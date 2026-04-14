Perú

“Se cierra un capítulo”: hija de César Acuña insinúa su adiós de la política y su hermano celebra fin de APP

Kelly y Virgilio Acuña reaccionaron al escenario electoral adverso para el exgobernador, cuyo partido obtuvo un desempeño desfavorable incluso en La Libertad, donde ejerció como autoridad

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APP quedó relegado al grupo de “otros” tras los resultados electorales, con bajo desempeño incluso en La Libertad
APP quedó relegado al grupo de “otros” tras los resultados electorales, con bajo desempeño incluso en La Libertad

Los familiares de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), se pronunciaron este lunes sobre el resultado electoral que ubica al partido del exgobernador en el pelotón de “otros”, con un desempeño desfavorable incluso en La Libertad, región donde ejerció como autoridad.

Kelly Acuña, una de las hijas del aspirante presidencial, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que deja entrever su retiro definitivo de la política. “Estoy convencida de que todo siempre es para mejor. Se cierra un capítulo de muchos años. De trabajo, de ayuda real a miles de personas… y también de momentos duros", se lee en el post.

“Esta última semana pude acompañarlo de una manera distinta, desde el amor y la fe en su trabajo. Nada es por nada. Y confío en que todo lo que llega, incluso lo difícil, siempre deja algo”, agregó.

Kelly señaló que confía en que su padre volverá a sus “orígenes” y que muchos verán nuevamente al ser humano que encontró una oportunidad donde nadie tenía opción. “Hoy solo toca cerrar esta etapa y volver a lo esencial. A lo de siempre: trabajar y cambiar vidas. Te amo infinito, papi. Siempre juntos”, concluyó.

César Acuña
elly Acuña insinuó su retiro definitivo de la política mediante un mensaje en redes sociales

Virgilio Acuña, el distante hermano del líder de APP y dirigente de Perú Federal, también se refirió a la situación de la formación fundada por su pariente y de otras que no superaron la valla electoral.

“Nosotros también no pasamos la valla y aprovecho para agradecer a todos nuestros compatriotas federalistas. Creo que para el Perú no hay mejor momento que este, que han desaparecido tanto partido político, para impulsar la descentralización”, señaló en diálogo con la televisora local Sol TV.

“Invito a todos los compatriotas del Perú que acá no se acaba la vida, que acá estamos empezando una nueva etapa. La única forma de sacar adelante a nuestro país es cuando las regiones tengan la posibilidad de desarrollar”, siguió.

Al analizar por qué el norte y La Libertad le dieron la espalda a APP, el dirigente indicó que “uno busca sus propios problemas” y que “uno es el resultado de tus decisiones”.

Virgilio Acuña consideró que la desaparición de partidos abre espacio para impulsar la descentralización
Virgilio Acuña consideró que la desaparición de partidos abre espacio para impulsar la descentralización

“Ahora estoy en el plan de análisis qué voy a hacer, porque el Perú tiene ahora una opción: elegir el próximo presidente entre dos candidatos de derecha. Y desgraciadamente, como están las cosas, no creo que haya un candidato de izquierda o de centro que pueda competir con ellos. Entonces, analizo qué decisión vamos a tomar si tenemos que ir a decidir entre dos candidatos de derecha”, apuntó.

Virgilio también confirmó que no habrá “ningún Acuña” en el próximo Congreso bicameral, al menos hasta los resultados publicados hasta ahora por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El líder de APP postuló por primera vez a la presidencia en las elecciones generales de 2016, para lo cual renunció al cargo de gobernador, un escenario que repitió en octubre del año pasado.

El político, dueño de varios centros de estudios en el país, volvió a presentarse a las presidenciales en los comicios de 2021, donde obtuvo el 4,8 % de los votos. Hasta ahora, solo ha guardado silencio.

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