Perú

Piero Corvetto tras escándalo de la ONPE y exclusión de 63.000 personas del voto: “Me someto a toda investigación”

A pesar de los incidentes, la ONPE logró instalar el 99,8% de las mesas de sufragio, señal+o el funcionario. Entablarán una denuncia penal contra la empresa de logística

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La ONPE reporta que 63.300 ciudadanos se quedaron sin votar por falta de material en 15 locales de Lima Metropolitana. REUTERS/Manuel Orbegozo
La ONPE reporta que 63.300 ciudadanos se quedaron sin votar por falta de material en 15 locales de Lima Metropolitana. REUTERS/Manuel Orbegozo

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este domingo que se pone a disposición de todas las investigaciones que correspondan tras los problemas registrados en la jornada electoral.

Yo me someto a todas y cada una de las investigaciones que se planteen en mi contra, en el ámbito que se planteen, porque en la ONPE actuamos con integridad y profesionalismo”, declaró Corvetto en conferencia de prensa.

Corvetto insistió en que la entidad está sujeta al control de diversas instituciones, como la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y afirmó: “Estamos llanos a poder ser investigados por cualquiera de los motivos que se planteen”.

El titular de la ONPE recalcó que todos los contratos y procesos están a disposición de las autoridades y que “nos sometemos a toda investigación y entregaremos toda la información que se requiera”.

Carteles pegados en una pared gris. Uno escrito a mano anuncia "NO HABRÁ VOTACIONES", el otro es un cartel oficial de "ELECCIONES GENERALES 2026"
San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac concentran las 211 mesas de sufragio que no se instalaron durante la jornada electoral.(Difusión)

Más de 63 mil personas no pudieron votar en Lima por falta de material

Durante su pronunciamiento, Corvetto reconoció que 63.300 peruanos no pudieron votar debido a la falta de material electoral en 15 locales de votación en Lima Metropolitana. Los distritos más afectados fueron San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde no se instalaron 211 mesas de sufragio.

El jefe de la ONPE afirmó: “Ha habido una situación totalmente extraordinaria y ningún elector ha sido impedido de ejercer el sufragio. Hemos tenido locales donde no contábamos con material electoral”.

La ONPE precisó que los ciudadanos afectados no serán sancionados ni deberán pagar multas por no haber votado, ya que la situación se debió a problemas logísticos ajenos a su voluntad.

Entre los locales afectados en Lurín figuran la I.E. Virgen de Fátima, I.E. Virgen de Chapi, I.E. Ramiro Prialé Prialé, I.E. Rodrigo Lara Bonilla y la I.E. Santísimo Salvador de Las Palmas.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
La empresa Servicios Generales Galaga incumplió el transporte de material electoral, lo que generó retrasos en varios colegios de Lima. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

Disculpas a los ciudadanos y explicación de las causas

El funcionario ofreció disculpas públicas a los ciudadanos perjudicados: “Quiero antes que nada presentar mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido afectados por el retraso del despliegue del material electoral en cada uno de sus locales”.

Agregó que la empresa Servicios Generales Galaga no cumplió con el servicio de transporte del material, lo que generó retrasos en la entrega a varios colegios de Lima.

La jornada electoral se vio afectada por largas filas y la incertidumbre de quienes no pudieron ejercer su derecho. Corvetto explicó que la ONPE continuará con los procedimientos administrativos para garantizar que ni electores ni miembros de mesa reciban sanciones por causas ajenas a su control.

Balance de la ONPE y posición sobre la transparencia

Corvetto subrayó que, pese a los inconvenientes, “nuestro compromiso era sacar adelante la elección”. Detalló que a nivel nacional se instalaron el 99,8% de las mesas de sufragio, con solo 211 mesas sin habilitar, todas en Lima Metropolitana. La ONPE anunció que denunciará penalmente a la empresa responsable del transporte del material.

El jefe del organismo electoral reiteró la disposición de la ONPE a ser investigada por cualquier instancia estatal y afirmó que la institución “es de puertas abiertas”. Añadió que la transparencia y el acceso a la información están garantizados para todas las autoridades competentes.

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