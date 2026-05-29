Perú

Estudiantes universitarios crean innovadoras gomitas veganas a base de papa y pitahaya enriquecidas con vitaminas y minerales

Una nueva propuesta peruana acerca alternativas veganas y funcionales a las loncheras, mientras rinde homenaje a la biodiversidad andina y a la investigación

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Botella de gomitas "Papa y Pitahaya", un tazón lleno de gomitas rojas, papas rojas enteras y cortadas, y una pitahaya roja partida sobre una encimera de mármol en una cocina
La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) desarrolló gomitas funcionales veganas a base de fécula de papa y pitahaya, ofreciendo una alternativa nutritiva y libre de alérgenos para el consumo diario. (Foto: USIL)

Cada 30 de mayo, el Perú celebra el Día Nacional de la Papa, una fecha que destaca a un cultivo originario de los Andes y vigente en la mesa cotidiana, pero también en la investigación científica y la innovación alimentaria. El homenaje no se limita a su historia milenaria: subraya su peso productivo y nutricional.

En esa línea, un equipo de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) desarrolló una gomita funcional vegana elaborada con fécula de papa y pitahaya. La propuesta busca ser alternativa a las golosinas convencionales y apunta, en particular, a integrarse en loncheras escolares con una formulación basada en ingredientes reconocibles.

El trabajo se realizó en el CEPROALI de la USIL bajo el liderazgo del profesor Ever Landeo, junto con estudiantes universitarios. El grupo definió una formulación y avanzó hacia una etapa de escalamiento productivo, con miras a alianzas con empresas e instituciones del sector alimentario y agroindustrial.

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Un saco de yute marrón lleno de papas frescas está sobre una encimera de madera clara. A su lado, hay una olla negra, una tabla de cortar con hierbas y una planta.
Un saco de yute lleno de papas frescas reposa sobre una encimera de madera en una cocina luminosa, acompañado de utensilios y hierbas para cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gomitas a base de papa enriquecidas con vitaminas y minerales

La base del producto se centró en la fécula de papa como sustituto de la gelatina de origen animal, una decisión clave para asegurar que la gomita fuera apta para veganos. En la formulación, la pitahaya cumplió un rol funcional y sensorial: aportó color y sabor sin depender de aditivos asociados a golosinas tradicionales.

El equipo partió de una pregunta concreta: cómo dar valor agregado a uno de los cultivos más importantes del país a través de un alimento procesado de consumo cotidiano. Con ese objetivo, la gomita se planteó como un producto funcional por su matriz vegetal y por su enriquecimiento nutricional.

La fórmula se enriqueció con vitamina C, zinc y colágeno vegetal. Además, el desarrollo priorizó restricciones alimentarias frecuentes: la gomita no contiene gluten ni alérgenos comunes, un atributo que amplía su público potencial en el ámbito escolar y familiar.

Un tazón lleno de gomitas rojizas en forma de grano de café sobre una encimera de mármol, flanqueado por papas rojas y amarillas, y una pitahaya abierta con pulpa morada
Investigadores de la USIL desarrollan gomitas funcionales veganas a base de fécula de papa y pitahaya, ofreciendo una opción nutritiva y sin alérgenos para loncheras escolares. (Foto: Agencia Andina)

En la selección de la materia prima, los investigadores eligieron las variedades Yungay y Canchán, papas andinas reconocidas por su textura, rendimiento y valor nutricional. La decisión buscó asegurar consistencia en el proceso y disponibilidad del insumo para una producción escalable.

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Con la formulación definida, el siguiente paso se trasladó a la etapa piloto: fortalecer la producción, optimizar parámetros del producto final y construir una ruta de comercialización que pueda sostenerse en mercados nacionales e internacionales.

Día de la Papa: ¿por qué los peruanos celebramos cada 30 de mayo a este tubérculo?

El Día Nacional de la Papa se celebra el 30 de mayo y adquiere un significado particular porque el Perú es reconocido como el principal centro de origen del tubérculo y posee la mayor diversidad del mundo, con más de 4.000 variedades comestibles registradas.

La relevancia trasciende el país: la papa es el tercer cultivo alimenticio más importante del planeta, después del arroz y el trigo. Más de 1.400 millones de personas la consumen como alimento básico y la producción mundial supera los 300 millones de toneladas métricas.

Cada 30 de mayo, el país reconoce la relevancia histórica y cultural de este tubérculo, símbolo de identidad nacional y motor económico para miles de familias productoras en todo el territorio (TikTok / @vibrant.peru)

En el Perú, la producción de papa superó los 6,9 millones de toneladas en 2025. Ese año se cosecharon 373.332 hectáreas y el rendimiento promedio fue de 20,6 toneladas por hectárea, con impacto en más de 711.000 familias productoras en 19 regiones. La producción se concentra en la sierra, que representa el 90 % del total nacional.

En la gastronomía, su versatilidad se expresa en preparaciones como la papa a la huancaína, la causa limeña y guisos regionales, además de técnicas de conservación como el chuño y la moraya. A ese universo se suma la investigación: el banco de germoplasma del Centro Internacional de la Papa conserva la mayor colección del mundo, con más de 7.000 variedades nativas, silvestres y mejoradas.

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