Alerta por bajas temperaturas en Perú: Midagri activa plan urgente y revela cómo proteger cultivos y ganado del frío extremo

Las bajas temperaturas en el Perú comienzan a intensificarse con la llegada de la temporada de heladas y friaje, un fenómeno climático recurrente que se extiende entre abril y setiembre y que afecta principalmente a las zonas altoandinas. Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) activó medidas preventivas para mitigar los impactos en la agricultura familiar, uno de los sectores más vulnerables ante estos cambios extremos del clima.

A través de Agro Rural, el sector viene ejecutando el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2025 – 2027, que contempla intervenciones directas en campo, así como recomendaciones técnicas dirigidas a productores. La estrategia busca proteger tanto cultivos como ganado, evitando pérdidas económicas y garantizando la seguridad alimentaria de miles de familias en el país.

Recomendaciones clave para proteger cultivos y ganado ante heladas

El friaje en regiones como el Vraem y zonas altoandinas de Ayacucho puede registrar descensos térmicos de hasta -15 °C. (Foto: El Peruano)

Como parte de las acciones previstas para el 2026, se anunció la entrega progresiva de kits veterinarios, semillas de pastos, insumos foliares y herramientas para conservación de forraje, dirigidos principalmente a productores de subsistencia. Además, se implementarán cobertizos para ganado y fitotoldos para resguardar cultivos como hortalizas, hierbas y frutales.

Estas intervenciones beneficiarán a más de 43 mil familias campesinas en regiones como Áncash, Cusco, Puno, Arequipa y Lima, entre otras, y permitirán proteger más de 2 millones de cabezas de ganado, según estimaciones oficiales.

En cuanto a los cultivos y pasturas, se recomienda realizar riegos días antes de la ocurrencia de heladas en zonas donde haya disponibilidad de agua. Esta práctica permite que el suelo retenga el calor durante la noche, reduciendo el impacto del frío en las raíces. También se aconseja evitar la quema de pastos naturales, ya que esta práctica incrementa la erosión del suelo y reduce su capacidad de protección.

Otra medida clave es implementar cercos y barreras naturales con árboles o arbustos, que funcionen como cortinas contra el viento y la radiación. Asimismo, el uso de abono orgánico y la cobertura del suelo con rastrojos de cosecha ayudan a mejorar la fertilidad, conservar la humedad y generar calor para las plantas.

Respecto al manejo del ganado, se sugiere conservar alimentos como heno o ensilado en espacios secos y protegidos, para asegurar su valor nutritivo durante épocas críticas. Los cobertizos deben priorizar a animales más vulnerables, como crías y hembras gestantes o en periodo de lactancia.

También es fundamental mantener la sanidad animal mediante la desparasitación oportuna y evitar el contacto entre animales enfermos y sanos. La vigilancia constante en los refugios es clave, especialmente en zonas donde existen depredadores.

Finalmente, desde Agro Rural se enfatiza la importancia de que los productores se mantengan informados a través de alertas meteorológicas y que, ante cualquier pérdida en cultivos o ganado, reporten inmediatamente a las autoridades locales o regionales para facilitar la evaluación y eventual apoyo estatal.

Cómo protegerse del frío durante temporada de heladas

Composición: Infobae Perú

Las heladas y el friaje no solo impactan la actividad agrícola, también representan un serio peligro para la salud de la población, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Frente a este escenario, se recomienda reforzar las medidas de abrigo, utilizando ropa térmica, mantas y frazadas durante la noche. En zonas donde predominan lluvias intensas, el uso de prendas impermeables o paraguas es clave para evitar la exposición prolongada a la humedad, mientras que cubrir adecuadamente el rostro, cabeza y extremidades ayuda a reducir el riesgo de infecciones respiratorias.

En el caso de los menores de edad, el cuidado debe ser más estricto. Es importante mantener a los niños siempre secos y abrigados, cambiando de inmediato su ropa si está húmeda y realizando estas acciones en ambientes cerrados para evitar cambios bruscos de temperatura. Además, se recomienda priorizar una alimentación adecuada, asegurando reservas de alimentos no perecibles y combustible como leña o carbón. Para los bebés menores de seis meses, la lactancia materna exclusiva es fundamental, ya que fortalece su sistema inmunológico y los protege frente a enfermedades como la neumonía.

Otra medida esencial es la vacunación contra la influenza y la neumonía, disponible de forma gratuita en los centros de salud. Estas dosis están dirigidas principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 y personas con factores de riesgo. Durante esta temporada, aumentan los casos de infecciones respiratorias, por lo que es importante identificar síntomas como fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta o malestar general, y acudir oportunamente a un establecimiento de salud para recibir atención médica.