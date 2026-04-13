Magaly Medina critica desempeño de Paolo Guerrero en streaming: “María Pía está perdiendo plata ahí”

Magaly Medina opina sobre el rendimiento de Paolo Guerrero en streaming, señalando que "María Pía está perdiendo plata ahí".

Magaly Medina asistió a su local de votación en Lima el domingo 12 de abril y, como suele ocurrir, fue abordada por la prensa para opinar sobre la actualidad del espectáculo. En esta ocasión, la periodista fue consultada por la reciente incursión de Paolo Guerrero en el streaming, quien comparte un espacio digital junto a Aldo Miyashiro.

La respuesta no tardó en llegar y fue tajante: “¡Ay, por favor! Es un mueble. Mi amiga (María) Pía está perdiendo plata ahí (en su canal digital). Ese es negado para cualquier acto público, el hombre no puede. En algún momento tuvo talento en los pies, pero en cerebro nunca, ni él ni Farfán”.

Para Medina, la presencia del exfutbolista en este tipo de contenidos no resulta efectiva. Considera que la popularidad de Guerrero no se traduce en capacidad para conducir o generar interés en el público digital. La periodista remarcó que invertir en él representa un riesgo financiero para el canal digital de María Pía Copello.

Paolo Guerrero y Beto Ortiz ríen junto a un tercero en un set de televisión, momentos antes de que Guerrero confesara a Ortiz: 'Yo fui tu amor platónico'.

Además de criticar a Guerrero, Magaly Medina defendió su propio espacio en la televisión. Recordó los niveles de audiencia que logró en años anteriores y cómo han cambiado las mediciones con la llegada de plataformas digitales.

“No se pueden mofar porque la gente lo ve de otra manera. La gente ve la televisión a través de YouTube, lo que pasa que Ibope no lo mide. Yo he tenido puntaje de 20 o 25 puntos en épocas en que era un error tener seis puntos, en esas épocas, pero ahora no”, afirmó.

La conductora explicó que el público ha diversificado su consumo de contenido y que el rating tradicional ya no refleja por completo el alcance de los programas. Aun así, destacó la importancia de la televisión abierta y defendió la vigencia de los formatos clásicos frente a las nuevas propuestas digitales.

Magaly Medina lanza fuerte crítica a María Pía Copello. ATV/ América TV

Magaly minimiza el rating de ‘La Granja VIP’

Durante la misma jornada electoral, Magaly Medina fue consultada por el desempeño de La Granja VIP, el reality de celebridades que ha representado una importante inversión para la televisión peruana. Su opinión fue categórica: calificó como “miserable” el rating alcanzado por el programa.

“La gente ve las inversiones millonarias como La Granja, un punto miserable. Yo le gano todas las noches, le doy una paliza entera. Ganarle a tu competencia, esto es lo que vale”, declaró Medina en diálogo con Malvina Espectáculos.

La conductora de espectáculos aseguró que desde que la producción salió al aire, ella se sobrepone en el rating | Facebook / Malvina Espectáculos

La conductora subrayó que, pese a la apuesta económica detrás de La Granja VIP, su propio programa se mantiene como líder en la franja nocturna. Aseguró que la preferencia del público no ha cambiado y que su espacio sigue superando a la competencia directa, incluso cuando la televisión enfrenta nuevos desafíos en la era digital.

El estreno de La Granja VIP generó altas expectativas por reunir a figuras reconocidas en convivencia durante varios meses. Sin embargo, para Medina, el resultado no ha sido el esperado, y la diferencia entre la inversión realizada y la audiencia obtenida es notoria.

Las declaraciones de Magaly Medina reavivaron el debate sobre los cambios en la televisión y la eficacia de las grandes inversiones frente a formatos consolidados. La conductora reafirmó su liderazgo y puso en duda la efectividad de las nuevas apuestas en la pantalla chica, manteniendo su postura crítica tanto hacia el streaming como hacia el entretenimiento tradicional.