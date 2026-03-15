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Magaly Medina critica a Maju Mantilla por asegurar que ya no hablará de su vida privada: “No te la des de moralista”

La conductora de espectáculos se refirió a las recientes declaraciones de la exreina de belleza luego de ser captada en un viaje con su exesposo

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Magaly Medina critica a Maju
Magaly Medina critica a Maju Mantilla por su postura de no hablar de su vida privada en un programa televisivo.

Durante la más reciente emisión de su programa, Magaly Medina dedicó un espacio a Maju Mantilla tras las declaraciones de la exreina de belleza, quien anunció que no abordará asuntos de su vida privada en su nuevo formato digital. “No puedo mezclar mi vida profesional con mi vida personal. Se te olvidó que la mezclaste”, cuestionó la conductora de espectáculos al recordar episodios en los que, según ella, la presentadora expuso detalles personales ante la audiencia.

Medina subrayó que fue el propio esposo de Mantilla, Gustavo Salcedo, quien reveló problemas del ámbito íntimo a través de pruebas directas, incluyendo intercambios de mensajes. Para la periodista, esa exposición no permite ahora marcar distancia.

“Gustavo Salcedo nos contó con chats y todo incluido, que ella, en su carrera, en su profesión, en su programa, mezcló lo profesional con lo personal, al involucrarse, según Gustavo Salcedo, con su productor”, afirmó.

Desde el inicio de su intervención, la conductora sostuvo que quienes tienen presencia en el medio público no pueden evitar el escrutinio, ya que el interés sobre sus vidas personales se mantiene vigente.

La conductora de espectáculos se refirió a las recientes declaraciones de la exreina de belleza luego de ser captada en un viaje con su exesposo | TikTok / Joss Pastord

“Si ya tú la mezclas, entonces asume, pero no te la vayas dando de moralista y decir: ‘Ay, por favor, yo soy de las personas que no mezcla mi vida profesional con mi vida personal’. Entonces empieza haciéndolo primero. Y si ya lo hiciste, si ya mezclaste la vida personal con la profesional, ahora apechugas no más”, expresó Medina.

La periodista insistió en la necesidad de asumir las consecuencias de los actos que derivan en interés mediático. “Tenemos que tener el valor de sostener las consecuencias de nuestros actos que generaron este morbo, como ella lo llama”, fue una de las frases destacadas durante el programa.

Además, Medina resaltó la contradicción de quienes solicitan privacidad tras haber formado parte de espacios donde se comentaba sobre la vida de otras figuras públicas. “Eres una figura pública, no me vengas ahora con eso de: ‘Es que el morbo’. En ese programa, en los dos programas donde ella ha estado últimamente, ¿no se hablaba de la vida personal? ¿No se criticaba? ¿No se hablaban de los romances frustrados? ¿No se hablaban de los cachos? ¿No se hablaba de la noticia del momento de espectáculo?”, cuestionó.

El comentario final de Magaly Medina apuntó directamente a la coherencia entre la imagen que proyectan las figuras públicas y sus demandas hacia la prensa y la opinión pública.

Magaly Medina critica a Maju
Magaly Medina critica a Maju Mantilla por negarse a hablar de su vida privada, instándola a no "dárselas de moralista" en televisión. (ATV / Magaly TV La Firme)
“Maju, yo de verdad no soporto, y así les digo, no soporto a las moscas muerta, no soporto la hipocresía y ella le podrá caer bien a todo el mundo. Pero eso de: ‘Ay, chicos, porque las mujeres somos fuertes, pero eso no quiere decir que no me afecte’. Ay, Dios. ¿Saben qué? Qué desacreditada estás, Maju Mantilla, para venir tú a querer venderte como mujer empoderada”, concluyó la presentadora.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre su vida privada?

En el marco de la presentación de su nuevo espacio en el canal de YouTube ‘La Sustancia’, Maju Mantilla dejó en claro su postura sobre la protección de su intimidad. La presentadora, quien recientemente atravesó un proceso de separación con Gustavo Salcedo, señaló que su vida personal está fuera de discusión en su nuevo proyecto.

“En este programa de ‘La Sustancia’ no voy a hablar de mi vida, porque mi vida privada no es negociable y muchos han pensado que yo voy a hacer un descargo o algo y eso jamás lo voy a hacer, porque yo no quiero reducir mi vida al morbo. Yo quiero que respeten mi intimidad y sí, lamentablemente, a ver, ellos se olvidan de que en mi posición yo también soy un ser humano, entonces a mí las cosas también me afectan, o sea, también me pongo mal”, señaló ante la prensa.

La presentadora Maju Mantilla establece límites claros en una conferencia de prensa del programa 'La Sustancia', afirmando que no hablará sobre su vida personal en su nuevo programa porque su intimidad "no es negociable" | Infobae / Ana Morocho

Mantilla puntualizó que su silencio es una decisión personal orientada a resguardar a su entorno familiar y no a la falta de explicaciones. “Si es que me he mantenido en silencio, no es por falta de argumentos, es por la necesidad de encontrar calma, por respeto a mí misma y a mi familia, y por querer hacer las cosas desde un ámbito privado. Y es solo el respeto que he pedido. Eso es”, remarcó la conductora.

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