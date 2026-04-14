Perú

Lima y regiones de la costa seguirán con altas temperaturas hasta esta fecha pese al otoño, advierte el Senamhi

El organismo meteorológico nacional pronostica valores superiores al promedio para diversas regiones, con registros particulares en Tumbes, Piura y distritos urbanos del litoral. La influencia oceánica y atmosférica incide en este comportamiento térmico atípico

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Las precipitaciones, típicas del verano limeño, se esperan principalmente en horas vespertinas y nocturnas, siendo consecuencia de las condiciones climáticas en la cuenca media y alta de Lima. (Andina)
Las temperaturas superiores a lo habitual perdurarán en Lima y diversas regiones de la costa norte y central del Perú. (Andina)

Las temperaturas superiores a lo habitual perdurarán en Lima y diversas regiones de la costa norte y central del Perú durante los próximos días, a pesar del ingreso al otoño. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el organismo nacional de meteorología e hidrología, informó que los valores inusualmente altos se mantendrán hasta el domingo 19, una situación atribuida a la influencia combinada de condiciones oceánicas y atmosféricas sobre la región costera.

Esta persistencia de temperaturas elevadas se presentará junto a condiciones meteorológicas como cielos despejados o con escasa nubosidad durante el mediodía y primeras horas de la tarde. El Senamhi anticipa la presencia de ráfagas de viento hacia la tarde y la noche, especialmente en distritos ubicados en la franja litoral de la costa central.

Además, hacia el atardecer y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con posibles lluvias dispersas en ciertas zonas de la costa norte y central. Todos estos factores contribuyen a que, pese al avance del calendario, las sensaciones térmicas para la población permanezcan por encima de los niveles históricos de la temporada.

¿Por qué continúan las altas temperaturas pese al inicio del otoño?

El fenómeno de las altas temperaturas está ligado a la presencia de temperatura superficial del mar elevada frente a la costa peruana. Según el Senamhi, este factor propicia una mayor evaporación y transferencia de calor a la atmósfera. El ingreso de vientos del norte favorece la llegada de aire más cálido y la reducción de la cobertura nubosa sobre la franja costera.

Advierten sobre ola de calor en el verano del 2024. (Foto: Andina)
El fenómeno de las altas temperaturas está ligado a la presencia de temperatura superficial del mar elevada frente a la costa peruana.. (Foto: Andina)

El resultado es la prolongación de condiciones inusuales durante el día, especialmente en distritos ubicados lejos del litoral, donde la protección natural que aporta el mar disminuye significativamente. De acuerdo con el organismo, estos procesos en conjunto explican por qué, a pesar del inicio del otoño, los valores térmicos diarios siguen situándose por encima de lo normal. En años recientes, la persistencia de anomalías térmicas durante la transición estacional ha coincidido con fluctuaciones marcadas en la temperatura marina del Pacífico próximo.

Así variarán las temperaturas en la costa peruana

El reporte del Senamhi precisa que las máximas previstas se registrarán, sobre todo, al mediodía y por la tarde, en presencia de menor nubosidad o cielos despejados. Por ejemplo, en Tumbes y Piura, las máximas oscilarán entre 32°C y 37°C; en Lambayeque, entre 30°C y 35°C; y en La Libertad, de 27°C a 31°C. En el centro del país, áncash y Lima presentarán registros de 26°C a 33°C.

En Lima Metropolitana, la temperatura tendrá variaciones de acuerdo con la cercanía al mar. Los distritos aledaños al litoral experimentarán máximas diurnas de 26°C a 27°C, mientras que en los ubicados tierra adentro se pueden alcanzar hasta 30°C. Al atardecer, el aumento de la nubosidad será notorio y se suma la posibilidad de precipitaciones dispersas en algunas áreas.

temperatura en Lima
La radiación ultravioleta también ha aumentado sus valores en varios distritos de la capital - crédito Andina

Durante la tarde y la noche, los vientos se incrementarán en las zonas próximas a la costa, lo que provocará un descenso de temperatura tras las altas temperaturas diurnas. El Senamhi insiste en la importancia del monitoreo constante. “Las variaciones en la cobertura nubosa y los ingresos de viento modifican de manera sustancial las sensaciones térmicas locales”.

Recomendaciones del Senamhi

El Senamhi exhorta a la población a mantenerse informada mediante su página web institucional y canales oficiales en redes sociales, donde se actualiza la evolución de las condiciones meteorológicas. El organismo recuerda a la ciudadanía y a las autoridades la necesidad de consultar información confiable y oportuna como principal herramienta para la toma de decisiones.

Frente al pronóstico de valores máximos inusuales durante el otoño, Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol en horas de alta radiación, hidratarse y aplicar medidas de protección tanto en el hogar como en espacios abiertos, especialmente para menores y adultos mayores, considerados grupos de riesgo ante las olas de calor.

En la región costera, la permanencia de temperaturas elevadas constituye un factor de riesgo sanitario y laboral, por lo cual el monitoreo diario es fundamental. El Senamhi garantiza, a través de su red de observación y pronóstico, que se emitirán alertas y actualizaciones si se producen cambios relevantes en los patrones meteorológicos.

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