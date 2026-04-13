Perú

Onelia Molina rompe su silencio con Maju Mantilla tras la infidelidad de Mario Irivarren: “Me siento triste y defraudada”

La modelo se referirá a su polémica separación del exchico reality a raíz de una infidelidad en Argentina

Guardar
La modelo se referirá a su polémica separación del exchico reality a raíz de una infidelidad en Argentina | YouTube / La Sustancia

La reciente conversación entre Onelia Molina y Maju Mantilla en el pódcast ‘La sustancia’ ofrece una mirada cercana a la vida personal de la modelo. Por primera vez, Molina narra cómo atravesó la separación de Mario Irivarren después de descubrir que le fue infiel durante un viaje a Argentina, en un episodio que ha captado la atención de la audiencia.

El adelanto difundido este fin de semana muestra a Molina dispuesta a hablar abiertamente sobre el quiebre sentimental que vivió. “Sí hubo momentos en los que me he sentido muy triste y muy defraudada”, reconoce la participante de ‘Esto es guerra’, aludiendo al impacto emocional que tuvo la infidelidad en su vida.

Durante la charla con Maju Mantilla, la modelo también reflexiona sobre sus expectativas en una relación. Enfatiza la importancia de la reciprocidad y el respeto mutuo: “Si tú no estás a mi altura y si no estás dispuesto a dar lo que yo también estoy dispuesta a dar por ti, simplemente ya no estás en mi vida”, señala, marcando un punto de inflexión en su perspectiva sobre los vínculos afectivos.
Dos mujeres sentadas frente a micrófonos en un estudio con pantalla verde. Una mujer mira hacia la izquierda, la otra, de perfil, hacia la derecha
Onelia Molina comparte detalles de su relación con Mario Irivarren y la infidelidad en una entrevista profunda con Maju Mantilla.

La conversación revela un proceso de introspección y autocrítica. Molina admite que cometió errores, pero destaca que el aprendizaje la impulsó a tomar decisiones más firmes sobre su bienestar. “Me he equivocado, he perdonado; pero gracias a eso, el día de hoy es una Onelia que dice ‘ya no más’”, expresa con determinación, mostrando una faceta de resiliencia frente a la adversidad.

Este episodio, además de marcar el regreso de Maju Mantilla a las entrevistas tras su salida de Latina, permite que Onelia Molina comparta su versión de los hechos y explique cómo la experiencia afectó sus prioridades personales. La expectativa generada en redes sociales por el testimonio de la modelo evidencia el interés del público en conocer su proceso de recuperación y los límites que decidió establecer.

Onelia Molina, una mujer con cabello oscuro y un top morado, habla frente a un micrófono negro en un estudio con paredes marrones
Onelia Molina concede una entrevista a Maju Mantilla para hablar sobre la reciente infidelidad de Mario Irivarren.

Onelia Molina se realizó pruebas de ETS, VPH y más tras ampay de Mario Irivarren

El quiebre con Mario Irivarren no solo tuvo consecuencias emocionales para Molina. Decidió enfocarse en su salud y bienestar luego del episodio, mostrando en sus redes sociales el proceso médico al que se sometió tras la confirmación de la infidelidad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió imágenes de su visita al ginecólogo, donde se sometió a una revisión exhaustiva. El chequeo incluyó ecografía, medición del pH vaginal, pruebas de VPH (virus del papiloma humano), análisis de ITS (infecciones de transmisión sexual) y un estudio del microbioma vaginal. La decisión, según explicó, surgió como una forma de priorizar su salud física tras una experiencia emocionalmente exigente.

“Hace unos días fui al ginecólogo y más allá de la rutina, fue un llamado a cuidarme. Después de todo lo que viví, entendí que mi bienestar es prioridad. Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti”, escribió en su publicación, donde alentó a sus seguidores a priorizar su salud.

El verdadero bienestar comienza en tu interior. Acompáñame a descubrir la importancia de la microbiota vaginal y cómo un simple paso puede cambiarlo todo. Porque cuidarte no es egoísmo, es la mayor prueba de amor propio.IG/oneliamolina_.

En su mensaje, también advirtió sobre la importancia de la prevención y la detección temprana. “A veces creemos que ‘si no duele, no pasa nada’, pero la verdad es que hay cosas como el Virus del Papiloma Humano que pueden estar en silencio… y solo un control a tiempo puede detectarlas”, remarcó, aportando información relevante para su comunidad digital.

La exposición pública de este proceso generó apoyo en redes sociales y abrió el debate sobre la necesidad de hablar abiertamente del autocuidado, especialmente después de situaciones que pueden poner en riesgo la salud. Onelia Molina, al compartir su experiencia, subraya la importancia de la atención médica y la autoafirmación luego de una ruptura sentimental.

El episodio completo de la entrevista estará disponible este lunes, donde se espera que Molina profundice en sus vivencias y reflexiones tras este capítulo personal.

Temas Relacionados

Onelia MolinaMaju MantillaMario irivarrenperu-entretenimiento

Más Noticias

Keiko Fujimori: “Para mí es motivo de mucha alegría ver el conteo rápido, pero vamos a esperar con prudencia”

El equipo de Fuerza Popular resalta la relevancia de los primeros resultados no oficiales en las elecciones generales, mientras exhorta a la ciudadanía y dirigentes a esperar las cifras oficiales bajo una actitud cautelosa y propicia al diálogo

Keiko Fujimori: “Para mí es motivo de mucha alegría ver el conteo rápido, pero vamos a esperar con prudencia”

Precio del dólar en picada en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 13 de abril

Tipo de cambio sigue cayendo. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en picada en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 13 de abril

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de lenta reapertura de mesas este lunes

A las 6:00 de pm (hora local) del domingo se cerraron las mesas de votación en todo el país, en una jornada que se ha visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de lenta reapertura de mesas este lunes

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

El conteo de votos se actualiza de forma progresiva conforme llegan las actas desde los distintos centros de votación del país y del extranjero, lo que permite conocer avances parciales del escrutinio a lo largo de la jornada

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?

Los resultados a boca de urna de Ipsos y Datum coinciden en ubicar a Keiko Fujimori como la única segura en la segunda vuelta presidencial

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: “Para mí es motivo de mucha alegría ver el conteo rápido, pero vamos a esperar con prudencia”

Keiko Fujimori: “Para mí es motivo de mucha alegría ver el conteo rápido, pero vamos a esperar con prudencia”

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de lenta reapertura de mesas este lunes

Elecciones 2026 EN VIVO: resultados de senadores y diputados para el nuevo Congreso bicameral

¿Qué candidatos presidenciales pasarían a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según flash electoral?

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina habla del rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

Magaly Medina habla del rating de ‘La Granja VIP’: “Inversión millonaria para un miserable punto”

Mark Vito genera polémica tras ser interrogado sobre su voto: ¿Su apoyo fue a Keiko Fujimori?

Alfredo Benavides cumple con votar y recuerda a Manolo Rojas con emotivo mensaje: “En el corazón siempre está”

Flash Electoral 2026: los memes más virales tras los primeros resultados a boca de urna en Perú

Jorge Luna comparte peculiar momento durante las Elecciones 2026: “Humildad”

DEPORTES

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Jorge Fossati dejó ácida indirecta a Javier Rabanal tras sequía goleadora de Alex Valera en Universitario: “Algo está fallando”

Ignacio Buse se despide temprano del Open de Barcelona 2026: cayó en su debut y sumó su tercera derrota consecutiva

Reimond Manco lanzó firme advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys: “Tienen que agachar la cabeza y tirar canilla”

André Carrillo entra y Corinthians aguanta con dos jugadores menos ante Palmeiras: logró valioso empate sin goles

La prensa chilena alerta sobre el arbitraje de Ramón Abatti para el Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026