Gigi Mitre acusa a Piero Corvetto por fiasco en el desarrollo de las Elecciones 2026: “Un inepto, cobarde e incompetente”

Gigi Mitre no se guardó nada y arremetió duramente contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras las graves fallas logísticas que impidieron que miles de peruanos ejercieran su derecho al voto. La conductora lo calificó de "inepto" e "incompetente". Video: Willax TV / Amor y Fuego

Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, expresó su total indignación y dirigió duras críticas contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras el caos y las demoras que marcaron las Elecciones Generales 2026. La comunicadora calificó de “vergonzoso, cobarde e incompetente” el desempeño de Corvetto al frente del organismo electoral, tras conocerse que más de 63 mil peruanos no pudieron votar el domingo 12 de abril por la falta de material electoral y problemas logísticos en Lima.

Durante la emisión del programa, Mitre fue enfática en señalar que el pedido de disculpas de la ONPE no era suficiente y exigió responsabilidades concretas. “No, señor Corvetto, con su disculpa, con su perdón, no es suficiente. Usted es un inepto, usted es un incompetente. A usted le quedó grande el cargo. Cinco años, señor, que el Estado le dio dinero, el gobierno soltó dinero para que sean estas elecciones”, sostuvo.

Las palabras de la conductora reflejaron el descontento de miles de ciudadanos que, tras madrugar y hacer largas colas, encontraron sus mesas cerradas o sin el material necesario para sufragar. La jornada electoral del domingo estuvo marcada por retrasos en la llegada de material, fallas en la logística y problemas técnicos en varios locales de votación, especialmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

La ONPE reportó que 63 300 electores no pudieron votar en la fecha programada y aseguró que ninguno de ellos recibirá sanciones ni multas por causas ajenas a su voluntad. Según explicó Corvetto, la empresa contratada para el traslado del material no cumplió con los plazos, lo que obligó a una reprogramación parcial de la votación.

Una jornada marcada por el desorden y la indignación ciudadana

El impacto de los retrasos fue inmediato. En algunos centros de Lima, los materiales electorales recién llegaron cerca del mediodía, mientras que en otros no se habilitaron las mesas hasta avanzada la tarde. Hubo reportes de locales sin energía eléctrica, fallas en los sistemas y electores forzando el ingreso ante la negativa de los responsables de la ONPE.

Gigi Mitre arremete contra Piero Corvetto tras el caos y las demoras durante las Elecciones Generales 2026 en Lima, exigiendo responsabilidad al jefe de la ONPE. (Captura de video / Facebook ONPE)

Las imágenes de largas filas, puertas cerradas y ciudadanos frustrados circularon rápidamente en medios y redes sociales. La crítica de Gigi Mitre fue directa al corazón del problema: “Su trabajo ha sido vergonzoso. Nos ha ridiculizado a nivel internacional, ha puesto al país en jaque. Ha tenido que salir el Jurado Nacional de Elecciones, buena decisión, en decir: ‘No, señores, esa gente, esos más de sesenta mil personas, mañana votan’“, comentó.

Mitre también cuestionó que los electores que votaron este lunes 13 de abril ya conocían el avance de los resultados y se tendría un voto “mucho más estratégico”: “¿Por qué hizo eso? Y todavía es tan cobarde que le echa la culpa: ‘Es que la empresa que contraté me falló’. Cobarde, póngase los pantalones. Usted es el responsable”.

La conductora también criticó la falta de previsión y la ausencia de un plan de contingencia: “¿No sabe prever? ¿No tenía un plan B? ¿Cómo es posible que gente que haya ido a votar, obviamente son las doce del día y no llega el material? Estaba el miembro de mesa, estaban todos, la gente en la cola. Sonsonazo”.

Más de 63 mil peruanos sin votar y una jornada extraordinaria para subsanar el error

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció públicamente la magnitud del problema y ofreció disculpas institucionales. “Quiero antes que nada presentar mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido afectados por el retraso del despliegue del material electoral en cada uno de sus locales. Les pedimos nuestras sinceras disculpas por ello”, afirmó.

Ante la gravedad de la situación, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso que más de 52 mil personas afectadas en Lima puedan votar este lunes 13 de abril en una jornada extraordinaria. Se habilitarán 187 mesas en 13 locales de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, con resguardo policial y apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, anuncia que no se logró entregar material electoral a 15 locales de votación en Lima. (Captura de video)

Corvetto aseguró que esta vez el traslado del material electoral se realizará con vehículos propios y bajo controles reforzados para evitar nuevas demoras. El organismo electoral informó que la jornada complementaria se desarrollará bajo las mismas condiciones que una fecha regular, con los mismos locales y el horario de 7:00 a 18:00.

Además, reiteró que ningún elector afectado será multado por la situación, dado que la responsabilidad recae en la entidad organizadora. Las autoridades instaron a los miembros de mesa y a la ciudadanía a acudir puntualmente para garantizar el desarrollo normal de la votación.

La reacción de Gigi Mitre y de otros comunicadores refleja el malestar social por una jornada electoral que dejó a miles de ciudadanos sin ejercer su derecho, generó incertidumbre y puso en cuestión la capacidad organizativa de la ONPE. Las críticas al titular del organismo han sido replicadas por varios sectores, incluyendo candidatos presidenciales y ciudadanos afectados, quienes han solicitado investigaciones y sanciones para los responsables del caos.