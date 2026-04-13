Perú

Carlos Álvarez acepta su derrota electoral y confirma su retiro definitivo: “La política es un mundo sucio, de traiciones”

El humorista anunció su salida de la política tras reconocer su derrota en las elecciones, en medio de los resultados que perfilan una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y otro contendiente aún por definirse

Guardar
Carlos Álvarez anunció su retiro de la política tras difundirse un conteo rápido de Ipsos que deja fuera de la segunda vuelta a su candidatura
Carlos Álvarez anunció su retiro de la política tras difundirse un conteo rápido de Ipsos que deja fuera de la segunda vuelta a su candidatura

El cómico y candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País Para Todos, confirmó este lunes su retiro de la política tras la difusión de un nuevo conteo rápido de la encuestadora Ipsos, que asegura en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, junto a otro aspirante aún por definir.

En un pronunciamiento en video difundido en sus cuentas oficiales, Álvarez agradeció a quienes lo respaldaron durante el proceso y reconoció que “fue un año muy duro”, en su primer intento por llegar a Palacio de Gobierno.

“Lo que aprendí de ustedes es algo que jamás lo sacaré de mi mente. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada regalo, cada beso de una madre, la bendición que me daba cada abuelita, cada foto con los niños, cada mensaje que muchas veces no pude responder a todos, me hizo el hombre más feliz de la Tierra”, dijo.

“No se logró el objetivo para cambiar todo, para terminar con la delincuencia y los sicarios, (...) pero desde aquí, mis felicitaciones a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta en una elección bastante cuestionada, bastante extraña”, agregó.

El humorista agradeció a sus seguidores y calificó su experiencia política como un año difícil
El humorista agradeció a sus seguidores y calificó su experiencia política como un año difícil

El humorista se declaró “respetuoso de los resultados y la voluntad popular” y expresó su confianza en que el próximo mandatario “cambie al país”, envuelto en un espiral de crisis.

“Hay cosas que no comprendo, que no logro entender. Durante años nos venimos quejando, protestando y seguimos con los mismos. Dice un chiste que si el peruano en una segunda vuelta tendría que elegir entre un dinosaurio y el meteorito, el peruano elige el meteorito”, matizó.

Aunque confirmó su salida definitiva de la política, apuntó que continuará vinculado a causas sociales: “Quiero que sepan que yo seguiré al lado de ustedes, no como político, pero sí como la persona que estará ahí luchando contra la delincuencia, denunciando lo que tengamos que denunciar, apoyando en salud y educación, como siempre lo hice. Yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hice”, señaló.

Gracias también a los enemigos gratuitos, esos que me hicieron ver que la amistad en algunos casos no existe. Gracias a esos que dedicaron su tiempo a insultarme. Todo ese estiércol injusto que me tiraron en baldes me sirvió de abono para seguir creciendo”, siguió.

Álvarez aseguró que seguirá vinculado a causas sociales fuera de la política
Álvarez aseguró que seguirá vinculado a causas sociales fuera de la política

Mencionó, seguidamente, que “la política es un mundo sucio, de traiciones, y lo primero que comprobé es que se sacrifica la lealtad política a la que yo ilusamente pretendía cambiar”.

“Espero que algún día las brechas tan grandes que nos separan se cierren, que nos veamos como hermanos, no como enemigos, y que no solo nos abracemos cuando el Perú mete un gol. Ojalá que algún día nos abracemos cuando derrotemos la delincuencia y la corrupción. Muchas gracias por todo el amor que me dieron, por su fe y su confianza. Eso nunca lo olvidaré”, zanjó.

La campaña presidencial de Álvarez se vio afectada por distintos desencuentros con el partido por el que postuló, lo que lo llevó a plantear en al menos dos ocasiones su renuncia a la candidatura. Según los sondeos previos a los comicios, figuraba entre los candidatos con opciones de pasar al balotaje junto a la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

Temas Relacionados

Carlos ÁlvarezElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

El delantero peruano se confirma como un puntual sustancial en el club revelación de la Segunda División. Frente al líder ofreció dos asistencias que contribuyeron a un contundente triunfo (3-1)

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

La institución liderada por Roberto Burneo denunció a Piero Corvetto por las deficiencias en la apertura de más de 211 mesas de sufragio a nivel nacional

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

El ciudadano afectado relató que se comunicó con la ONPE para explicar su diagnóstico y la urgencia de una operación, pero su solicitud fue rechazada y le indicaron que debía acudir a votar de manera obligatoria, sin ofrecerle una alternativa pese a sus limitaciones

Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

A las 6 p.m. de hoy lunes 13 de abril se cerrarán las mesas de votación faltantes en Lima para poder tener un conteo general de todo el país. La jornada electoral se vio afectada por graves retrasos. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Subasta de terrenos en Lima desde S/ 49 mil: rematan 131 lotes en 10 distritos y así puedes participar

La venta pública organizada por Serpar se realizará el 29 de abril en el Circuito Mágico del Agua e incluye predios con áreas de hasta 1,383 m² y acceso a servicios básicos completos.

Subasta de terrenos en Lima desde S/ 49 mil: rematan 131 lotes en 10 distritos y así puedes participar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: “Hay razones para cuestionar (las elecciones), pero no para asumir un fraude propiamente”

Resultados ONPE al 58.293% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

¿Dónde ganó Keiko Fujimori en las Elecciones de Perú? Resultados y conteo oficial de la ONPE EN VIVO

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

El emocionante avance de Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, conmueve a las redes sociales

Magaly Medina critica desempeño de Paolo Guerrero en streaming: “María Pía está perdiendo plata ahí”

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no fue eliminada de ‘La Granja VIP’ por falta de votos: “Se terminó su contrato”

DEPORTES

Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía

Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas? Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunirlas en su plantel