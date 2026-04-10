Gustavo Salcedo recuerda ‘ampay’ y asegura que nunca le fue infiel a Maju Mantilla: “Jamás entré al cuarto ni al sauna”

Gustavo Salcedo asegura que jamás le fue infiel a Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo, exesposo de la conductora y ex Miss Mundo Maju Mantilla, se refirió a su relación actual con la madre de sus hijos, definiéndola como cordial por el bien de su familia. Además, en declaraciones con Amor y Fuego, recordó el ampay que protagonizó en el 2023, donde fue captado entrando con una mujer al hotel Westin.

El empresario se refirió al informe de Magaly TV La Firme, donde se lo observa acompañado de una persona al ingresar a las instalaciones del conocido hotel limeño.

Salcedo negó de manera categórica haber entrado a un cuarto o sauna del hotel, asegurando que la única zona que utilizó fue el gimnasio. “Jamás he entrado a un cuarto ni a un sauna. Solo fui al gimnasio. Se han hecho muchas especulaciones, pero no corresponden a la realidad”, sostuvo en la entrevista.

El exesposo de Maju Mantilla negó haber estado en un sauna con una mujer, tras la difusión de un video en “Magaly TV La Firme”.

El empresario también compartió que la exposición de este episodio le ha generado bromas entre sus amigos, quienes ahora lo llaman “Gustavo Saunero”, apodo que surgió tras los comentarios del conductor Rodrigo González, conocido como “Peluchín”.

El tema tomó relevancia pública a raíz de los videos emitidos por “Magaly TV La Firme”, en los que se observa a Salcedo junto a una mujer ingresando al complejo hotelero. Aunque las imágenes sugerían una posible situación comprometedora, Salcedo insistió en que su comportamiento siempre fue respetuoso y que jamás faltó a su entonces esposa durante los años que compartieron en pareja. “Nunca le falté a mi esposa, ni durante nuestro matrimonio ni en ningún otro momento. Lamento que se haya querido dar una interpretación diferente a lo que realmente ocurrió”, afirmó.

Le pide disculpas a Maju Mantilla

La situación personal de Salcedo y Mantilla ha estado bajo atención mediática desde que ambos confirmaron su separación, tras años de relación y dos hijos en común. En la misma entrevista con “Amor y Fuego”, el deportista hizo un balance sobre su vida familiar y el proceso de distanciamiento. “La historia con Maju es una historia de muchísimos años, ha sido una historia de mucha felicidad. Tenemos una familia maravillosa, unos niños que son nuestra alegría. A veces las cosas no terminan como uno quisiera. La verdad, las cosas no terminaron bien y terminamos en una situación muy tensa”, reconoció.

En ese contexto, Gustavo Salcedo ofreció disculpas públicas a Maju Mantilla por los errores cometidos durante la ruptura y descartó que actualmente estés reconciliados de manera sentimental.

“Con respecto a Maju, ante sus mismas cámaras le pido disculpas por lo que pasó. Dije que yo exageré muchas cosas y le hice mucho daño a Maju, lo cual evidentemente no me hace sentir bien”, expresó. El empresario destacó que actualmente ambos mantienen una relación cordial, centrada en la crianza y bienestar de sus hijos.

La exposición mediática de la expareja se vio alimentada por mensajes cruzados y la aparición de ambos en viajes y reuniones familiares, incluso sin la presencia de sus hijos. Sin embargo, Salcedo remarcó que la convivencia se da estrictamente en el marco de la coparentalidad. “Nos van a ver juntos como padres, definitivamente. Yo no vivo con Maju; yo vivo por mi cuenta, pero creo que hay que tener una buena amistad entre nosotros”, sostuvo.

Gustavo Salcedo ofrece disculpas públicas a Maju Mantilla y aclara que mantienen una relación cordial solo como padres tras su separación. (Instagram Maju Mantilla / Captura video)

Confirma salidas con joven veterinaria

Salcedo también abordó los rumores sobre su relación con la veterinaria María Pía Vallejos. Confirmó que mantiene una relación con Vallejos y precisó que el vínculo comenzó después de haber terminado su matrimonio con Mantilla. “Si a mí no me hubiera gustado María Pía, no hubiera salido con ella. Uno tiene la libertad de conocer a alguien y tener otras oportunidades. Ella es una chica de su casa, con buenos principios y no se ha metido en la relación. La conozco desde 2024, pero fue después de haber terminado con Maju”, aclaró.

El empresario solicitó respeto tanto para la madre de sus hijos como para su actual pareja, señalando que la presión mediática resulta especialmente difícil para ambas. “Por respeto, creo que cualquier persona, cualquier mujer, ustedes ni siquiera deberían estar publicando dónde durmió una mujer o con quién salió”, manifestó Salcedo durante la entrevista televisiva.

Gustavo Salcedo confesó que aún siente amor por Maju Mantilla, pero ahora sale con María Pía Vallejos.

Sobre la posibilidad de retomar su relación con Maju Mantilla, Salcedo fue enfático al señalar que ambos han optado por mantener una relación madura y cordial como padres, priorizando el bienestar de sus hijos por encima de cualquier otro interés. “Yo siempre quise recuperar mi relación con Maju, después de tantos años que tenían un peso importante en mi vida y en la de ella, siempre quise tratar de arreglar las cosas mientras se podía. Lo bueno es que nos hemos amistado, que tenemos ahora una relación mucho mejor a la de ese momento”, aseguró.

Con evidente arrepentimiento, Gustavo Salcedo habla sobre su ruptura con Maju Mantilla, admite sus errores y enfatiza que siempre priorizarán su rol como padres por el bienestar de sus hijos. Video: TikTok @josepastord