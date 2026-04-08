Perú

Calor extremo golpeará la costa peruana en Elecciones 2026: temperaturas llegarían a 37 °C, advierte Senamhi

Regiones del norte como Tumbes y Piura alcanzarían los valores más altos del país, mientras que Lima presentará diferencias marcadas entre distritos costeros y urbanos

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calor senamhi - elecciones 2026 - perú - 7 abril
Composición: Infobae Perú

Las altas temperaturas en la costa peruana volverán a intensificarse en los próximos días y podrían coincidir con una jornada clave para el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que los valores térmicos se mantendrán por encima de lo habitual hasta el 14 de abril, con picos que alcanzarían los 37 °C, especialmente en zonas alejadas del litoral.

Este escenario climático se presenta en la antesala del domingo de Elecciones 2026, lo que ha encendido las alertas sobre las condiciones en las que millones de ciudadanos acudirán a votar. De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, la combinación de factores atmosféricos favorecerá días con cielo despejado, mayor radiación solar y sensación térmica elevada en varias regiones de la costa.

Calor intenso en la costa: regiones superarán los 30 °C en plena jornada electoral

Primer plano de un hombre asiático secándose el sudor de la frente bajo el sol con una toalla verde, con un termómetro marcando más de 40 grados Celsius
Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

El Senamhi explicó que estas condiciones están asociadas a la temperatura superficial del mar y al ingreso de vientos del norte en niveles bajos, lo que contribuye a la reducción de nubosidad y al ingreso de aire cálido hacia la franja costera. Este fenómeno impactará con mayor intensidad en distritos alejados del mar, donde el calor suele concentrarse con más fuerza.

En la costa norte, las temperaturas máximas oscilarán entre 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, mientras que en Lambayeque se prevén valores de 30 °C a 35 °C. En tanto, La Libertad registraría entre 28 °C y 32 °C, consolidando un panorama de calor sostenido en esta parte del país.

Para la costa central, que incluye a Lima y Áncash, los termómetros marcarán entre 26 °C y 33 °C, aunque con diferencias marcadas entre zonas cercanas al mar y sectores más alejados. En Lima Metropolitana, por ejemplo, se esperan temperaturas de 26 °C a 27 °C en distritos costeros, mientras que en áreas alejadas del litoral podrían alcanzar entre 29 °C y 30 °C.

En la costa sur, el calor también se hará sentir. Ica presentará máximas de 28 °C a 34 °C, mientras que en Arequipa se estiman valores de 28 °C a 30 °C. Por su parte, en el litoral de Moquegua y Tacna, las temperaturas fluctuarán entre 27 °C y 29 °C.

El pronóstico también detalla que durante el mediodía y primeras horas de la tarde predominará un cielo con escasa nubosidad o despejado, lo que incrementará la exposición a la radiación solar. Hacia la tarde y la noche, se prevé la presencia de ráfagas de viento, principalmente en distritos cercanos al litoral de la costa central y sur.

Además, el organismo no descarta un incremento de la nubosidad al atardecer, con probabilidad de lluvias dispersas en sectores de la costa norte y central, lo que podría generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo durante el cierre del día.

El Senamhi reiteró que continuará con el monitoreo permanente de estas condiciones y recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Búsquedas sobre multas y locales de votación dominan el interés digital en la recta final electoral

Tres mujeres en un centro de votación. Una sonríe detrás de una mesa con papeles electorales. Otra revisa una lista de votantes. Una tercera vota en una cabina ONPE
El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 12 de abril. (Foto: Agencia Andina)

A pocos días de las Elecciones 2026 en Perú, el comportamiento de los ciudadanos en internet refleja una prioridad clara: resolver dudas prácticas antes de acudir a votar. De acuerdo con datos de Google Trends, las consultas más frecuentes no están relacionadas con candidatos o propuestas, sino con aspectos logísticos como “multas electorales”, “horario de votación” y “dónde votar”, evidenciando una preocupación por cumplir correctamente con el proceso y evitar sanciones.

Entre las búsquedas que registraron mayor crecimiento destacan términos como “multa de elecciones 2026”, “sepa dónde votar” y preguntas sobre la obligatoriedad del sufragio, incluyendo dudas sobre la edad límite para votar. Este patrón muestra que, en la etapa final, el interés ciudadano se centra en información útil e inmediata, dejando en segundo plano las encuestas o el análisis político, que también aparecen pero con menor relevancia.

El análisis digital también coincide con la magnitud del proceso electoral: más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, así como a los integrantes del Congreso y el Parlamento Andino. En ese contexto, herramientas como Google Trends funcionan como un termómetro del momento, permitiendo identificar que la principal necesidad de los votantes es acceder a datos claros sobre horarios (7 a. m. a 5 p. m.), locales asignados y posibles penalidades por no asistir, en un escenario donde el voto es obligatorio.

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