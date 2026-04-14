Perú

Abogado de Dina Boluarte aparece en sede donde está detenido exfuncionario de la ONPE por fallas en elecciones

Juan Carlos Portugal llegó a la Depincri del centro de Lima y evitó confirmar si asumirá la defensa de José Samamé, quien permanece detenido tras presentar su renuncia

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El abogado de la presidenta anunció que se reunirá con ella el martes próximo para definir el siguiente paso en la estrategia legal. Foto: Infobae Perú
El abogado Juan Carlos Portugal acudió a la Depincri en Lima, donde está detenido el exgerente de la ONPE José Samamé

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor de la expresidenta Dina Boluarte, acudió este lunes a la sede de la División de Investigación Criminal (Depincri), en el centro de Lima, donde permanece detenido el exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, horas después de su renuncia al asumir responsabilidad por fallas logísticas en los comicios generales.

En diálogo con la prensa, el letrado evitó confirmar si fue contratado por el exfuncionario para ejercer su defensa y se limitó a señalar que dicho acuerdo “forma parte de la confidencialidad entre cliente y abogado”.

“Quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo anunciar. El enemigo está en casa”, continuó al señalar que “hay muchísimas cosas estructurales y procedimentales en este caso”, aunque reiteró que no puede ”anunciar nada” por ahora.

“En este momento no voy a brindar ninguna información. El límite, el límite de sus preguntas lo coloco yo”, zanjó al indicar que en las próximas horas se informará si asumirá la defensa de Samamé, detenido por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

La policía anticorrupción detuvo al gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, como responsable de las graves fallas logísticas que impidieron y retrasaron las votaciones en varios locales de Lima. A pesar de haber presentado su renuncia, fue intervenido por las autoridades. - América

El exgerente reconoció que durante la jornada electoral se dieron fallas logísticas que afectaron el normal despliegue del material electoral en diversos locales de votación en Lima, generando retrasos e inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio.

De hecho, un total de trece centros electorales no pudieron abrir y las autoridades electorales decidieron ampliar el horario de votación hasta este lunes para que alrededor de 52.000 peruanos pudieran votar.

“Asumo esta decisión para no entorpecer ni generar suspicacias en la integridad, transparencia y ejecución de estos comicios, reconozco el compromiso y valioso trabajo que viene realizando la ONPE para el mejora desarrollo de estas elecciones”, concluyó en su carta de renuncia.

La empresa Galaga, encargada del reparto, afirmó por su parte que cumplió “estrictamente con las obligaciones establecidas”, y pidió a los organismos electorales que le ofrezcan “las disculpas públicas necesarias”.

“Las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante”, apuntó en un comunicado.

Una declaración posterior difundida por La República reveló que Samamé, ante las autoridades policiales, responsabilizó de manera directa al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang, a quien responsabilizó del seguimiento de la ejecución del contrato.

“Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es él, quien debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles”, explicó, de acuerdo con el testimonio.

Múltiples pantallas con resultados de Elecciones Presidenciales Perú 2024 en centro de cómputo ONPE. Varias personas observan los datos. Bandera peruana al fondo.
La empresa Galaga, encargada del reparto logístico, defendió su actuación y afirmó que cumplió sus obligaciones, atribuyendo los retrasos a factores externos

Fuentes consultadas por el diario consideran probable que, a raíz de estas declaraciones, se produzcan más detenciones en los próximos días.

“Phang sabía que la empresa tenía que llevar los vehículos al local central de la ONPE en el jirón Washington. Y si eso no ocurría, estaba obligado a reportarlo para evitar que se afectara el proceso electoral”, afirmó el exgerente.

“Phang nunca dijo nada, incluso cuando el contratista empezó a buscar camiones porque no contaba con el número de unidades que le obligaba el contrato”, siguió.

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