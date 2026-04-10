Gustavo Salcedo confiesa sentir amor por Maju Mantilla, pero revela que sale con María Pía Vallejos

Gustavo Salcedo confesó que aún siente amor por Maju Mantilla, pero ahora sale con María Pía Vallejos.

La vida sentimental de Gustavo Salcedo, exesposo de la exMiss Mundo Maju Mantilla, volvió a ser noticia tras ser captado saliendo del departamento de María Pía Vallejos. En diálogo con un reportero de Amor y Fuego, Salcedo se sinceró sobre el actual estado de su relación con Mantilla, la importancia de su familia y la nueva etapa que vive junto a Vallejos.

Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla: “Siempre quise recuperar nuestra relación”

Gustavo Salcedo fue claro al confesar que, tras el final de su matrimonio, intentó en varias ocasiones recomponer la relación con Maju Mantilla por el peso de los años compartidos y el vínculo familiar que crearon.

“Después de tantos años que tenían un peso importante en mi vida y en la de ella, yo siempre quise tratar de arreglar las cosas mientras se podía. Lo bueno es que nos hemos amistado y tenemos ahora una relación mucho mejor a la de ese momento”, relató Salcedo.

El empresario reconoció que la separación no fue fácil para ninguno de los dos, pero destacó que su prioridad es mantener un ambiente cordial y sano como padres:

“Las cosas con Maju terminaron muy álgidas y creo que no conviene entrar en detalles. Era una situación que no era sana para nadie, pero después de una relación de tantos años, tampoco sería extraño que nos vean juntos como padres. No vivo con Maju, pero hemos construido una amistad y una familia maravillosa con nuestros hijos”, añadió.

Gustavo Salcedo rompe su silencio y revela detalles sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Asegura que siempre intentó recuperar su relación y pide disculpas públicas por sus errores.

“Hay mucho amor, pero no hay reconciliación”: la verdad sobre su vínculo con Maju

Consultado sobre la posibilidad de una reconciliación, Salcedo fue honesto: “No, en este momento no. Uno tiene que tomarse el tiempo y procesar las cosas. Hay tantos años en nuestra relación que tienen un peso importante. Hay mucho amor, evidentemente, entre los dos. No puedes de la noche a la mañana decir que no sientes nada por la otra persona, pero también hay que aprender a vivir el hoy y hacer lo que te hace sentir bien”, reflexionó.

El empresario subrayó que el cariño y el respeto entre ambos persiste, pero que la relación ahora está centrada en la crianza y el bienestar de sus hijos.

Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos: “Vamos con calma”

Tras ser consultado por su vínculo con María Pía Vallejos, Gustavo Salcedo confirmó que ambos están saliendo y que la relación avanza de manera tranquila:

“He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, no hay que apurar las cosas. Hay que hacer las cosas en calma y ver qué pasa. Me parece una chica de su casa, con muy buenos principios. Y tampoco he querido que se vea como que ella se ha metido en el medio de una relación, porque no es así”, aseguró.

El empresario aclaró que conoce a Vallejos desde 2024, pero que la relación se fortaleció luego de culminar su historia con Maju Mantilla: “No tengo por qué dar fechas exactas, pero ya después de haber terminado mi relación con Maju”, enfatizó.

Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, rompe su silencio y confirma que está saliendo con la veterinaria María Pía. En estas declaraciones, cuenta cómo se están conociendo y pide llevar las cosas con calma.

María Pía Vallejos, una nueva etapa y una amistad que crece

Sobre la naturaleza de su vínculo actual, Salcedo fue cauto: “María Pía es una gran amiga, definitivamente. Nos hemos conocido mucho más después de que terminé mi relación con Maju. Y a veces uno mismo tiene que ver qué pasa con los sentimientos en el mediano y largo plazo”, sostuvo, insistiendo en que busca ser respetuoso con el tiempo y la historia compartida con su expareja.

El empresario dejó claro que no tiene prisa en formalizar una relación y que prefiere dejar que las cosas fluyan: “En el amor, a veces las cosas no son blanco y negro”, resumió.

En medio de la polémica y las especulaciones, Gustavo Salcedo apuesta por la sinceridad y la tranquilidad. “Creo que todas las personas tenemos derecho a vivir el hoy y el ahora, y hacer lo que nos hace sentir bien en este momento”, concluyó.

El empresario deja en claro que, aunque el amor de muchos años no desaparece de la noche a la mañana, está dispuesto a seguir adelante, aprender de las experiencias y darse la oportunidad de ser feliz, sin lastimar a nadie ni apresurarse.

La reciente cercanía entre el empresario y la veterinaria no ha pasado desapercibida, y aunque las cámaras no los pierden de vista, ambos prefieren no comentar sobre el tipo de relación que los une (Instagram)