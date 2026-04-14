Perú

Senamhi pronostica descenso de la temperatura nocturna en estas regiones del país

El fenómeno incluirá ráfagas de viento cercanas a 45 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna en las regiones afectadas

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Las autoridades recomiendan evitar la exposición al frío, proteger a niños y adultos mayores, y reforzar el abrigo en viviendas durante las noches más frías - Créditos: Andina.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición al frío, proteger a niños y adultos mayores, y reforzar el abrigo en viviendas durante las noches más frías - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta amarilla para diversas regiones del país con el objetivo de advertir sobre un descenso significativo de la temperatura nocturna en la sierra sur desde el miércoles 15 hasta el viernes 17 de abril.

Durante este periodo, se prevé que las mínimas oscilen entre 3°C y 8°C en localidades ubicadas a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para zonas por encima de los 3.200 metros, se esperan registros cercanos a 2°C y -3°C, mientras que en áreas situadas sobre los 3.800 metros, los termómetros podrían marcar entre -5°C y -7°C.

Este fenómeno estará acompañado de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h, así como de una disminución de la nubosidad y un incremento en la temperatura diurna. Según el Senamhi, aunque estos eventos meteorológicos pueden resultar peligrosos, se consideran habituales en esta época para la región afectada.

El aviso comprende a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima y actuar con precaución, especialmente quienes realicen actividades al aire libre o en zonas de altura, donde el riesgo por las bajas temperaturas y los vientos intensos es mayor.

Las mínimas previstas alcanzarán valores entre 3 °C y 8 °C sobre los 2.500 metros, y descenderán hasta -7 °C en zonas por encima de los 3.800 metros - Créditos: Andina.
Las mínimas previstas alcanzarán valores entre 3 °C y 8 °C sobre los 2.500 metros, y descenderán hasta -7 °C en zonas por encima de los 3.800 metros - Créditos: Andina.

Frente a estas condiciones, se sugiere evitar la exposición prolongada al frío, proteger adecuadamente a niños y adultos mayores, y asegurar que las viviendas cuenten con abrigo suficiente para las noches más severas. Es importante, además, limitar en lo posible los desplazamientos nocturnos en áreas rurales y tomar precauciones adicionales al conducir, ya que la escasa nubosidad puede reducir la visibilidad y favorecer la formación de heladas.

En diversas oportunidades, el Senamhi ha instado a los agricultores y ganaderos a resguardar sus cultivos y animales, ya que las heladas y el incremento de la velocidad del viento pueden afectar la producción agrícola y la salud del ganado. Las autoridades locales y regionales deberán coordinar acciones preventivas y de respuesta rápida ante cualquier emergencia que pueda surgir por el descenso brusco de las temperaturas.

La institución recomienda consultar periódicamente sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre el pronóstico meteorológico y las medidas de prevención correspondientes. Mantenerse alerta y actuar con prudencia permitirá minimizar los riesgos asociados a este tipo de eventos climáticos y proteger a la población vulnerable durante estos días de frío intenso en la sierra sur.

Senamhi pronostica descenso de la temperatura nocturna en las regiones de la sierra - Créditos: Andina.
Senamhi pronostica descenso de la temperatura nocturna en las regiones de la sierra - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

  • Monitorea y pronostica las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas en todo el territorio nacional.
  • Emite alertas y avisos sobre fenómenos extremos como lluvias, heladas, vientos fuertes y sequías para prevenir riesgos.
  • Proporciona información técnica para la toma de decisiones en sectores como agricultura, salud, transporte y gestión de desastres.
  • Realiza estudios e investigaciones sobre el clima y los recursos hídricos del país.
  • Coordina con autoridades nacionales, regionales y locales la implementación de medidas de prevención ante eventos naturales.
  • Difunde datos y reportes a la población, medios de comunicación y organismos públicos o privados.
  • Promueve la educación y sensibilización sobre el cambio climático y la gestión ambiental sostenible.
  • Garantiza la calidad y continuidad de los servicios de información climática e hidrológica.

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