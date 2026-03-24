Onelia Molina confirma conversación con Alejandra Baigorria, dejando atrás sus diferencias luego del ampay: “Está muy lastimada”

El escándalo generado por el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina, que los mostró en actitudes comprometedoras con otras mujeres, alteró la vida de sus parejas. En este contexto, Onelia Molina confirmó que, tras el impacto mediático, conversó con Alejandra Baigorria para apoyarse mutuamente ante la crisis.

La odontóloga y expareja de Mario Irivarren reveló que mantuvo contacto con la popular ‘Rubia de Gamarra’, tras la difusión de las imágenes que involucraron a sus respectivas parejas en una fiesta en Argentina. Ambas dejaron atrás viejas diferencias y conversaron en medio del difícil momento que atraviesan, marcado por la traición y la exposición mediática.

Apoyo entre mujeres tras la traición y la exposición pública

Onelia Molina, participante de ‘Esto es guerra’ y expareja de Mario Irivarren, reveló que fue Alejandra Baigorria quien la contactó luego de la emisión del reportaje en ‘Magaly TV La Firme’. Aunque Molina no detalló el contenido del diálogo, sí explicó cómo se dio el acercamiento. “Sí, yo hablé con Alejandra. Me escribió el martes y el viernes recién leo su mensaje”, relató en el pódcast ‘Doble Sentido’.

Molina dejó en claro que no guarda rencor hacia Baigorria, pese a los conflictos que ambas protagonizaron en el pasado. “No me gusta tener rencor… si en este momento tengo que hablar y conversar con ella, como lo hemos venido haciendo, lo voy a hacer. Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada”, confesó.

Onelia Molina confirma que conversó con Alejandra Baigorria tras la difusión del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

La odontóloga recalcó que la empresaria está atravesando un momento delicado y que el golpe emocional recibido por la traición de Said Palao la mantiene en un estado de incertidumbre. “¿Por qué no hablar?, ¿por qué no saber?, ¿por qué no apoyarla? Siempre estuve abierta a las disculpas, a la conversación, al diálogo”, insistió Molina, quien aseguró que su intención es mantener una relación cordial y brindar apoyo en medio de la tormenta mediática.

Por su parte, Alejandra Baigorria también confirmó la existencia del contacto e incluso señaló que llegaron a reunirse personalmente tras la difusión del ampay. “Ya se lo dije, personalmente. Lo que sentía que debía expresar, ya lo conversamos cara a cara y ahí queda”, declaró la empresaria, quien admitió que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Decisiones pendientes entre Alejandra Baigorria y Said Palao

Mientras que Onelia Molina optó por terminar su relación con Mario Irivarren tan solo un día después del ampay, Alejandra Baigorria aún no define el futuro de su matrimonio con Said Palao. La empresaria rompió el silencio en una entrevista, explicando que necesita tiempo para procesar lo ocurrido antes de tomar una decisión definitiva.

“No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia. Necesito tiempo para pensar. La decisión la voy a tomar yo”, afirmó la ‘Gringa de Gamarra’, quien priorizó el bienestar propio y el de su entorno.

Onelia Molina compartió un mensaje de resiliencia en redes sociales, alentando a las mujeres a fortalecerse después de las adversidades sentimentales.

Días atrás, Onelia compartió un mensaje en redes sociales sobre el proceso de reconstrucción personal, dejando en claro que, pese al dolor, la vida ofrece oportunidades para volver a empezar y fortalecerse. “ámense, quiéranse mucho. No se olviden de lo poderosas que son, ni de todo lo que merecen. Habrá días grises, sí… pero siempre, siempre se puede salir adelante. Y aunque hoy no lo parezca, tiempos mejores llegan… y llegan más fuertes de lo que imaginamos”, escribió Molina.