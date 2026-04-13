Carlos Álvarez acepta su derrota electoral y confirma su retiro definitivo: “La política es un mundo sucio, de traiciones”

Carlos Álvarez anunció su retiro de la política tras difundirse un conteo rápido de Ipsos que deja fuera de la segunda vuelta a su candidatura

El cómico y candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País Para Todos, confirmó este lunes su retiro de la política tras la difusión de un nuevo conteo rápido de la encuestadora Ipsos, que asegura en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, junto a otro aspirante aún por definir.

En un pronunciamiento en video difundido en sus cuentas oficiales, Álvarez agradeció a quienes lo respaldaron durante el proceso y reconoció que “fue un año muy duro”, en su primer intento por llegar a Palacio de Gobierno.

“Lo que aprendí de ustedes es algo que jamás lo sacaré de mi mente. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada regalo, cada beso de una madre, la bendición que me daba cada abuelita, cada foto con los niños, cada mensaje que muchas veces no pude responder a todos, me hizo el hombre más feliz de la Tierra”, dijo.

“No se logró el objetivo para cambiar todo, para terminar con la delincuencia y los sicarios, (...) pero desde aquí, mis felicitaciones a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta en una elección bastante cuestionada, bastante extraña”, agregó.

El humorista agradeció a sus seguidores y calificó su experiencia política como un año difícil

El humorista se declaró “respetuoso de los resultados y la voluntad popular” y expresó su confianza en que el próximo mandatario “cambie al país”, envuelto en un espiral de crisis.

“Hay cosas que no comprendo, que no logro entender. Durante años nos venimos quejando, protestando y seguimos con los mismos. Dice un chiste que si el peruano en una segunda vuelta tendría que elegir entre un dinosaurio y el meteorito, el peruano elige el meteorito”, matizó.

Aunque confirmó su salida definitiva de la política, apuntó que continuará vinculado a causas sociales: “Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice. Yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hice”, señaló.

“Gracias también a los enemigos gratuitos, esos que me hicieron ver que la amistad en algunos casos no existe. Gracias a esos que dedicaron su tiempo a insultarme. Todo ese estiércol injusto que me tiraron en baldes me sirvió de abono para seguir creciendo”, siguió.

Álvarez aseguró que seguirá vinculado a causas sociales fuera de la política

Mencionó, seguidamente, que “la política es un mundo sucio, de traiciones, y lo primero que comprobé es que se sacrifica la lealtad política a la que yo ilusamente pretendía cambiar”.

“Espero que algún día las brechas tan grandes que nos separan se cierren, que nos veamos como hermanos, no como enemigos, y que no solo nos abracemos cuando el Perú mete un gol. Ojalá que algún día nos abracemos cuando derrotemos la delincuencia y la corrupción. Muchas gracias por todo el amor que me dieron, por su fe y su confianza. Eso nunca lo olvidaré”, zanjó.

La campaña presidencial de Álvarez se vio afectada por distintos desencuentros con el partido por el que postuló, lo que lo llevó a plantear en al menos dos ocasiones su renuncia a la candidatura. Según los sondeos previos a los comicios, figuraba entre los candidatos con opciones de pasar al balotaje junto a la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).