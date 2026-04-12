Retrasos en las Elecciones Perú 2026: ¿Cuántas mesas de sufragio faltan instalar en cada distrito de Lima?

Elizabeth Hinostroza, vocera de la ONPE, ofrece un balance en vivo sobre la demora en la instalación de mesas de sufragio en varios distritos. El Jurado Nacional de Elecciones ha convocado a un pleno de urgencia para evaluar la situación y garantizar el derecho al voto. Latina Noticias

Perú inicia su jornada con retrasos en la instalación de mesas de votación que afecta a varios distritos de Lima en las elecciones generales de 2026, así lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La situación llevó a un pleno extraordinario en el que participaron el presidente del JNE, los miembros del pleno y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de definir medidas que garanticen el derecho al voto de los ciudadanos.

La cantidad de locales de votación en los que todavía no se ha completado la instalación de las mesas disminuyó de ochenta y cinco a cincuenta y cuatro en las últimas horas. En Miraflores y Surquillo, todos los locales de votación ya cuentan con el material necesario para las elecciones, mientras que en otros distritos la situación es menos favorable.

En el campus de la UNMSM, votantes y personal de ONPE y JNE enfrentan demoras en la instalación de mesas debido a la escasez de material electoral y la ausencia de miembros de mesa. (Paula Díaz Elizalde)

Distritos de Lima con locales de votación pendientes por instalar

Villa El Salvador: faltan 5 locales de votación

San Juan de Miraflores: la situación es más compleja, ya que faltan por instalar mesas en 15 locales de votación. Este distrito, uno de los más grandes y densamente poblados de Lima, concentra el mayor número de recintos pendientes, lo que podría afectar la participación de miles de electores.

Lurín: faltan 12 locales de votación

Pachacámac: faltan 9 locales de votación

Pucusana: En este distrito costero del sur de Lima, 6 locales de votación siguen pendientes de instalación.

Cieneguilla: reporta 7 locales de votación aún pendientes. Las autoridades buscan acelerar el proceso para garantizar la participación de los vecinos en estas elecciones.

Extienden horario de votación

El Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado en el que reconoce los problemas ocurridos en la instalación de mesas y convoca a un pleno ampliado para adoptar medidas que garanticen el derecho al voto de los ciudadanos. En este encuentro se tuvo la participación de las máximas autoridades del sistema electoral, incluido el jefe de la ONPE,

Ciudadanos esperan en la UNMSM debido a demoras en la jornada electoral, ocasionadas por la falta de miembros de mesa y material electoral, lo que afecta el inicio de las Elecciones 2026. (Paula Díaz Elizalde)

La decisión responde a los problemas reportados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que registró demoras en la instalación de mesas de sufragio en diferentes regiones del país, afectando el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026. De acuerdo con el documento del JNE, se resolvió extender el horario de instalación de mesas hasta las 14:00 horas (2:00 p.m.) y permitir el sufragio hasta las 18:00 horas (6:00 p.m.) en todo el territorio nacional.

El organismo electoral aseguró que estas medidas se tomaron con responsabilidad y bajo el cumplimiento estricto de su función constitucional.

El JNE llamó a la calma a la ciudadanía y garantizó que se están implementando todas las acciones necesarias para que el proceso continúe con normalidad y cada voto sea respetado y contabilizado adecuadamente.

¿Habrá flash electoral en Perú?

ONPE aclaró que no existe el denominado “flash electoral” en el proceso de las Elecciones Generales 2026 en Perú. Según la entidad, el uso de este término es incorrecto, ya que lo que tradicionalmente se presentaba la noche de la elección era el avance de resultados oficiales, no proyecciones preliminares.

Durante una sesión informativa reciente, la ONPE explicó que estos avances reflejaban el conteo progresivo de actas electorales conforme iban llegando desde distintos puntos del país y del extranjero a los centros de cómputo. Los datos se actualizaban de manera constante a medida que se procesaban las actas, permitiendo a la ciudadanía observar el desarrollo del escrutinio en tiempo real.

Para las elecciones de este año, la ONPE informó que no realizará una presentación oficial de avances de resultados al término de la jornada. En cambio, la información será accesible para todos los ciudadanos a través de una web oficial, la cual estará habilitada desde las 5 de la tarde, una vez cerradas las mesas de votación.