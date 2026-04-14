JNJ otorga plazo de 10 días a Piero Corvetto, jefe de ONPE, para presentar sus descargos por fallas en elecciones 2026

La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, otorgándole un plazo de 10 días para su descargo por denuncias de retrasos y fallas logísticas en las elecciones generales 2026. (Foto: Congreso)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) otorgó un plazo de 10 días hábiles a Piero Alessandro Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para presentar su descargo como parte de una investigación preliminar iniciada tras las denuncias ciudadanas que surgieron por los retrasos y fallas logísticas detectadas durante las elecciones generales 2026 en varios distritos de Lima.

La medida responde a la avalancha de quejas y al interés institucional de valorar la idoneidad del principal responsable electoral, en un escenario de alta tensión por la afectación directa al derecho al voto de decenas de miles de peruanos. Durante la jornada electoral, más de 63.300 ciudadanos fueron excluidos del voto en 15 locales de Lima Metropolitana por la falta de entrega de material imprescindible para la constitución de mesas.

Esta anomalía fue reconocida públicamente por Corvetto, quien señaló a la empresa Servicios Generales Galaga como responsable del incumplimiento del contrato de transporte electoral, lo que generó retrasos notables en la entrega a colegios, especialmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La ONPE, bajo su titularidad, anunció además que estos ciudadanos no deberán pagar multas ni serán sancionados, dado que la situación respondió a un problema logístico reconocido oficialmente.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) otorgó un plazo de 10 días hábiles a Piero Alessandro Corvetto Salinas, jefe de la ONPE, para presentar su descargo en una investigación preliminar por fallas logísticas en las elecciones generales de 2026. (Foto: JNJ)

JNJ abre investigación contra jefe de la ONPE por incidentes en elecciones 2026

El anuncio de la pesquisa disciplinaria se formalizó a través de un comunicado en el que la JNJ remarcó su respeto “irrestricto a la Constitución Política del Perú, al Estado de derecho y al orden democrático”, destacando estos valores como cimientos esenciales de la gobernabilidad y la confianza pública.

La decisión fue adoptada por unanimidad en sesión extraordinaria del pleno de la institución. El objetivo inmediato es dilucidar si Corvetto cumplió con los estándares de idoneidad y desempeño requeridos por su cargo, en el marco de la responsabilidad institucional por los incidentes electorales.

“La Junta Nacional de Justicia inició de oficio el lunes 13 de abril, conforme a sus competencias constitucionales, la investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, en atención a los acontecimientos ocurridos en el marco de las Elecciones Generales 2026”, reza el comunicado.

La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

Durante el proceso electoral, se reportaron retrasos significativos en la apertura de mesas de votación, provocando largas filas, descontento ciudadano y cuestionamientos públicos sobre la capacidad operativa de la ONPE. La afectación no solo fue intensamente visible en Lima Metropolitana, donde se registró la mayoría de los incidentes, sino que activó mecanismos de reacción institucional por parte de las autoridades competentes.

JNJ otorga 10 días a Piero Corvetto para presentar descargos

Este martes 14 de abril, la Junta Nacional de Justicia notificó formalmente a Piero Corvetto sobre la apertura de la investigación y le concedió un plazo máximo de diez días hábiles para presentar sus descargos. La resolución fue comunicada en términos que garantizan el respeto al debido proceso y la posibilidad de defensa, subrayó la JNJ en el comunicado oficial

“Asimismo, se ha procedido a notificar al señor Piero Alessandro Corvetto Salinas la resolución de apertura de investigación preliminar, otorgándosele un plazo máximo de diez (10) días hábiles para la presentación de sus descargos, en respeto del debido proceso”, se lee.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, explica los retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026, enfrentando cuestionamientos sobre la responsabilidad del organismo electoral. (Composición: Infobae Perú)

Corvetto cuenta así con un periodo troncal para responder a las imputaciones y aportar información o argumentos que permitan esclarecer los hechos bajo análisis. El reglamento disciplinario determina que todo pronunciamiento deberá ser evaluado antes de adoptar medidas adicionales o eventuales sanciones administrativas.

El bloque de procedimiento abierto por la JNJ refuerza la vigilancia externa sobre la ONPE y su máxima autoridad, en línea con el mandato constitucional del órgano, orientado a preservar la transparencia y la eficacia de los principales procesos estatales.

Corvetto ofrece disculpas públicas mientras avanza investigación

La apertura formal de la pesquisa fue informada el 13 de abril. Ese mismo día y ante la presión pública, Piero Corvetto manifestó públicamente: “Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen en mi contra, en el ámbito que se planteen, porque en la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo”.

El jefe de la ONPE remarcó que la entidad permanece bajo el escrutinio de la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y aseguró: “Estamos llanos a poder ser investigados por cualquiera de los motivos que se planteen”. Reafirmó que todos los contratos y procesos administrativos permanecen a disposición de las autoridades competentes y subrayó la “puerta abierta” de la institución en materia de transparencia.

Piero Corvetto detalla ante los congresistas los problemas logísticos con un proveedor que ocasionaron retrasos, asegurando que no fue informado a tiempo sobre la magnitud del problema y pide disculpas por los inconvenientes generados. | Congreso TV

El incidente electoral involucró la no instalación de 211 mesas de sufragio —todas en Lima Metropolitana— pese a que a nivel nacional se logró habilitar el 99,8% de las mesas. La ONPE anunció su intención de presentar denuncia penal contra la empresa contratista que causó el incumplimiento logístico, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

Finalmente, Corvetto ofreció disculpas en conferencia de prensa: “Quiero antes que nada presentar mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido afectados por el retraso del despliegue del material electoral en cada uno de sus locales”. La investigación disciplinaria sigue su curso, vigilada por la atención pública y el compromiso declarado de las partes involucradas de cooperar plenamente con las autoridades de control.