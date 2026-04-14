¿Maju Mantilla en negación? Modelo descarta romance entre Gustavo Salcedo y la veterinaria María Pía Vallejos: “Nos amamos”

Tras confirmarse la relación entre su aún esposo Gustavo Salcedo y María Pía, Maju Mantilla es abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' y revela cómo es su actual relación con el padre de sus hijos. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Maju Mantilla rompió su silencio y negó que su aún esposo, Gustavo Salcedo, mantenga una relación sentimental actual con la veterinaria María Pía Vallejos, pese a las recientes declaraciones del empresario, quien había dejado entrever lo contrario en televisión. La ex Miss Mundo llegó a votar acompañada de Salcedo y su hija, y, abordada por la prensa, aseguró que el vínculo entre ambos sigue siendo cercano y que aún existe amor entre ellos.

La versión de Maju Mantilla contrasta con lo dicho días antes por Gustavo Salcedo, quien reconoció públicamente que estaba “saliendo” con María Pía Vallejos. “Sí, claro… he tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento. La verdad, no hay que apurar las cosas y ver qué pasa”, expresó el empresario ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, Mantilla fue enfática: “No, ustedes no han entendido. Les dijo que sí, que había salido con ella, actualmente no”.

Una relación en el centro de la polémica mediática

La aparición conjunta de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo en el centro de votación desató especulaciones sobre un posible acercamiento sentimental, especialmente después de las imágenes en las que se vio al empresario llegando y saliendo del domicilio de la exconductora de televisión.

Ante las preguntas, Mantilla insistió en que la relación con Salcedo se mantiene sólida y que ambos se ven casi a diario: “Todo va bien entre nosotros. Nos vemos prácticamente todos los días. Tenemos una muy buena relación. Esto es una etapa y todo a su tiempo”.

La ex Miss Mundo explicó que estaba al tanto de la cercanía que Gustavo tuvo en el pasado con la veterinaria, pero remarcó que actualmente no existe una relación entre ellos. “él me había dicho. No voy a decir por qué, es un tema entre nosotros, pero él siempre me cuenta todo. Actualmente no está saliendo con ella, eso es lo que me ha dicho”, precisó.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y de otros programas de espectáculos siguieron de cerca a la pareja durante la jornada electoral. Según la reportera de Q’Bochinche, nunca se le hizo una pregunta irrespetuosa a Maju Mantilla, aunque la presión mediática resultó evidente.

“Se le acompañó desde que salió del colegio, aproximadamente dos cuadras, luego de esto se le dejó tranquila porque se le vio bastante afectada”, relató la periodista, quien enfatizó que solo se le consultó sobre la cercanía de Gustavo Salcedo con María Pía Vallejos.

Maju Mantilla reafirma el vínculo con Gustavo Salcedo

Durante el intercambio con la prensa, Maju Mantilla dejó claro que su relación con Gustavo Salcedo sigue siendo muy cercana y que aún existe un fuerte lazo emocional. “Para mí es una persona sumamente importante. No saben lo que hablamos todos los días. Nos amamos, sí. Creo que todo a su tiempo. Siempre hemos expresado nuestro deseo de estar juntos”, afirmó la ex Miss Mundo, abriendo la puerta a la posibilidad de una reconciliación futura.

En medio de la conversación, Mantilla pidió respeto por su vida privada y lamentó la exposición mediática: “Hay cosas que se dicen en casa, muy personales, y no tengo por qué exponerlas. Yo soy respetuosa con ustedes, pero no puedo estar hablando todo el tiempo de mi vida. ¿Creen que no afecta todas estas cosas?”.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la exreina de belleza se retiró del lugar entre lágrimas. El episodio de tensión y emoción estuvo marcado no solo por la insistencia de la prensa, sino también por la postura de la veterinaria María Pía Vallejos.

Visiblemente afectada, Maju Mantilla fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' y pidió a los reporteros que entiendan que hay temas familiares que prefiere mantener en estricto privado. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Consultada sobre la presencia pública de Gustavo Salcedo junto a Maju Mantilla, Vallejos sostuvo que conoce la dinámica familiar y descartó incomodidad: “No pretendo que porque él salga conmigo deje de tener contacto con la mamá de sus hijos. Eso sería ilógico”.

Sin embargo, también dejó claro que no idealiza la situación: “No pongo las manos al fuego por nadie. Si algo pasa, sea bueno o malo, ya tomaré decisiones”.

Rumores, versiones cruzadas y una relación bajo lupa

La vida sentimental de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo lleva meses en el centro del debate público. Tras la separación y los rumores de nuevos romances, ambos han tenido que aclarar constantemente su situación en entrevistas y apariciones públicas.

Salcedo reconoció en el pasado que intentó recomponer la relación con Maju, pero también admitió haber conocido a otras personas. Por su parte, la ex Miss Mundo ha reiterado que, aunque han atravesado etapas difíciles, la comunicación y el cariño entre ellos se mantienen vigentes.

La polémica se reavivó luego de que Gustavo Salcedo fuera visto varias veces en el domicilio de Mantilla y tras sus propias palabras sobre “darle tiempo a las cosas”. Maju, por su parte, optó por una narrativa que enfatiza el amor y la posibilidad de un nuevo comienzo: “Nos amamos, sí, y creo que todo a su tiempo. Creo que los dos siempre hemos expresado nuestro deseo de poder estar juntos”.