Perú

Más de 63 mil peruanos se quedaron sin votar en las Elecciones 2026, reportó la ONPE

Los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac quedaron excluidos del proceso electoral debido a problemas logísticos en la entrega de material electoral. Las autoridades investigan las causas del retraso y evalúan posibles medidas para los votantes afectados

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Piero Corvetto, jefe de la ONPE, manifestó que 15 locales de votación sufrieron esta afectación y 63 mil 300 peruanos se quedaron sin votar | Amertica TV

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó que más de 63 mil peruanos no podrán votar en las actuales elecciones debido al retraso en la llegada de materiales electorales a los locales de votación en Lima. La cifra exacta asciende a 63 mil 300 electores afectados en diferentes distritos de la capital, según comunicó la autoridad electoral durante la jornada.

Durante su pronunciamiento oficial, Corvetto ofreció disculpas a los afectados y quienes han mostrado su postura de fastidio ante la incertidumbre.

“Quiero antes que nada presentar mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido afectados por el retraso del despliegue del material electoral en cada uno de sus locales. Les pedimos nuestras sinceras disculpas por ello”, señaló.

Más de 60 mil peruanos no votarán por demoras| Andina
Más de 60 mil peruanos no votarán por demoras| Andina

¿Cuántos locales se han quedado sin votar por distrito?

El jefe de la ONPE detalló que, a pesar de los esfuerzos logísticos realizados para distribuir los materiales por río y aire en todo el país, la situación impidió la entrega puntual en 15 locales de votación de Lima.

De acuerdo con declaraciones de Corvetto, los distritos con mayor cantidad de ciudadanos impedidos de emitir su voto son San Juan de Miraflores, con 3 locales afectados, Lurín, con 7 locales, y Pachacámac, con 5. La suma de estos recintos representa el total de electores que no podrán participar en el proceso, según datos oficiales proporcionados por la ONPE.

A nivel nacional, de las 92 mil 12 mesas de sufragio previstas, se instalaron el 99,8%, con solo 211 mesas sin habilitar, todas ellas en Lima.

“Nuestro compromiso era sacar adelante la elección. A pesar de nuestros problemas de despliegue de material, nosotros hemos seguido cargando material durante la madrugada y durante la mañana, en el interés de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre en cada uno de los locales de votación”, mencionó.

Carteles pegados en una pared gris. Uno escrito a mano anuncia "NO HABRÁ VOTACIONES", el otro es un cartel oficial de "ELECCIONES GENERALES 2026"
Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

La ONPE atribuyó esta situación a retrasos logísticos en la distribución de materiales, lo que impidió la apertura de los centros de votación en los horarios establecidos.

¿Qué pasará con las personas que no lograron votar?

Corvetto explicó que la ONPE asumirá la responsabilidad por la imposibilidad de votar o de ejercer funciones como miembros de mesa en los locales afectados.

Según detalló, el organismo electoral iniciará los procedimientos administrativos necesarios para garantizar que ninguna de las personas perjudicadas reciba sanciones ni deba pagar multas por no haber participado en la jornada.

La entidad realizará los trámites correspondientes para que tanto electores como miembros de mesa sean eximidos de cualquier penalidad, al reconocer que la situación se debió a un problema logístico ajeno a su voluntad.

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