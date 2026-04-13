Perú

Más de 10 congresistas se fueron al extranjero antes de elecciones: Mesa Directiva autorizó costear sus pasajes y viáticos

La directiva que dirige Fernando Rospigliosi aprobó viajes a Panamá, Estados Unidos, Francia, Turquía, India y Uruguay en las semanas previas a los comicios, con gastos cubiertos por el Parlamento

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Más de diez congresistas peruanos recibieron autorización oficial para viajar al extranjero en los meses previos a las elecciones del 12 de abril, con pasajes y viáticos cubiertos por el Congreso
Más de diez congresistas peruanos recibieron autorización oficial para viajar al extranjero en los meses previos a las elecciones del 12 de abril, con pasajes y viáticos cubiertos por el Congreso

Más de diez congresistas recibieron autorización para viajar al extranjero en los meses previos a las elecciones del 12 de abril, con pasajes y viáticos financiados por la institución, según actas de la Mesa Directiva revisadas por Infobae Perú.

La directiva parlamentaria que dirige Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) aprobó desplazamientos a Panamá, Estados Unidos, Francia, Turquía, India y Uruguay.

Entre los casos registrados figuran los fujimoristas Víctor Flores y Ernesto Bustamante, junto con Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso), quienes participaron en la sesión plenaria de la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, realizada del 11 al 13 de marzo de 2026.

Bustamante realizó otro viaje con María del Carmen Alva (no agrupada) para asistir a la 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), efectuada en Estambul del 12 al 19 de abril. En esa misma actividad también se tiene prevista la participación de Wilson Soto (Acción Popular) y Alex Paredes (Somos Perú), entre el 14 y el 19 de abril.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso
Los destinos de los viajes incluyeron Panamá, Estados Unidos, Francia, Turquía, India y Uruguay, según actas revisadas por Infobae Perú

La también fujimorista Vivian Olivos integró la delegación que acudió a la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlatino, realizada el 24 y 25 de marzo en Ciudad de Panamá. En esa misma ciudad, Silvia Monteza (Acción Popular) recibió autorización para participar en la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del mismo organismo.

Bustamante sumó un tercer desplazamiento junto a Alva e Ilich López (Acción Popular) para el Foro Internacional NXT 2026 en Nueva Delhi, entre el 12 y el 14 de marzo. López también participó en la Delegación Anual de ParlAmericas en Washington D. C., del 16 al 20 de marzo.

Por su parte, Alfredo Pariona (Perú Libre) integró la representación nacional en la 4.ª Cumbre Parlamentaria Regional de América Latina y el Caribe, realizada en Montevideo el 24 de marzo, bajo el lema “Anticipando el futuro digital: fortaleciendo la gobernanza parlamentaria y la innovación democrática”.

Fernando Rospigliosi
La Mesa Directiva del Congreso, presidida por Fernando Rospigliosi, aprobó todas las solicitudes de viaje con respaldo en acuerdos y documentos oficiales

Las actas señalan que todos los viajes oficiales cuentan con sustento en los acuerdos y documentos firmados por la Mesa Directiva.

Comicios

Más de 27,3 millones de peruanos fueron llamados a las urnas el domingo para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, incluida la Presidencia, cargo que ha tenido ocho titulares en la última década, en un contexto de crisis políticas.

Sin embargo, unos 52.000 ciudadanos no pudieron sufragar debido al cierre de colegios por demoras en la distribución del material electoral, lo que llevó a que la votación continuara hasta este lunes. Desde la madrugada, cientos de personas formaron filas en los exteriores de 13 centros educativos en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamác que no pudieron instalarse.

Según el escrutinio al 51,6 % de actas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 16,9 % de votos válidos, seguida por el postulante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 14,7 %, lo que pone a ambos en una segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

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