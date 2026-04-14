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Perú, Chile y Ecuador impulsan plan conjunto para proteger al pelícano peruano ante caída del 70% de su población

Autoridades ambientales impulsan acciones coordinadas para proteger zonas de reproducción y garantizar la sostenibilidad de recursos asociados como el guano

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Perú, Chile y Ecuador aprobaron una acción concertada en la COP15 para proteger al pelícano peruano.
Perú, Chile y Ecuador aprobaron una acción concertada en la COP15 para proteger al pelícano peruano.

La coordinación internacional en materia ambiental suma un nuevo capítulo en la región del Pacífico sur. En un contexto marcado por presiones climáticas y actividades humanas sobre los ecosistemas marinos, tres países sudamericanos impulsan una respuesta conjunta centrada en una especie emblemática de la corriente de Humboldt.

Durante la Decimoquinta Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, conocida como COP15 CMS, se aprobó una iniciativa orientada a la protección del pelícano peruano. La participación del Ministerio del Ambiente resultó clave para la adopción de esta medida, que propone una respuesta coordinada entre países con ecosistemas compartidos.

El acuerdo involucra a Perú, Chile y Ecuador, que presentaron de forma conjunta la propuesta. La decisión establece un marco de trabajo común que busca enfrentar la disminución de la especie dentro de uno de los sistemas marinos más productivos del planeta.

Coordinación trinacional para la conservación

El eje central de la medida aprobada consiste en la articulación de esfuerzos entre los tres países. Según lo informado por el Ministerio del Ambiente, la acción concertada permitirá establecer mecanismos de cooperación que incluyan la creación de una mesa de trabajo trinacional.

Esta instancia buscará uniformar criterios técnicos para el monitoreo de la especie. Entre los objetivos se encuentra la estandarización de metodologías para la elaboración de censos poblacionales, con el fin de obtener datos comparables en toda el área de distribución del pelícano.

El plan también contempla la identificación de zonas clave de reproducción y alimentación. Estas áreas resultan esenciales para la supervivencia de la especie, debido a su dependencia de condiciones oceanográficas específicas. Además, se prevé la coordinación con autoridades locales y comunidades costeras para reducir impactos directos sobre las poblaciones de aves.

“La aprobación de esta acción concertada implica que los países trabajarán de manera articulada en implementar medidas”, se indica en la información oficial difundida.

Factores detrás de la disminución poblacional

Se creará una mesa de trabajo para coordinar monitoreo, investigación y medidas de conservación.
Se creará una mesa de trabajo para coordinar monitoreo, investigación y medidas de conservación.

El impulso de esta iniciativa responde a un escenario de reducción significativa en las poblaciones del pelícano peruano. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, conocido como Serfor, lideró la propuesta presentada en el encuentro internacional.

De acuerdo con datos de esta entidad, la población en zonas de anidamiento dentro del territorio peruano registra una caída de al menos 70%. Este descenso se vincula a múltiples factores, tanto ambientales como antrópicos.

Uno de los principales elementos identificados es el impacto del fenómeno climático conocido como El Niño, que altera la disponibilidad de anchoveta, principal fuente de alimento de la especie. La variación en la temperatura del mar afecta la distribución de este recurso, lo que repercute de forma directa en la alimentación del pelícano.

A este escenario se suman actividades humanas como la sobrepesca, que reduce la disponibilidad de peces, y la captura incidental, que ocurre cuando las aves quedan atrapadas de manera no intencional en redes de pesca.

Impacto sanitario y relevancia económica

El análisis del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre también incorpora el efecto de enfermedades emergentes. Desde 2022, la influenza aviar H5N1 genera episodios de alta mortalidad en diversas especies de aves marinas, incluido el pelícano peruano. Este factor afecta no solo la supervivencia de individuos adultos, sino también los procesos reproductivos.

La importancia de la especie trasciende el ámbito ecológico. Según explicó Marco Arenas, su rol dentro del ecosistema tiene implicancias económicas para el país. “El pelícano peruano es una especie clave para la economía nacional, ya que contribuye a la formación del guano de islas, un recurso fundamental para la agricultura orgánica”, señaló.

El guano constituye un insumo relevante para la producción agrícola, lo que refuerza la necesidad de medidas que aseguren la conservación de las aves que participan en su generación. La articulación entre políticas ambientales y productivas aparece como uno de los ejes centrales del enfoque adoptado por las autoridades involucradas.

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