“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

El candidato de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) afirmó estar preparado para una eventual segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, tras los resultados de boca de urna difundidos por Ipsos en Latina TV y Perú 21

El candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se declaró preparado este domingo para enfrentar una eventual segunda vuelta contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tras el flash electoral de Ipsos difundido por Latina TV y Perú 21.

Desde el local partidario en el centro de Lima, el aspirante agradeció el respaldo recibido, especialmente en zonas rurales y altoandinas, luego de que los resultados a boca de urna le otorgaran el 12,1% de los sufragios, frente al 16,6% obtenido por Fujimori.

“Lo recibo con bastante serenidad, pero también con gratitud, porque es el pueblo que hoy ha expresado este respaldo que la metodología de boca de urnas refiere, nos pone en segunda vuelta. No tenemos temor a nada”, manifestó el legislador, quien inició la jornada con la entrega de desayuno en la prisión al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien ha prometido liberar y retomar su proyecto si gana los comicios.

“Nuestra ruta castillista nos ha llevado a frontera, a comunidades amazónicas, a las comunidades altoandinas, en diferentes regiones. En el caso de la serenidad plena y el contacto también de teléfono y de WhatsApp permanente con nuestras bases en esos sectores”, añadió.

Según el flash electoral, Sánchez obtuvo alrededor del 12,1% de los votos, mientras que Fujimori alcanzó el 16,6%, ubicándose por encima en la contienda

Sánchez no descartó la posibilidad de una alianza de cara al balotaje con líderes como Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente). “Claro que sí, porque ya oportunamente yo creo que sería sensato (...) Evidentemente, una mayoría social es mayor”, declaró al remarcar que su equipo entrará en una fase de reflexión estratégica y tomará decisiones sobre posibles alianzas en los próximos días.

“Creo que evaluaremos con claridad y diremos con total responsabilidad qué planteamiento le hacemos al país y a las fuerzas políticas”, indicó.

El exministro durante el gobierno de Castillo también invocó a la comunidad internacional a garantizar estándares de transparencia y legitimidad en el proceso electoral, en el que se registraron grandes retrasos en Lima para la instalación de mesas en diversos locales por falta de material para los comicios.

El expresidente cumple en la cárcel de Barbadillo una condena de 11 años y 5 meses por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando ordenó cerrar el Parlamento e intervenir la Judicatura ante la posibilidad de que el Congreso, dominado por una fuerte oposición, lo destituyera tras conocerse indicios de corrupción en su administración.

El candidato señaló su disposición a explorar alianzas políticas para una eventual segunda vuelta con figuras como Jorge Nieto y Marisol Pérez Tello

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha ampliado el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el lunes 13 de abril, permitiendo que la votación se extienda hasta las 18:00 horas en 211 mesas que no se instalaron en la capital y en algunas ubicadas en Paterson, Estados Unidos.