Gustavo Salcedo pide disculpas públicas a Maju Mantilla y niega reconciliación: "Solo nos une nuestra familia”

Gustavo Salcedo ofrece disculpas públicas a Maju Mantilla y aclara que mantienen una relación cordial solo como padres tras su separación. (Instagram Maju Mantilla / Captura video)

Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, ofreció disculpas públicas a la ex Miss Mundo y descartó toda posibilidad de reconciliación sentimental, asegurando que actualmente solo mantienen una relación cordial como padres. Tras semanas de especulaciones y “ampays” en los que ambos fueron vistos juntos en viajes y reuniones familiares, el empresario optó por aclarar su situación sentimental y reconocer públicamente los errores cometidos durante la separación.

En una entrevista concedida al programa ‘Amor y Fuego’, Salcedo abordó con franqueza la situación que atraviesa con la conductora. “La historia con Maju es una historia de muchísimos años, ha sido una historia de mucha felicidad. Tenemos una familia maravillosa, unos niños que son nuestra alegría. A veces las cosas no terminan como uno quisiera. La verdad, las cosas no terminaron bien y terminamos en una situación muy tensa”, admitió.

El empresario sostuvo que, a pesar de los intentos por recomponer la relación de pareja, ambos han encontrado en la cordialidad y la crianza compartida el mejor camino para su bienestar y el de sus hijos. En el diálogo televisivo, Gustavo Salcedo se dirigió a su expareja para extenderle unas disculpas.

El empresario Gustavo Salcedo se pronuncia sobre el fin de su relación con Maju Mantilla, ofreciendo disculpas públicas y explicando que 'a veces las cosas no terminan como uno quisiera'. Video: TikTok @farandula.lorcha

“Con respecto a Maju, ante sus mismas cámaras le pido disculpas por lo que pasó. Dije que yo exageré muchas cosas y le hice mucho daño a Maju, lo cual evidentemente no me hace sentir bien”, comentó Salcedo y remarcó que, aunque su vínculo con Mantilla fue durante años motivo de felicidad, la ruptura fue inevitable y ambos han estado trabajando para construir una relación madura y sana como padres.

Un vínculo familiar y la confirmación de una nueva etapa

La aclaración de Gustavo Salcedo se produce luego de varios rumores que circularon tras ser captados en viajes y actividades juntos, incluso sin la presencia de sus hijos. Sin embargo, el empresario enfatizó que no existe reconciliación romántica, sino una convivencia basada en la responsabilidad compartida.

“Después de una relación de tantos años, tampoco sería muy extraño que nos hayan visto juntos o que nos vean juntos en algún momento. Nos van a ver juntos como padres, definitivamente. Yo no vivo con Maju; yo vivo por mi cuenta, pero creo que hay que tener una buena amistad entre nosotros”, dijo el exesposo de Mantilla.

Con evidente arrepentimiento, Gustavo Salcedo habla sobre su ruptura con Maju Mantilla, admite sus errores y enfatiza que siempre priorizarán su rol como padres por el bienestar de sus hijos. Video: TikTok @josepastord

Salcedo señaló que la separación fue un proceso difícil para ambos y que aún existen sentimientos derivados de años de convivencia, pero dejó claro que ahora cada uno está enfocado en sus propias vidas. “Hay tantos años en nuestra relación que tienen un peso importante, hay mucho amor entre los dos. No puedes de la noche a la mañana decir ‘no te quiero, no te amo, no siento nada por ti’, cuando hay procesos. Todas las personas tenemos derecho a vivir el hoy y el ahora y hacer lo que nos hace sentir bien en este momento”, reflexionó.

En otro tramo de la entrevista, Salcedo admitió que durante un tiempo intentó retomar la relación con Maju Mantilla, pero que ambos han decidido mantener la estabilidad familiar solo desde el rol de padres.

“Yo siempre quise recuperar mi relación con Maju, después de tantos años que tenían un peso importante en mi vida y en la de ella, siempre quise tratar de arreglar las cosas mientras se podía. Lo bueno es que nos hemos amistado, que tenemos ahora una relación mucho mejor a la de ese momento”, aseguró.

Los conductores de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre, anuncian en exclusiva que Gustavo Salcedo ha confirmado que está saliendo con la veterinaria María Pía. Video: TikTok @josepastord

Nueva relación y pedido de respeto

El empresario también abordó los rumores sobre su actual vínculo con la veterinaria María Pía Vallejos, con quien ha sido visto recientemente. Salcedo confirmó que está saliendo con Vallejos y enfatizó que la relación comenzó después de culminar su matrimonio con Mantilla.

“Si a mí no me hubiera gustado María Pía, no hubiera salido con ella. Uno tiene la libertad de conocer a alguien y tener otras oportunidades. Ella es una chica de su casa, con buenos principios y no se ha metido en la relación. La conozco desde 2024, pero fue después de haber terminado con Maju”, aclaró.

El empresario pidió respeto tanto para Mantilla como para Vallejos, indicando que la exposición mediática ha sido especialmente difícil para ambas. “Por respeto, creo que cualquier persona, cualquier mujer, ustedes ni siquiera deberían estar publicando dónde durmió una mujer o con quién salió”, manifestó.

Rodrigo González y Gigi Mitre analizan el polémico caso de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y la misteriosa veterinaria. Con su característico humor, comentan el viaje de 'reconciliación' y lanzan dardos inesperados a María Pía Copello. Video: TikTok @josepastord

Sobre la posibilidad de rehacer su vida sentimental, Salcedo fue sincero: “En el amor, a veces las cosas no son blanco y negro. Yo no tengo prisa en formalizar una relación y prefiero dejar que las cosas fluyan. Creo que todas las personas tenemos derecho a vivir el hoy y el ahora, y hacer lo que nos hace sentir bien en este momento”.

La postura de Gustavo Salcedo marca el cierre definitivo a los rumores de reconciliación con Maju Mantilla y abre una nueva etapa centrada en la estabilidad familiar y la búsqueda de bienestar personal.