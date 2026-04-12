Perú

Brunella Horna le dedica mensaje a César Acuña en las elecciones 2026: “La persona más noble que conozco”

La esposa de Richard Acuña acompañó a su suegro en su mitin de cierre de campaña y luego le dejó mensaje en redes sociales

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Brunella Horna, Richard Acuña y César Acuña sonriendo en dos escenas: una en una oficina con una bandera peruana y otra frente a un árbol de Navidad
Brunella Horna dedica un emotivo mensaje a César Acuña, destacándolo como "la persona más noble" en referencia a su posible candidatura en las elecciones de 2026.

La jornada electoral en Perú movilizó a miles de ciudadanos este 12 de abril. En medio de la expectativa, Brunella Horna decidió acompañar a su esposo, Richard Acuña, y a la familia de César Acuña en el mitin de cierre de campaña del candidato presidencial.

La imagen de unidad familiar marcó la recta final de la campaña de César Acuña, exgobernador regional de La Libertad y aspirante a la presidencia para el periodo 2026-2031. La presencia de su nuera, conocida por su actividad en redes sociales y la televisión, sumó una dimensión personal al evento.

Finalizado el mitin, Horna compartió una fotografía junto a su esposo, el candidato y sus cuñados. Aprovechó la fecha para publicar un mensaje dirigido a César Acuña, donde expresó admiración por su trayectoria y fortaleza.

“Querido César Acuña. Toda la familia estamos orgullosos de todo el esfuerzo que has hecho. Admiro tu fortaleza, dedicación, tu capacidad de salir adelante a pesar de cada golpe“, escribió Brunella Horna en sus redes sociales.
Cinco personas sonrientes, incluyendo a Brunella Horna y César Acuña en el centro, posan de pie en un evento nocturno con luces de fondo
Brunella Horna posa junto a César Acuña y otras personas, dedicándole un mensaje de admiración y apoyo de cara a las elecciones de 2026, destacando su nobleza y esfuerzo.

En el mensaje, resaltó la actitud positiva del candidato. "Con una energía única y con una sonrisa hasta en los momentos más difíciles. La persona más noble que conozco. Te quiero mucho“, agregó.

La publicación se difundió en un contexto de alta participación ciudadana y con la familia acompañando activamente al candidato en los momentos clave de la contienda.

La candidatura de César Acuña concentra la atención en el norte del país y en sectores que han respaldado su gestión como exgobernador regional. La muestra de apoyo de su familia se suma a la estrategia de proyección pública en las horas previas a los comicios.

César Acuña celebra la llegada de su nuevo nieto, hijo de Brunella y Richard.
César Acuña celebra la llegada de su nuevo nieto, hijo de Brunella y Richard. | composición/Instagram César Acuña

César Acuña vota en Trujillo y espera resultados en Lima

César Acuña, candidato presidencial por Alianza Para el Progreso, votó este 12 de abril en Trujillo, acompañado por su hija Kelly y su pareja. Tras acudir a las urnas, el exgobernador regional de La Libertad expresó su optimismo y aseguró que esperará los resultados en Lima junto a su círculo más cercano.

Acuña manifestó sentirse seguro de avanzar a la segunda vuelta, luego de una campaña intensa de seis meses. Reconoció la dificultad de la contienda, que reúne a 34 candidatos, y señaló que la jornada electoral en Trujillo transcurrió con normalidad. Ante los incidentes reportados en el colegio Víctor Larco, donde se escucharon insultos, el candidato minimizó lo ocurrido y afirmó no haber percibido mayores problemas.

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso reunió a miles en la explanada del Coliseo Chimú (Créditos: N60 Noticias).

Durante su diálogo con la prensa, Acuña criticó los retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima y responsabilizó a la ONPE por la falta de planificación. Sostuvo que esta situación puede generar dudas sobre la transparencia del proceso y pidió una investigación para determinar responsabilidades.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió extender el horario de votación hasta las 18:00 horas, permitiendo la instalación de mesas hasta las 14:00, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan emitir su voto.

Acuña viajará a Lima para seguir el conteo junto a su equipo de campaña y su familia, mostrando confianza en el respaldo recibido durante la campaña y en la decisión que tomen los peruanos en las urnas.

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