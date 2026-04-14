Perú

Roberto Sánchez supera a Ricardo Belmont y pasa al cuarto lugar, según resultados de la ONPE al 75%

Votos a favor del candidato de Juntos por el Perú aumenta a medida que se contabilizan actas de regiones

Guardar
Roberto Sánchez supera en votos a Ricardo Belmont. Foto: composición Infobae
Roberto Sánchez supera en votos a Ricardo Belmont. Foto: composición Infobae

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, superó a Ricardo Belmont y pasó al cuarto lugar de la elección presidencial 2026, según los resultados de la ONPE al 75,033%.

De acuerdo con la plataforma de resultados de la ONPE, con 69.605 de 92.766 actas contabilizadas, Sánchez obtiene 1.323.815 votos, que equivalen al 10,047% de los votos válidos, mientras que Belmont tiene 1.318.254 votos que representan el 10,004%.

Resultados de la ONPE al 74% de actas contabilizadas.
Resultados de la ONPE al 74% de actas contabilizadas.

La diferencia entre ambos candidatos es de más de 5 mil votos y podría ampliarse a favor del candidato de Juntos por el Perú debido a su presencia en regiones, donde cuenta con mayor respaldo que en Lima Metropolitana.

En la cima se mantiene la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori con más de 2 millones de votos, por lo que su presencia en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 es prácticamente asegurada. En la segunda posición se encuentra, de momento, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga con 1.687.593 votos (12.807% votos válidos).

En el tercer lugar permanece el postulante presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, con 1.564.830 votos (11,876% votos validos).

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Roberto SánchezRicardo BelmontONPEElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

José Samamé, exgerente de la ONP detenido por fallos en elecciones, habla por primera vez: “Yo tengo que pagar aquí”

El funcionario se dirigió brevemente a los medios mientras era trasladado a la sede de la Dirincri tras su detención. “Respeten a mi familia”, invocó

José Samamé, exgerente de la ONP detenido por fallos en elecciones, habla por primera vez: “Yo tengo que pagar aquí”

Resultados ONPE al 76.148 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Sigue en tiempo real el avance del escrutinio de votos en cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan conforme avanza el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados ONPE al 76.148 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Regresa el torneo nacional tras las Elecciones 2026 con duelos emocionantes: Alianza Lima visitará a ADT en Tarma, Sport Boys se medirá con Melgar, CD Moquegua recibirá a Juan Pablo II y mucho más

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados ONPE al 74.683% EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales actualiza minuto a minuto los resultados oficiales en una jornada clave para el país. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú sube posiciones conforme avanzan los conteos

Resultados ONPE al 74.683% EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Carlos Zambrano confesó que quiere retirarse en Academia Cantolao, pero no descartó a Alianza Lima: “No le cierro las puertas a nadie”

El ‘Kaiser’, actualmente en Sport Boys, se pronunció por la posibilidad de colgar los chimpunes en el ‘delfín’, sin dejar de lado al club ‘blanquiazul’, del que salió por la puerta falsa

Carlos Zambrano confesó que quiere retirarse en Academia Cantolao, pero no descartó a Alianza Lima: “No le cierro las puertas a nadie”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Samamé, exgerente de la ONP detenido por fallos en elecciones, habla por primera vez: “Yo tengo que pagar aquí”

José Samamé, exgerente de la ONP detenido por fallos en elecciones, habla por primera vez: “Yo tengo que pagar aquí”

Caso Galaga: gerente de ONPE detenido acusa a Juan Phang de irregularidades en la distribución de material electoral

Roberto Sánchez supera a Ricardo Belmont y pasa al cuarto lugar, según resultados de la ONPE al 74%

Resultados ONPE al 76.148 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

Resultados ONPE al 74.683% EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Carlos Álvarez anuncia imitación de Piero Corvetto tras deficiencias de la ONPE en elecciones: “Regresaste a lo que sabes hacer”

Carlos Álvarez anuncia imitación de Piero Corvetto tras deficiencias de la ONPE en elecciones: “Regresaste a lo que sabes hacer”

Maju Mantilla niega haber tenido romance con George Slebi, pero admite mensajes inapropiados: “Fue mi error, asumo eso”

Murió Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes: banda ya no se presentará en festival en Lima

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV de la final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV de la final ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de ida por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Carlos Zambrano confesó que quiere retirarse en Academia Cantolao, pero no descartó a Alianza Lima: “No le cierro las puertas a nadie”

Partidos de hoy, martes 14 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo