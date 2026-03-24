Onelia Molina agradece a Magaly Medina por ampay de Mario Irivarren: “Yo lo tenía en un pedestal”

La chica reality se sinceró tras exponerse la infidelidad de su pareja en el programa de espectáculos y dio más detalles de su relación | YouTube / TVMOS

La exposición pública de una infidelidad ha provocado un giro inesperado en la vida de Onelia Molina, participante de Esto es guerra y figura reconocida en la televisión peruana. Tras la difusión de imágenes que comprometen a su pareja, Mario Irivarren, en el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina, Molina expresó en su canal de YouTube su posición frente a los hechos y el impacto personal que le generó. }

En una declaración directa, la influencer reconoció: “Yo la verdad que sí agradezco a Magaly por las imágenes que salieron, porque creo que de repente necesitaba algo así como para darme cuenta de lo capaz que era mi pareja de hacerme daño, de no respetarme, porque yo tenía una imagen muy distinta de Mario yo lo ponía en un pedestal”.

La reacción de Molina surge luego de días de especulación en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que la revelación mediática resultó decisiva para que pusiera fin a la relación con Irivarren. En ese sentido, la joven admitió que la intervención pública fue un punto de inflexión, pues hasta entonces mantenía una percepción idealizada de su pareja. “Yo tenía una imagen de Mario muy diferente”, sostuvo durante su participación en el programa Doble Sentido.

Onelia Molina, figura televisiva, habla en un estudio de grabación tras agradecer a Magaly Medina por revelar el ampay de Mario Irivarren, afirmando que lo tenía en un pedestal.

En su aparición, Onelia Molina abordó también aspectos internos de su vínculo sentimental, describiendo la personalidad de Irivarren en la intimidad. “Mario en su tiempo pudo ser muy frío, que cambió y mejoró muchísimo. De repente el tema económico no era de apechugar todo. Sí que no me parece mal”, señaló al referirse a los roles y responsabilidades compartidas en la pareja.

Las declaraciones de la participante de Esto es guerra despejaron dudas sobre rumores que circulaban respecto a la dinámica económica en su relación. Molina confirmó: “Sí, muchas veces sí fue así (pagar 50/50). En los viajes, en cosas así. Había también veces donde él invitaba la cena y otras veces donde yo invitaba la cena”.

Ante la consulta sobre si esta situación le generó inseguridades, la influencer fue enfática al negar que este aspecto haya influido en sus sentimientos. “No me hacía dudar. Lo voy a decir siempre que mi pareja y yo compartamos y cada uno tenga un buen nivel económico, ¿por qué no? Cada uno puede poner su parte”, afirmó.

Onelia Molina agradeció a Magaly Medina por el 'ampay' de Mario Irivarren, declarando que lo tenía en un pedestal.

La intervención de Magaly Medina y la posterior repercusión mediática colocaron a Onelia Molina en el centro de la conversación pública. Su reacción, lejos de buscar victimización, apuntó a la transparencia y a la madurez con la que decidió enfrentar el momento. La joven subrayó la importancia de haber conocido la verdadera faceta de su expareja, aunque el mecanismo para ello haya sido doloroso.

Onelia Molina revela que tuvo conversación con Alejandra Baigorria tras ampay

El escándalo generado por el ampay en Argentina de Said Palao y Mario Irivarren, quienes fueron captados en situaciones comprometedoras con otras mujeres, desencadenó una oleada de reacciones en el entorno de sus parejas. En medio de la crisis, Onelia Molina confirmó que mantuvo contacto con Alejandra Baigorria, afectada igualmente por la cobertura mediática de los hechos.

Durante el pódcast Doble Sentido, Molina relató el acercamiento producido tras el reportaje emitido en el programa Magaly TV La Firme. “Sí, yo hablé con Alejandra. Me escribió el martes y el viernes recién leo su mensaje”, compartió en la transmisión, dejando entrever que el apoyo mutuo se volvió fundamental ante la exposición pública.

Onelia Molina confirma que conversó con Alejandra Baigorria tras la difusión del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

A pesar de los desacuerdos que ambas protagonizaron en el pasado, Molina aseguró que no mantiene resentimientos hacia Baigorria. “No me gusta tener rencor… si en este momento tengo que hablar y conversar con ella, como lo hemos venido haciendo, lo voy a hacer. Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada”, expresó la odontóloga.

En ese contexto, Molina destacó que la empresaria atraviesa un periodo de incertidumbre y dolor, producto de la traición de Said Palao. La propia influencer subrayó su disposición para tender puentes y mantener una relación cordial. “¿Por qué no hablar?, ¿por qué no saber?, ¿por qué no apoyarla? Siempre estuve abierta a las disculpas, a la conversación, al diálogo”, manifestó, reiterando su intención de brindar respaldo a otras mujeres que experimentan situaciones similares bajo la presión de la atención mediática.