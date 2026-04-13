“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

Rosario Fernández declaró el 12 de abril como el día de la 'muerte' del partido Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña

La candidata presidencial Rosario Fernández, representante de Un Camino Diferente, tuvo una celebración insólita este domingo cuando acudió a su local de sufragio en Trujillo, región norteña de La Libertad.

La docente, de 51 años, fue abordada por los medios luego de emitir su voto, ante los cuales se mostró exaltada al vaticinar el “fracaso” del exgobernador, César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP).

“Hoy todos vamos a celebrar a las seis de la tarde porque hoy murió APP, ¡murió! El 12 de abril murió. Por fin vamos a ser libres”, señaló ante las cámaras, entre aplausos de sus partidarios presentes.

“La victoria de los huaquitos (en referencia a la imagen de su partido) se lo debemos al grupo de peruanos como ustedes (...) Mi familia se siente muy orgullosa de los integrantes de esta. Vamos a recibir los resultados con los amigos de siempre”, señaló.

Fernández, de 51 años y docente, agradeció a sus seguidores y destacó la importancia de su partido en los comicios, asegurando que se proclamaba “una segunda libertad” para Trujillo y La Libertad

Pese a que aún no se conocían los resultados oficiales, la aspirante presidencial volvió a mostrarse exultante al confirar en que su formación “ganaría” a los Acuña. “Hoy se proclama nuestra segunda libertad en La Libertad y sobre todo en Trujillo. Por fin un Trujillo limpio, sano (...) Hoy declaramos la muerte a APP”.

El exgobernador de esa región había acudido a emitir su voto hacia el mediodía en un colegio, del que se retiró escoltado por un contingente policial, mientras en las afueras un grupo de ciudadanos lo esperaba y lo abucheaba.

“¡Fuera corrupto! ¡Sinvergüenza, ladrón!”, se escuchó entre la multitud, mientras otras voces se sumaban con frases como: “Trujillo no te quiere, Acuña” y “No te queremos más”.

Posteriormente, los resultados a boca de urna de Datum Internacional expusieron que La Libertad le dio había dado la espalda, puesto que Acuña quedó relegado en “Otros” y fue vencido por el partido de Keiko Fujimori (19,2%), Jorge Nieto (10,5%) y de la propia Fernández (9,3%).

César Acuña votó en la región acompañado por un fuerte resguardo policial, mientras en el exterior fue objeto de insultos y rechazo por parte de ciudadanos que lo acusaban de corrupción y manifestaban su desaprobación

Con ese resultado preliminar, APP no alcanzarían el umbral electoral requerido para acceder a representación en el nuevo Parlamento. Acuña, quien renunció al Gobierno Regional de La Libertad en octubre de 2025 para volver a tentar la presidencia, no se ha pronunciado hasta el momento y, en su cuenta de X, uno de los últimos mensajes ha sido sobre su sufragio.

“Acabo de ejercer mi voto con la convicción intacta y la esperanza puesta en el futuro de nuestro país. Cada voto es una voz que se suma para construir el Perú que todos merecemos. ¡Ya cumplí con mi Perú! Ahora te toca a ti, no dejes de participar en esta fiesta democrática", se lee en el post.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados aelegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada electoral comenzó con grandes retrasos en la apertura de importantes centros de votación en la capital, debido a la falta de material electoral, que hizo que unos 52.000 electores se quedasen sin poder votar.