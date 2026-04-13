Perú

ONPE: detienen al gerente de Gestión Electoral en “flagrancia” por presunta omisión en retrasos en las Elecciones 2026

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional detuvo en flagrancia a José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, tras su renuncia y en medio de investigaciones por retrasos en la entrega de materiales electorales

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La policía anticorrupción detuvo al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, como responsable de las graves fallas logísticas que impidieron y retrasaron las votaciones en varios locales de Lima. A pesar de haber presentado su renuncia, fue intervenido por las autoridades. - América

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP) detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La intervención se realizó como parte de las acciones de fiscalización y lucha contra la corrupción, en medio de las investigaciones por los retrasos en la entrega de materiales durante las Elecciones 2026.

La detención se produjo luego de que trascendiera la renuncia de Samamé Blas la noche anterior. El funcionario había sido responsable de solicitar el servicio de transporte del material electoral y de firmar los términos de referencia (TDR) para el contrato con la empresa GALAGA, encargada de la distribución de los insumos a los locales de votación, según informó la periodista Karla Ramírez.

Detienen al gerente de Gestión Electoral de la ONPE por presunta omisión en el caso de los retrasos electorales
Detienen al gerente de Gestión Electoral de la ONPE por presunta omisión en el caso de los retrasos electorales| Foto: PNP

La investigación se centra en presuntas irregularidades al gestionar los procesos logísticos que resultaron en la demora y afectaron a miles de electores en Lima y el extranjero. La detención de Samamé Blas ocurre en un contexto de tensión institucional y malestar social por las fallas que marcaron la jornada electoral.

Asimismo, en la carta presentada por el entonces funcionario, dirigida a Pedro Corvetto, reconoce “responsabilidad” por el retraso de entrega de los materiales.

ONPE: detienen al gerente de Gestión Electoral en “flagrancia” por presunta omisión en retrasos en las Elecciones 2026
ONPE: detienen al gerente de Gestión Electoral en “flagrancia” por presunta omisión en retrasos en las Elecciones 2026| PNP

¿Quién es José Samamé Blas?

José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, es un ingeniero electrónico con más de 20 años de trayectoria en el sector de tecnologías de la información, tanto en empresas privadas como en instituciones del Estado.

De acuerdo con la información registrada en la página del Gobierno del Perú, cuenta con estudios de maestría en Gestión Pública y una especialización en la gestión de proyectos de tecnologías de información, operaciones de TI y administración de infraestructura tecnológica a nivel nacional.

A lo largo de su carrera, según la información de la web, lideró y ejecutó proyectos, aplicando estándares internacionales como ITIL y buenas prácticas en la gestión de proyectos y operaciones tecnológicas.

Comunicado de la empresa de transporte

La empresa Servicios Generales Galaga SAC emitió un pronunciamiento público en respuesta a los señalamientos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los retrasos en la entrega de material electoral en Lima Metropolitana. Galaga afirmó que cumplió estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del servicio contratado y que el transporte de los materiales se realizó conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, bajo la coordinación y condiciones logísticas definidas por la propia entidad electoral.

En la misiva, la empresa rechazó que los retrasos en la etapa final del proceso sean responsabilidad exclusiva de su operación, argumentando que no hubo incumplimientos contractuales de su parte y que existieron factores ajenos a su control que influyeron en las dificultades presentadas. Galaga pidió que no se le atribuya de manera exclusiva la causa de los problemas logísticos y expresó su preocupación por las declaraciones de funcionarios de la ONPE, señalando que generan un impacto negativo en su imagen y reputación.

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