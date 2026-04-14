Prensa internacional informó sobre irregularidades en elecciones de Perú: “Es la prolongación de la incertidumbre en el país”

La jornada electoral en Perú estuvo marcada por el caos, con miles de ciudadanos enfrentando esperas de horas y falta de material en las mesas. Este video recopila la cobertura de la prensa en Latinoamérica y Europa sobre los incidentes. | Canal N

Unos 63.300 ciudadanos quedaron imposibilitados de sufragar durante las elecciones generales celebradas el domingo en Perú, lo que llevó a las autoridades a habilitar una segunda jornada de votación y desató una ola de críticas en medios internacionales como France 24, The Guardian, El Tiempo de Colombia y otros, ante la magnitud de las fallas logísticas y tecnológicas.

Los retrasos en la apertura de mesas y la suspensión del sufragio obligaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a extender la votación hasta el lunes para los afectados, prolongando la incertidumbre política en un país donde la inestabilidad institucional y la desconfianza ciudadana ya influían en el proceso electoral.

De acuerdo con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, el 99,8 % de las mesas se instalaron, pero 211 mesas distribuidas en 15 locales de Lima no pudieron funcionar, perjudicando a más de 63.000 electores. El máximo ente electoral anunció denuncias para que los responsables de los retrasos enfrenten “todo el peso de la ley”.

La prensa internacional reaccionó ante las demoras en la habilitación de mesas de sufragio durante las elecciones generales en Perú, destacando que más de 63.300 ciudadanos no pudieron votar debido a fallas logísticas y tecnológicas. (Composición: Infobae Perú )

Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación preliminar, según detalló el diario colombiano El Tiempo. Medios europeos como France 24 y The Guardian destacaron que desde 2020 el país atraviesa cambios de gobierno y crisis políticas sucesivas.

La decisión de extender el plazo para votar hasta el lunes —que también incluyó a peruanos residentes en ciudades estadounidenses como Orlando y Paterson— es inédita en la historia reciente del país. Hasta la mañana del lunes, apenas se había computado el 52 % de los votos y las autoridades advirtieron que ningún resultado oficial de primera vuelta estaría disponible antes de concluir el proceso extraordinario, de acuerdo con datos de la ONPE citados por CNN Español.

La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

Medios latinoamericanos resaltan caos y demoras en la jornada electoral en Perú

Medios latinoamericanos reportaron la extensión de la votación y la cifra de ciudadanos perjudicados como hechos centrales, sumando testimonios directos de afectados. Los portales argentinos destacaron que más de 60.000 personas no lograron emitir su voto en el horario previsto, mientras el diario colombiano El Tiempo describió el ambiente predominante durante la elección en Perú: filas interminables, quejas y escepticismo entre los votantes. Los medios también detallaron la novedad logística de esta elección, que por primera vez amplió el horario, estableciendo el rango entre las 7:00 y las 18:00.

La prensa chilena como BioBio Chile reportó largas filas y desorden en Santiago de Chile. Según datos del portal de noticias, más de 137.000 peruanos residentes en el país estaban habilitados para votar en un solo local de la capital chilena. Testimonios recogidos por ese medio atribuyeron el desorden a la concentración de votantes en pocos recintos: "La mitad de la gente no va a poder votar“, declaró uno de los electores, quien responsabilizó al consulado peruano por la falta de organización.

Cientos de ciudadanos peruanos formaron largas filas en Espacio Riesco, Santiago, para ejercer su derecho a voto, enfrentando significativas demoras durante una jornada electoral multitudinaria. (Foto: BioBio Chile)

La controversia sobre los retrasos dio pie a declaraciones políticas en Lima. El candidato Rafael López Aliaga denunció un supuesto fraude por la imposibilidad de abrir centros en zonas donde aseguraba tener mayor respaldo, mientras Ricardo Belmont, también candidato y exalcalde, afirmó que no acudió a votar por anticipar “un fraude jamás visto”. Ninguno de los dos presentó pruebas para sus acusaciones, indicaron CNN Español.

Prensa europea pone foco en desorden electoral y fragilidad política en Perú

Los medios europeos centraron su cobertura en el papel de las autoridades electorales y la extensión de la incertidumbre política. El canal internacional de noticias France 24 remarcó que la fragilidad institucional en Perú se ha visto agravada por el desorden que caracterizó la jornada electoral y la imposibilidad de recabar resultados inmediatos. El canal recogió las “disculpas personales e institucionales” de Piero Corvetto, quien atribuyó la demora a la empresa encargada de transportar el material electoral, Servicios Generales Galaga.

“La principal consecuencia de esta decisión, tomada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es la prolongación de la incertidumbre en el país, que no podrá conocer resultados de los comicios, ni saber quién será el próximo presidente, el sexto desde 2020, tras una andanada de destituciones por el Congreso, renuncias y gobiernos de facto o de encargo, que solo ha profundizado la crisis política e institucional”, escribió France 24.

Por su parte, el periódico británico The Guardian subrayó el carácter inédito de la medida adoptada por la ONPE y la situación de desorden en algunos centros de sufragio por falta de papeletas o problemas con computadoras. El periódico destacó que el voto es obligatorio para peruanos de 18 a 70 años.

En una crónica desde Lima, el diario anglosajón relató escenas de malestar, como en el distrito de Miraflores, donde una votante denunció: “La votación no empezó hasta las 11:30, las impresoras se quedaron sin tinta y había bastante desorden, así que la gente empezó a protestar”.

Voters protest delays in the opening of a polling station during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

El aplazamiento de la votación, la falta temporal de resultados oficiales y el retraso en el conteo fueron elementos destacados por la prensa europea, que también mencionó la persistencia de la inestabilidad y la desconfianza entre el electorado peruano. Al término de la extensión extraordinaria, los organismos responsables advirtieron que cualquier cómputo provisional debía esperar, y la expectativa sobre una segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio se mantenía sin definiciones claras, según recordó el canal internacional de noticias France 24.