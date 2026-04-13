Junta Nacional de Justicia inicia investigación preliminar contra el jefe de la ONPE

El Pleno de la JNJ también solicitó un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto, con el fin de evaluar su desempeño y idoneidad al frente del organismo electoral - Créditos: Andina.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó a la ciudadanía, a través de un comunicado oficial, que en sesión extraordinaria de su Pleno se aprobó por unanimidad el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas.

Esta decisión respondió a los hechos denunciados por numerosos ciudadanos, quienes, a través de distintos medios de comunicación, expresaron su malestar por las demoras y dificultades registradas en la instalación de mesas durante las elecciones generales 2026.

Dentro de las acciones adoptadas, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia también acordó solicitar, por unanimidad, a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Piero Corvetto.

La Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE - Créditos: @JNJPeru.

El objetivo de este informe es aportar elementos adicionales de análisis que permitan evaluar el desempeño y la idoneidad del funcionario, en estricto cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas a la JNJ.

“La Junta Nacional de Justicia, como organismo constitucional autónomo, reafirma su respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú, al Estado de derecho y al orden democrático, pilares fundamentales para la estabilidad institucional y la confianza ciudadana”, se lee.

El proceso electoral de este año estuvo marcado por la controversia, ya que en diversos locales del país se reportaron retrasos significativos en la apertura de mesas de votación. Estas irregularidades generaron largas filas, inconformidad entre los electores y cuestionamientos sobre la gestión de los organismos responsables.

Corvetto se pronuncia tras escándalo de la ONPE: “Me someto a toda investigación”

El titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, manifestó este domingo su disposición a colaborar plenamente con todas las investigaciones que correspondan tras los incidentes ocurridos durante la jornada electoral.

En conferencia de prensa, afirmó que se somete a cualquier indagación en su contra, sin importar el ámbito, y remarcó que en la ONPE se actúa con integridad y profesionalismo. Sostuvo que la institución está sujeta a la supervisión de organismos como la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y enfatizó que están abiertos a ser investigados por cualquier motivo que se considere necesario.

Piero Corvetto aseguró que se somete a toda investigaciónes - Créditos: REUTERS/Manuel Orbegozo.

Asimismo, Corvetto subrayó que todos los contratos y procedimientos de la entidad están disponibles para las autoridades competentes y reiteró que entregarán toda la información solicitada en el marco de cualquier investigación.

El funcionario ofreció disculpas públicas a los ciudadanos perjudicados. “Quiero antes que nada presentar mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido afectados por el retraso del despliegue del material electoral en cada uno de sus locales”, señaló.

Agregó que la empresa Servicios Generales Galaga no cumplió con el servicio de transporte del material, lo que generó retrasos en la entrega a varios colegios de Lima.