Servicio de internet fijo estaría empeorando: Se duplicaron los reclamos por velocidad

¿Problemas con tu internet? No eres solo tú. - Crédito Osiptel

Nuevo datos de Osiptel revelarían un empeoramiento en el internet fijo que se ofrece en el país. Entre enero y diciembre de 2025, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones presentaron 1 millón 257 mil 286 reclamos ante las empresas operadoras, lo que representó un incremento de 11,56 % respecto al año 2024, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.

Si bien esa cifra comparada con lo registrado hace una década, revela una reducción significativa de 43,48 % frente al año 2016 (cuando los reclamos superaban los 2.2 millones, lo que evidencia una tendencia decreciente en el largo plazo), en el sector del internet fijo hay otra historia.

En 2025, el internet fijo registró 254 mil 437 reclamos y mostró uno de los mayores crecimientos con respecto a 2024, con un incremento de 53,14 %. Pero es en el apartado de reclamos por calidad e idoniedad por la prestación del servicio, donde hay 105 mil 135 reclamos, lo que significó un gran incremento de 106,29% (en 2024 era de 50 mil 965). Pero esto se debió a que el 61,2% de estos, la gran mayoría, era de Bitel, mientras otras empresa no superan el 14%.

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Osiptel anunció nuevas medidas en el marco del estado de emergencia para frenar la venta ilegal de chips.| Canal N

Los mayores reclamos

De acuerdo con el Portal de Información de Usuarios del Osiptel, en la evolución mensual, agosto fue el mes con el mayor número de reclamos presentados en primera instancia con 124 731 casos. Luego se ubicaron octubre (123 104) y julio (117 550).

Los problemas relacionados con facturación y cobros se mantuvieron como la principal materia de reclamos de los usuarios del servicio móvil, de telefonía fija, internet y televisión de paga, al concentrar el 40 % del total de reclamos (502 944 casos). En el segundo lugar se ubicaron los reclamos relacionados a calidad e idoneidad en la prestación del servicio (221 643), seguido de incumplimiento de condiciones contractuales, ofertas y promociones (159 334), contratación no solicitada (119 175), migración (90 645), entre otros.

Asimismo, por tipo de servicio, el servicio móvil se mantuvo como el más reclamo con 751 765 casos, equivalente al 59.79 % del total de reclamos presentados en 2025. Esta cifra representa un aumento frente al año previo de 4.06 %.

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El sector de internet fijo estaría empeorando, sugieren el aumento en reclamos. - Crédito iStock

Pero en el segundo lugar se ubicó el internet fijo, que registró 254 437 reclamos y mostró uno de los mayores crecimientos, con un incremento de 53.14 % respecto a 2024. Los servicios empaquetados también evidenciaron un aumento importante, al alcanzar 130 401 reclamos. En contraste, televisión de paga y telefonía fija mostraron una reducción en la cantidad de reclamos.

Reclaman por teléfono

En relación con el canal de atención de las empresas operadoras, el canal telefónico se consolidó como el principal medio utilizado por los usuarios para presentar reclamos, concentrando 695 546 casos, es decir, el 55.32 % del total. Le siguieron la atención presencial con 314 853 reclamos (25.04 %), la página web con 161 471 (12.84 %) y escrito con 3765 (0.30 %), entre otros.

A nivel regional, 14 regiones presentaron un aumento porcentual en los reclamos durante 2025 frente al año previo. Los mayores aumentos se dieron en Tumbes (+27.64 %), Lima y Callao (+16.53 %), Huancavelica (+14.97 %), Cusco (+13.79 %) y Cajamarca (+ 13.78 %).

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Los datos fueron presentados por Osiptel. - Crédito Osiptel

Por otro lado, 10 regiones lograron una diminución en los reclamos, de estas Madre de Dios logró la mayor reducción (- 29.76 %); le sigue Moquegua ( -15.39 %), Loreto (-13.97 %), Apurímac (-7.88 %) y Amazonas (-7.28 %).