Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

Alejandra Baigorria anunció un viaje a España por negocios y con su familia, pero omitió que su aún pareja, Said Palao, la acompañaba. Te mostramos las imágenes exclusivas de su llegada a Madrid que avivan los rumores de una reconciliación. Willax/ Amor y Fuego.

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao vuelve a estar en el centro de la atención mediática, luego de que ambos fueran captados juntos en un aeropuerto de España, semanas después de un episodio que generó controversia y cuestionamientos públicos.

El reciente avistamiento ha despertado una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación, especialmente porque ocurre tras el recordado ampay en Argentina de Magaly TV La Firme, donde el chico reality fue vinculado a una despedida de soltero rodeado de “amiguitas”. Aquel episodio sembró dudas sobre la estabilidad de la relación y dejó abierta la interrogante sobre el futuro de la pareja.

Magaly arremete contra Said Palao tras cumpleaños sin festejo: “Ni su familia le hizo nada”. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Las imágenes que lo cambian todo</b>

Las imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego muestran a la pareja en territorio español, aunque no en una actitud abiertamente romántica. Sin embargo, el simple hecho de estar juntos ya resulta significativo para sus seguidores y la opinión pública.

El detalle que encendió las alarmas fue una fotografía tomada por una joven que coincidió con ellos durante el viaje. En la imagen, tanto Baigorria como Palao aparecen juntos, lo que contradice el bajo perfil que la empresaria había mantenido en sus redes sociales, donde evitó compartir contenido con su pareja.

Este gesto, aparentemente espontáneo, terminó siendo clave para confirmar que ambos compartían el mismo itinerario.

Alejandra Baigorria y Said Palao: imágenes en España desatan dudas sobre su relación. Captura: Willax.

<b>Un viaje en familia: señales de normalidad</b>

Lejos de tratarse de un encuentro aislado, las imágenes revelan que la pareja no viajó sola. Junto a ellos se encontraban Verónica Alcalá, madre de Alejandra, y Sergio Baigorria, su hermano.

En los registros difundidos, se observa a Said Palao caminando con naturalidad junto a su suegra y conversando de manera distendida con su cuñado. Este comportamiento ha sido interpretado por los conductores del programa como una señal de que la relación familiar se mantiene en buenos términos, pese al escándalo previo.

Para muchos, este contexto familiar podría ser un indicio de que la crisis no habría sido tan determinante como se pensaba.

Alejandra Baigorria y Said Palao: imágenes en España desatan dudas sobre su relación. Captura: Willax.

<b>El análisis mediático: ¿perdón o indiferencia?</b>

Durante la emisión del programa, la conductora Gigi Mitre ofreció una lectura crítica de la situación, poniendo en duda que haya existido un verdadero conflicto interno por parte de Baigorria.

“Creo que no lo ha perdonado, creo que nunca se molestó”, expresó, sugiriendo que la empresaria no habría atravesado un proceso de indignación o reflexión profunda tras el ampay.

Esta declaración introduce una perspectiva distinta: no se trataría de un perdón, sino de una ausencia de conflicto real. Es decir, la relación podría haber continuado sin mayores quiebres emocionales, al menos desde la postura de Alejandra.

Alejandra Baigorria y Said Palao: imágenes en España desatan dudas sobre su relación. Captura: Willax.

<b>El silencio de Alejandra Baigorria</b>

Uno de los elementos más llamativos de este episodio es el silencio de la empresaria. Hasta el momento, Alejandra Baigorria no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el viaje ni sobre el estado actual de su relación con Said Palao.

Esta ausencia de pronunciamiento ha sido interpretada de diversas maneras. Por un lado, podría tratarse de una estrategia para evitar alimentar la polémica; por otro, refuerza el misterio en torno a sus verdaderos sentimientos.

Cabe recordar que, semanas atrás, la propia Baigorria había señalado que se tomaría el tiempo necesario para reflexionar sobre su relación. En ese momento, dejó claro que las decisiones que tomara serían exclusivamente suyas, subrayando su autonomía personal.

Alejandra Baigorria y Said Palao: imágenes en España desatan dudas sobre su relación. Captura: Willax.

<b>Documentos migratorios y confirmación del viaje</b>

El programa de espectáculos aseguró que las imágenes corresponden a fechas recientes, respaldándose en documentos migratorios que confirmarían la coincidencia de ambos en el mismo destino y periodo.

Este detalle resulta crucial, ya que descarta la posibilidad de que se trate de material antiguo o de coincidencias fortuitas. La evidencia apunta a un viaje planificado, lo que refuerza la hipótesis de un acercamiento o, al menos, de una convivencia sin tensiones visibles.

<b>Una relación bajo constante escrutinio</b>

La historia entre Alejandra Baigorria y Said Palao ha estado marcada por la exposición mediática. Ambos, figuras conocidas del entretenimiento peruano, han construido una relación que constantemente es analizada por programas de espectáculos y seguidores en redes sociales.

El reciente episodio no hace más que confirmar que cada paso que dan es observado con lupa. Desde un viaje hasta una fotografía casual puede convertirse en noticia y generar múltiples interpretaciones.

En este contexto, el viaje a España no solo representa un desplazamiento geográfico, sino también un nuevo capítulo en una relación que parece resistir las controversias.

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