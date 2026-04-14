Roberto Sánchez supera a Ricardo Belmont y pasa al cuarto lugar, según resultados de la ONPE al 75%

Roberto Sánchez supera en votos a Ricardo Belmont. Foto: composición Infobae

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, superó a Ricardo Belmont y pasó al cuarto lugar de la elección presidencial 2026, según los resultados de la ONPE al 75,033%.

De acuerdo con la plataforma de resultados de la ONPE, con 69.605 de 92.766 actas contabilizadas, Sánchez obtiene 1.323.815 votos, que equivalen al 10,047% de los votos válidos, mientras que Belmont tiene 1.318.254 votos que representan el 10,004%.

Resultados de la ONPE al 74% de actas contabilizadas.

La diferencia entre ambos candidatos es de más de 5 mil votos y podría ampliarse a favor del candidato de Juntos por el Perú debido a su presencia en regiones, donde cuenta con mayor respaldo que en Lima Metropolitana.

En la cima se mantiene la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori con más de 2 millones de votos, por lo que su presencia en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 es prácticamente asegurada. En la segunda posición se encuentra, de momento, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga con 1.687.593 votos (12.807% votos válidos).

En el tercer lugar permanece el postulante presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, con 1.564.830 votos (11,876% votos validos).

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