Senamhi pronostica presencia de neblina en sectores cerca al litoral continuarán en los próximos días

La conjunción de nubosidad y humedad facilita la formación de bancos de niebla, dificultando la circulación vial, peatonal y las actividades en puertos y aeropuertos - Créditos: Senamhi.

La neblina persistente y el incremento de la nubosidad han marcado el inicio del fin de semana en la capital y diversas ciudades costeras, generando un escenario de baja visibilidad durante la madrugada y las primeras horas del día. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que estas condiciones predominarán desde el sábado 11 hasta el lunes 13 de abril, afectando principalmente a los distritos próximos al litoral.

De acuerdo con la entidad metereológica, el fenómeno responde a la influencia directa del Anticiclón del Pacífico Sur, responsable del ingreso de vientos fríos hacia la franja occidental del país.

En Lima, el cielo se presenta cubierto desde el amanecer, mientras la neblina complica la movilidad en zonas cercanas al océano. Este patrón climático no solo dificulta la circulación vehicular y peatonal, sino que también altera las operaciones portuarias y aeroportuarias. El Senamhi explicó que la combinación de nubosidad y humedad potencia la formación de bancos de niebla, obligando a extremar precauciones en las primeras horas del día.

El Senamhi prevé que estas condiciones se mantendrán hasta el lunes 13 de abril con especial impacto en distritos ubicados cerca del litoral - Créditos: Andina.

El pronóstico oficial advierte, además, un aumento en la velocidad del viento sobre la costa nacional. Entre el sábado 11 y el lunes 13, se esperan ráfagas de intensidad ligera a moderada, capaces de levantar polvo o arena y reducir la visibilidad horizontal.

Según el reporte técnico, se registrarán velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la zona centro, cerca de 20 km/h al sur y hasta 38 km/h en sectores de Ica.

Las provincias de Áncash (Casma, Huarmey y Santa), Arequipa (Caravelí), Ica (Chincha, Nasca, Pisco y Ica), La Libertad (Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú), Lambayeque (Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque), Lima (Barranca, Cañete, Huaral y Huaura), Piura (Paita, Sullana, Sechura y Piura) y el Callao se encuentran bajo alerta ante posibles complicaciones derivadas de estas condiciones meteorológicas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha exhortado a los gobiernos locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el propósito de revisar techos, estructuras y elementos susceptibles a daños por viento. La recomendación incluye asegurar cubiertas y largueros, reforzar ventanas, evitar la cercanía a materiales peligrosos y mantener embarcaciones bien sujetas en zonas portuarias.

Se anticipa un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas capaces de levantar polvo y arena, y velocidades que alcanzarán hasta 38 km/h en la costa de Ica - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Emite pronósticos y alertas meteorológicas sobre lluvias, vientos, temperaturas extremas, neblina, heladas y otros fenómenos que puedan afectar la seguridad de la población o la actividad económica.

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