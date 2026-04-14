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Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

El zaguero peruano espera que “cuando salga la realidad, aunque sea, hablen [los medios de comunicación] dos días de mi inocencia, porque durante 15 días me mataron”

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Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca acerca del caso de abuso sexual en el que se vio envuelto. - Crédito: FPF
Carlos Zambrano se confiesa con Ricardo Gareca acerca del caso de abuso sexual en el que se vio envuelto. - Crédito: FPF

El arranque de año de Carlos Zambrano se vio manchado por un escándalo de violencia sexual que lo ubicó en el ojo de la tormenta. El execrable acto fue denunciado por una joven argentina durante la pretemporada de Alianza Lima, en Montevideo. A partir de ese capítulo grotesco, el defensor peruano quedó desmarcado totalmente del club de La Victoria toda vez que afrontó la acusación formal del presunto delito y el juicio popular de sus compatriotas.

Durante dos meses y medio, el ‘Káiser’ prefirió alejarse de los reflectores, campos de fútbol y redes sociales para llevar el proceso legal en silencio, aunque esa marcada situación no ha impedido que su pasión por el fútbol se apagara. De ahí que, tras una serie de tratativas, optara por retomar su carrera llegando al Sport Boys de la máxima categoría de Perú.

Con la cabeza nuevamente centrada en el deporte, Carlos Zambrano ha querido romper su silencio y transparentarse como el que más en medio de un escenario en el que aún está signado como abusador de índole sexual. Y lo ha hecho en una extensa entrevista con Ricardo Gareca, antiguo técnico de la selección peruana, en el programa ‘La Sustancia’.

“Después de todo el tiempo nunca toqué el tema, se encargan los profesionales. Sé que no tengo nada que ver con lo que se me juzga, acá en Perú eso vende bastante; me expuse a eso, lo único [que puedo] decir es pedirle perdón a mi familia”, partió diciendo con un tono reflexivo.

El 'León' habló sobre su denuncia por abuso sexual. Créditos: La Sustancia / Instagram.

“Esto se va esclarecer lo más pronto posible. Espero que cuando salga la realidad, aunque sea, hablen dos días de mi inocencia; porque durante 15 días nos mataron. Soy la clase de persona igual que mis compañeros, nos conocemos muchos años y sabemos quiénes somos. La justicia tomará sus acciones, estoy con la conciencia tranquila”, sumó.

En esa misma línea, Zambrano reiteró su cariño por Alianza Lima, aunque eso no quita su frustración por la manera en cómo las autoridades resolvieron su continuidad: “Siempre estaré agradecido con el club pase lo que haya pasado. Sinceramente sentí que me dieron la espalda, tomaron la decisión de haberme separado, no lo comparto para nada; al final el club está por encima de cualquier jugador”.

Nueva oportunidad

A pesar de que el ‘León’ está atravesando una cuestión legal, ha encontrado en Sport Boys una oportunidad ideal para recuperar continuidad. Aunque en un momento las negociaciones se frenaron, finalmente hubo puntos de acuerdo que permitieron establecer un contrato formal.

Al referirse a su llegada comentó: “Necesitaba volver al fútbol, dos meses y medio no quería saber nada de fútbol. Los primeros días me costó. El grupo me recibió bien. No podía tirarme al abandono. Fueron días muy duros. Me estaba acostumbrando a no hacer nada. Mi familia estuvo todo el tiempo conmigo”.

Zambrano no se desplazó solo al Callao. También se vio acompañado de su amigo y compañero Miguel Trauco, quien también fue denunciado por el mismo delito de ultraje, aunque asegura inocencia y confía en que pronto el caso se aclarará.

De momento, el DT Carlos Desio ha decidido no contar con los recientes fichajes, dado que aún están faltos de fútbol y necesitan seguir entrenándose hasta alcanzar un punto adecuado de rendimiento para disputar el Apertura 2026.

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