimental con la modelo.

Korina Rivadeneira cuenta el duro
Korina Rivadeneira cuenta el duro camino para ser madre mientras crecen rumores con Mario Hart. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Casi 10 años de relación

La rapidez con la que avanzó el vínculo sorprendió a seguidores y medios. Solo dos meses después de hacer público su romance, el 21 de abril de 2017, la pareja contrajo matrimonio civil en la municipalidad de Huaral.

Los medios de comunicación consiguieron el edicto matrimonial que formalizó el enlace: “Ante el alcalde de esta Municipalidad Provincial de Huaral, se han presentado don Mario Hart del Águila, de 30 años de edad, de ocupación empresario, natural de Bellavista, de nacionalidad peruana, (...), y doña Luz Celia Korina Rivadeneira Arcila, de 25 años de edad, de ocupación modelo, natural de Venezuela, de nacionalidad venezolana (...) solicitando contraer matrimonio en este Municipio”.

La boda, celebrada en una ceremonia íntima, atrajo la atención mediática tanto por la premura como por el contexto de la relación. El matrimonio fue objeto de investigación por parte de las autoridades y, en 2021, quedó anulado por irregularidades administrativas. Ambos anunciaron su intención de casarse nuevamente, aunque esto no se concretó.

Korina Rivadeneira afirma que Mario
Korina Rivadeneira afirma que Mario Hart le pidió matrimonio para que no la deporten: “Va a ayudar a que te quedes”

A lo largo de su relación, Hart y Rivadeneira formaron una familia con dos hijos y compartieron distintos momentos tanto en televisión como en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano. La exposición pública de su vida privada fue constante, y la pareja solía publicar imágenes y mensajes afectuosos para sus seguidores.

Rumores de separación

Sin embargo, en los últimos meses, la frecuencia de publicaciones conjuntas disminuyó. La especulaciones no tardaron en aparecer, indicando una posible crisis en su relación.

En la última edición del programa ‘Amor y Fuego’, Mario Hart abordó los rumores de separación con Korina Rivadeneira. “No todo es color de rosa”, fueron sus palabras.

Hart señaló que toda relación relación atraviesa altos y bajos y que la decisión de no publicar fotos juntos fue consensuada. “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado y como les digo, si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo nos encargaremos nosotros como dos personas responsables de hacerlo”, explicó ante cámaras.

El piloto también detalló que el inicio del año ha sido agitado y que ha adoptado cambios en su rutina para mantenerse activo. “Desde hace un tiempo vengo con un régimen diferente de alimentación que no es dieta, simplemente trato de comer una sola vez al día, hacer un tipo de ayuno. Este año ha empezado bastante alborotado, todo el día ando de arriba y para abajo entre una y otra cosa”, relató.

Mario Hart responde a rumores
Mario Hart responde a rumores de separación con Korina Rivadeneira.

La menor exposición en redes fue interpretada por seguidores y medios como posible señal de distanciamiento. Hart respondió: “Es un poco el negocio de las redes uno deja de ver algo y empieza a tejerse sus historias, a tejerse cuentos. La verdad que nuestros temas familiares, de un tiempo para acá, hemos decidido mantenerlo en privado, pero lo que te puedo decir es que estamos tranquilos”.

Tanto Hart como Rivadeneira han defendido la privacidad familiar, especialmente por el bienestar de sus hijos. La modelo venezolana, en declaraciones previas, resaltó la importancia de proteger la intimidad del entorno familiar frente a la exposición mediática. La pareja ha alternado periodos de alta visibilidad y otros de mayor reserva, mientras construyen sus carreras individuales en televisión y medios.

Si bien Mario Hart no confirmó una separación, reconoció que el matrimonio atraviesa etapas complejas y que las crisis forman parte de las relaciones de pareja. “Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa, felicidad. Sería lindo, pero te mentiría quien te diga eso... Bueno, no sé, a lo mejor existen matrimonios felices todo el tiempo, pero lo normal, creo yo, es que hayan estos altibajos”, indicó.

La historia de Mario Hart y Korina Rivadeneira continúa siendo seguida de cerca por la prensa y el público, con atención renovada ante los rumores y la expectativa por posibles anuncios sobre el futuro de su vínculo.

Mario Hart y Korina Rivadeneira
Mario Hart y Korina Rivadeneira tienen casi 10 años de relación. (Instagram)

Temas Relacionados

Mario HartKorina Rivadeneiraperu-entretenimiento

Más Noticias

El dorado como símbolo de esperanza y acción: la urgencia del diagnóstico oportuno en el cáncer infantil

Cuando el diagnóstico se retrasa, el panorama cambia: las terapias suelen ser más agresivas, el impacto físico es mayor y las probabilidades de curación disminuyen

El dorado como símbolo de

Janet Barboza defiende a Nilver Huarac tras sentencia de prisión efectiva: “Es una injusticia”

La conductora de América Hoy se pronunció ante las acusaciones contra el padre de su hija, con quien trabajó en producción hace varios años

Janet Barboza defiende a Nilver

Voleibolista argentina señaló la principal falencia de las jugadoras peruanas: “No siguen tanto lo que dice el entrenador”

Keila Llanos opinó sobre las deportistas nacionales luego de disputar la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 con Olva Latino

Voleibolista argentina señaló la principal

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canal TV para ver la transmisión en Perú

La edición 98 de los Premios Oscar reunirá a las máximas figuras del cine en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala, que marcará el cierre de la temporada de premios, podrá verse en Perú a través de distintos canales y vía streaming.

Premios Oscar 2026: fecha, hora

Crisis de gas natural en Perú: avance en las reparaciones de ductos de Camisea va al 74 %, según el Minem

La cifra reportada por el Ministerio de Energía y Minas confirma un progreso significativo tras el incidente, en medio de coordinaciones técnicas que apuntan a restablecer el combustible en Lima y Callao durante los próximos días

Crisis de gas natural en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿cuál es la

Elecciones 2026: ¿cuál es la diferencia entre senadores y diputados?

Elecciones 2026: ¿Qué es el Senado y cuáles serán sus funciones en el nuevo Congreso de Perú?

Vladimir Cerrón busca su libertad en el TC: Los argumentos de Humberto Abanto y las respuestas a las interrogantes de los magistrados

Elecciones 2026: Solo cinco partidos pasarían la valla y conformarían el Senado, tres de ellos ya están en el Congreso

Comisión de Justicia del Congreso impulsa proyectos que podrían debilitar investigaciones por crimen organizado y corrupción

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza defiende a Nilver

Janet Barboza defiende a Nilver Huarac tras sentencia de prisión efectiva: “Es una injusticia”

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canal TV para ver la transmisión en Perú

De Carlos Alcántara y Jossie Lindley a Federico Salazar y Katia Condos: los amores que terminaron este inicio de 2026

‘La Granja VIP’ anuncia a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, como participante y genera polémica a puertas del estreno

Rebeca Escribens llora al hablar de la separación de Federico Salazar y Katia Condos: “Ellos siempre van a ser una familia”

DEPORTES

Voleibolista argentina señaló la principal

Voleibolista argentina señaló la principal falencia de las jugadoras peruanas: “No siguen tanto lo que dice el entrenador”

Se filtró que Paulo Autuori habría renunciado a Sporting Cristal tras clasificación en Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Carabobo 3-2 en penales: goles y resumen de la clasificación ‘celeste’ a fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo