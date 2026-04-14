José Samamé, exgerente de la ONP detenido por fallos en elecciones, habla por primera vez: “Yo tengo que pagar aquí”

José Samamé, exgerente de la ONPE, fue detenido horas después de renunciar tras asumir la responsabilidad por los fallos logísticos durante los comicios generales

José Samamé, exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detenido horas después de dimitir tras asumir su responsabilidad por los fallos logísticos registrados en los comicios generales, se pronunció este lunes por primera vez ante la prensa mientras era trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El exfuncionario, quien enfrenta cargos por la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, permaneció bajo custodia de numerosos agentes policiales mientras era conducido a la sede policial en un vehículo con lunas polarizadas.

“Respeten a mi familia, por favor. Mi hija me está viendo”, dijo inicialmente en declaraciones recogidas por Radio Exitosa. “Yo tengo que pagar aquí”, añadió ante la insistencia de los periodistas sobre su mensaje a la ciudadanía, antes de reiterar que asume la responsabilidad plena.

El exfuncionario continúa en las instalaciones de la Dirincri, donde se le realiza la toma de huellas y su identificación correspondiente, mientras las autoridades evalúan la posibilidad de ampliar el plazo de detención dentro de las diligencias preliminares.

Samamé enfrenta cargos por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y permanece bajo custodia policial, mientras las autoridades evalúan extender su detención

Fuentes policiales citadas por la emisora no descartan la detención de otros implicados en la cadena de responsabilidad por las fallas logísticas que afectaron el despliegue normal del material electoral en diversos locales de votación en Lima, lo que provocó retrasos e inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio.

De hecho, un total de trece centros electorales no lograron abrir, por lo que las autoridades electorales ampliaron el horario de votación hasta el día siguiente para que alrededor de 52.000 peruanos pudieran emitir su voto.

“Asumo esta decisión para no entorpecer ni generar suspicacias en la integridad, transparencia y ejecución de estos comicios, reconozco el compromiso y valioso trabajo que viene realizando la ONPE para el mejora desarrollo de estas elecciones”, había mencionado Samamé en su carta de renuncia.

Sin embargo, una declaración posterior difundida por La República reveló que había responsabilizado directamente al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang. “(Él) debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles”, explicó ante policías.

En la víspera, el abogado Juan Carlos Portugal, defensor de la expresidenta Dina Boluarte, acudió a la sede donde permanecía detenido, pero evitó confirmar si fue contratado por para ejercer su defensa.

n su carta de renuncia, Samamé aseguró que asumía la decisión para no afectar la transparencia de los comicios, pero luego señaló ante la policía al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang, como responsable directo de verificar la salida del material electoral

“Quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo anunciar. El enemigo está en casa”, dijo el letrado al señalar que “hay muchísimas cosas estructurales y procedimentales” por revisar en este caso. “En este momento no voy a brindar ninguna información. El límite, el límite de sus preguntas lo coloco yo”, zanjó.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Cuando el escrutinio oficial llega a casi el 58 % de la votación, la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtiene el 16,9 % de votos válidos, seguida por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 14,08 %.

De confirmarse estos resultados al término del conteo, ambos disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio.