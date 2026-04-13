Perú

Alerta naranja en Lima y 9 regiones del Perú: Senamhi advierte por la llegada de este fenómeno desde mañana

Las autoridades emitieron una advertencia meteorológica de nivel naranja para el 14 y 15 de abril, periodo durante el cual se esperan precipitaciones acompañadas de granizo, vientos y descargas eléctricas

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Especialista del Senamhi detalló que en la sierra se esperan precipitaciones de intensidad moderada a fuerte. Foto: Andina
El aviso meteorológico N.º 143 abarca provincias de la sierra norte, centro y la costa norte, previniendo riesgos de huaicos y deslizamientos. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una advertencia por la inminente ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 10 regiones del país.

El aviso meteorológico N.° 143, de nivel naranja, señala que desde la medianoche del martes 14 hasta la noche del miércoles 15 de abril, provincias de la sierra norte, centro y la costa norte enfrentarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve.

Las autoridades instaron a la población y a los gobiernos locales a tomar medidas preventivas ante el riesgo de deslizamientos y huaicos.

Precipitaciones fueron catalogadas de nivel amarillo. (Foto: Andina)
Precipitaciones fueron catalogadas de nivel amarillo. (Foto: Andina)

Regiones y características

Según el reporte del Senamhi, las áreas bajo alerta incluyen los departamentos de Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima (provincia), Pasco, Piura y Tumbes.

El periodo de vigencia del aviso abarca 47 horas, iniciando el 14 de abril a las 00:00 y finalizando el 15 de abril a las 23:59. Se prevé que las precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, lo que podría agravar los efectos de las lluvias sobre la infraestructura y la seguridad de las personas.

El pronóstico detalla que, tanto en la costa como en la sierra, las condiciones meteorológicas presentarán variaciones en intensidad y tipo de precipitación. En la costa norte, específicamente en Tumbes y Piura, se estiman acumulados de lluvia entre 20 y 40 mm/día, mientras que en el resto de la costa norte los valores oscilarán entre 5 y 12 mm/día. En la sierra norte, las precipitaciones alcanzarían entre 10 y 30 mm/día y en la sierra centro entre 8 y 15 mm/día.

Senamhi-Perú-precipitaciones-26 de abril
Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes se encuentran bajo la alerta por precipitaciones intensas.

Fenómenos asociados

De acuerdo con el aviso del Senamhi, estas lluvias estarán acompañadas de fenómenos adicionales. Se prevé la presencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades situadas sobre los 4000 metros en la sierra central y sur. En la costa, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, con énfasis en Tumbes y la zona interior de Piura.

El Indeci advirtió que la combinación de lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos puede favorecer la ocurrencia de deslizamientos y huaicos en áreas vulnerables. Por este motivo, la institución exhorta a las autoridades locales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, para facilitar el desplazamiento de la población hacia zonas seguras ante cualquier emergencia.

Recomendaciones

El comunicado del INDECI recomienda a los gobiernos locales y regionales asegurar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en las jurisdicciones afectadas, para responder ante posibles emergencias. Además, se enfatiza la importancia de que la población refuerce los techos de sus viviendas y establezca sistemas de alerta temprana, utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades.

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Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, aumentando los riesgos para la infraestructura local.

“El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico”, se destaca en el comunicado.

Vigilancia

El aviso N.° 143 del Senamhi tiene una duración de 47 horas, incluyendo la totalidad de los días 14 y 15 de abril de 2026. El organismo resalta la necesidad de mantenerse informado sobre el desarrollo de la situación y cumplir todas las instrucciones emitidas por las autoridades competentes. La advertencia de nivel naranja significa que se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se solicita a la ciudadanía permanecer alerta y actuar con responsabilidad.

“Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos”, advierte el aviso oficial, que también señala la importancia de descargar información cartográfica y seguir los consejos de las instituciones responsables.

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