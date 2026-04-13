Onelia Molina rompe su silencio con Maju Mantilla tras la infidelidad de Mario Irivarren: “Me siento triste y defraudada”

La modelo se referirá a su polémica separación del exchico reality a raíz de una infidelidad en Argentina | YouTube / La Sustancia

La reciente conversación entre Onelia Molina y Maju Mantilla en el pódcast ‘La sustancia’ ofrece una mirada cercana a la vida personal de la modelo. Por primera vez, Molina narra cómo atravesó la separación de Mario Irivarren después de descubrir que le fue infiel durante un viaje a Argentina, en un episodio que ha captado la atención de la audiencia.

El adelanto difundido este fin de semana muestra a Molina dispuesta a hablar abiertamente sobre el quiebre sentimental que vivió. “Sí hubo momentos en los que me he sentido muy triste y muy defraudada”, reconoce la participante de ‘Esto es guerra’, aludiendo al impacto emocional que tuvo la infidelidad en su vida.

Durante la charla con Maju Mantilla, la modelo también reflexiona sobre sus expectativas en una relación. Enfatiza la importancia de la reciprocidad y el respeto mutuo: “Si tú no estás a mi altura y si no estás dispuesto a dar lo que yo también estoy dispuesta a dar por ti, simplemente ya no estás en mi vida”, señala, marcando un punto de inflexión en su perspectiva sobre los vínculos afectivos.

Onelia Molina comparte detalles de su relación con Mario Irivarren y la infidelidad en una entrevista profunda con Maju Mantilla.

La conversación revela un proceso de introspección y autocrítica. Molina admite que cometió errores, pero destaca que el aprendizaje la impulsó a tomar decisiones más firmes sobre su bienestar. “Me he equivocado, he perdonado; pero gracias a eso, el día de hoy es una Onelia que dice ‘ya no más’”, expresa con determinación, mostrando una faceta de resiliencia frente a la adversidad.

Este episodio, además de marcar el regreso de Maju Mantilla a las entrevistas tras su salida de Latina, permite que Onelia Molina comparta su versión de los hechos y explique cómo la experiencia afectó sus prioridades personales. La expectativa generada en redes sociales por el testimonio de la modelo evidencia el interés del público en conocer su proceso de recuperación y los límites que decidió establecer.

Onelia Molina concede una entrevista a Maju Mantilla para hablar sobre la reciente infidelidad de Mario Irivarren.

Onelia Molina se realizó pruebas de ETS, VPH y más tras ampay de Mario Irivarren

El quiebre con Mario Irivarren no solo tuvo consecuencias emocionales para Molina. Decidió enfocarse en su salud y bienestar luego del episodio, mostrando en sus redes sociales el proceso médico al que se sometió tras la confirmación de la infidelidad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió imágenes de su visita al ginecólogo, donde se sometió a una revisión exhaustiva. El chequeo incluyó ecografía, medición del pH vaginal, pruebas de VPH (virus del papiloma humano), análisis de ITS (infecciones de transmisión sexual) y un estudio del microbioma vaginal. La decisión, según explicó, surgió como una forma de priorizar su salud física tras una experiencia emocionalmente exigente.

“Hace unos días fui al ginecólogo y más allá de la rutina, fue un llamado a cuidarme. Después de todo lo que viví, entendí que mi bienestar es prioridad. Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti”, escribió en su publicación, donde alentó a sus seguidores a priorizar su salud.

El verdadero bienestar comienza en tu interior. Acompáñame a descubrir la importancia de la microbiota vaginal y cómo un simple paso puede cambiarlo todo. Porque cuidarte no es egoísmo, es la mayor prueba de amor propio.IG/oneliamolina_.

En su mensaje, también advirtió sobre la importancia de la prevención y la detección temprana. “A veces creemos que ‘si no duele, no pasa nada’, pero la verdad es que hay cosas como el Virus del Papiloma Humano que pueden estar en silencio… y solo un control a tiempo puede detectarlas”, remarcó, aportando información relevante para su comunidad digital.

La exposición pública de este proceso generó apoyo en redes sociales y abrió el debate sobre la necesidad de hablar abiertamente del autocuidado, especialmente después de situaciones que pueden poner en riesgo la salud. Onelia Molina, al compartir su experiencia, subraya la importancia de la atención médica y la autoafirmación luego de una ruptura sentimental.

El episodio completo de la entrevista estará disponible este lunes, donde se espera que Molina profundice en sus vivencias y reflexiones tras este capítulo personal.