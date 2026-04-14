Perú

Prensa internacional informó sobre irregularidades en elecciones de Perú: “Es la prolongación de la incertidumbre en el país”

La cobertura periodística en América Latina y Europa subrayó testimonios de frustración entre votantes, largas filas y falta de recursos en los centros, mientras la ciudadanía reportó retrasos inéditos en la organización electoral

Guardar
La jornada electoral en Perú estuvo marcada por el caos, con miles de ciudadanos enfrentando esperas de horas y falta de material en las mesas. Este video recopila la cobertura de la prensa en Latinoamérica y Europa sobre los incidentes. | Canal N

Unos 63.300 ciudadanos quedaron imposibilitados de sufragar durante las elecciones generales celebradas el domingo en Perú, lo que llevó a las autoridades a habilitar una segunda jornada de votación y desató una ola de críticas en medios internacionales como France 24, The Guardian, El Tiempo de Colombia y otros, ante la magnitud de las fallas logísticas y tecnológicas.

Los retrasos en la apertura de mesas y la suspensión del sufragio obligaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a extender la votación hasta el lunes para los afectados, prolongando la incertidumbre política en un país donde la inestabilidad institucional y la desconfianza ciudadana ya influían en el proceso electoral.

De acuerdo con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, el 99,8 % de las mesas se instalaron, pero 211 mesas distribuidas en 15 locales de Lima no pudieron funcionar, perjudicando a más de 63.000 electores. El máximo ente electoral anunció denuncias para que los responsables de los retrasos enfrenten “todo el peso de la ley”.

Una multitud de personas de diversas edades se congrega en un exterior, con un edificio rojizo y carteles conmemorativos al fondo
La prensa internacional reaccionó ante las demoras en la habilitación de mesas de sufragio durante las elecciones generales en Perú, destacando que más de 63.300 ciudadanos no pudieron votar debido a fallas logísticas y tecnológicas. (Composición: Infobae Perú )

Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación preliminar, según detalló el diario colombiano El Tiempo. Medios europeos como France 24 y The Guardian destacaron que desde 2020 el país atraviesa cambios de gobierno y crisis políticas sucesivas.

La decisión de extender el plazo para votar hasta el lunes —que también incluyó a peruanos residentes en ciudades estadounidenses como Orlando y Paterson— es inédita en la historia reciente del país. Hasta la mañana del lunes, apenas se había computado el 52 % de los votos y las autoridades advirtieron que ningún resultado oficial de primera vuelta estaría disponible antes de concluir el proceso extraordinario, de acuerdo con datos de la ONPE citados por CNN Español.

La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA
La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

Medios latinoamericanos resaltan caos y demoras en la jornada electoral en Perú

Medios latinoamericanos reportaron la extensión de la votación y la cifra de ciudadanos perjudicados como hechos centrales, sumando testimonios directos de afectados. Los portales argentinos destacaron que más de 60.000 personas no lograron emitir su voto en el horario previsto, mientras el diario colombiano El Tiempo describió el ambiente predominante durante la elección en Perú: filas interminables, quejas y escepticismo entre los votantes. Los medios también detallaron la novedad logística de esta elección, que por primera vez amplió el horario, estableciendo el rango entre las 7:00 y las 18:00.

La prensa chilena como BioBio Chile reportó largas filas y desorden en Santiago de Chile. Según datos del portal de noticias, más de 137.000 peruanos residentes en el país estaban habilitados para votar en un solo local de la capital chilena. Testimonios recogidos por ese medio atribuyeron el desorden a la concentración de votantes en pocos recintos: "La mitad de la gente no va a poder votar“, declaró uno de los electores, quien responsabilizó al consulado peruano por la falta de organización.

Gran multitud de personas haciendo fila frente a un edificio moderno con estructuras de concreto al aire libre. Hay señales de "MESAS" y números. Montañas al fondo
Cientos de ciudadanos peruanos formaron largas filas en Espacio Riesco, Santiago, para ejercer su derecho a voto, enfrentando significativas demoras durante una jornada electoral multitudinaria. (Foto: BioBio Chile)

La controversia sobre los retrasos dio pie a declaraciones políticas en Lima. El candidato Rafael López Aliaga denunció un supuesto fraude por la imposibilidad de abrir centros en zonas donde aseguraba tener mayor respaldo, mientras Ricardo Belmont, también candidato y exalcalde, afirmó que no acudió a votar por anticipar “un fraude jamás visto”. Ninguno de los dos presentó pruebas para sus acusaciones, indicaron CNN Español.

Prensa europea pone foco en desorden electoral y fragilidad política en Perú

Los medios europeos centraron su cobertura en el papel de las autoridades electorales y la extensión de la incertidumbre política. El canal internacional de noticias France 24 remarcó que la fragilidad institucional en Perú se ha visto agravada por el desorden que caracterizó la jornada electoral y la imposibilidad de recabar resultados inmediatos. El canal recogió las “disculpas personales e institucionales” de Piero Corvetto, quien atribuyó la demora a la empresa encargada de transportar el material electoral, Servicios Generales Galaga.

“La principal consecuencia de esta decisión, tomada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), es la prolongación de la incertidumbre en el país, que no podrá conocer resultados de los comicios, ni saber quién será el próximo presidente, el sexto desde 2020, tras una andanada de destituciones por el Congreso, renuncias y gobiernos de facto o de encargo, que solo ha profundizado la crisis política e institucional”, escribió France 24.

Por su parte, el periódico británico The Guardian subrayó el carácter inédito de la medida adoptada por la ONPE y la situación de desorden en algunos centros de sufragio por falta de papeletas o problemas con computadoras. El periódico destacó que el voto es obligatorio para peruanos de 18 a 70 años.

En una crónica desde Lima, el diario anglosajón relató escenas de malestar, como en el distrito de Miraflores, donde una votante denunció: “La votación no empezó hasta las 11:30, las impresoras se quedaron sin tinta y había bastante desorden, así que la gente empezó a protestar”.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Voters protest delays in the opening of a polling station during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

El aplazamiento de la votación, la falta temporal de resultados oficiales y el retraso en el conteo fueron elementos destacados por la prensa europea, que también mencionó la persistencia de la inestabilidad y la desconfianza entre el electorado peruano. Al término de la extensión extraordinaria, los organismos responsables advirtieron que cualquier cómputo provisional debía esperar, y la expectativa sobre una segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio se mantenía sin definiciones claras, según recordó el canal internacional de noticias France 24.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

La pareja fue captada en un aeropuerto junto a la familia de la empresaria, reavivando rumores de reconciliación

Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

El zaguero peruano espera que “cuando salga la realidad, aunque sea, hablen [los medios de comunicación] dos días de mi inocencia, porque durante 15 días me mataron”

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

Elecciones Perú 2026: Reniec entregó 77.803 DNI en Lima entre el 10 y el 12 de abril para facilitar el voto

Más de 521 mil documentos fueron entregados a nivel nacional en abril, en medio de una estrategia intensiva para evitar que ciudadanos queden fuera de la jornada electoral por falta de identificación

Elecciones Perú 2026: Reniec entregó 77.803 DNI en Lima entre el 10 y el 12 de abril para facilitar el voto

Marina de Guerra abre 140 vacantes laborales con sueldos de hasta S/ 6.644: revisa en qué regiones

Se trata de una de las ofertas más amplias del mes, ya que sus puestos abarcan desde funciones operativas como choferes y artesanos hasta cargos de alta especialización en medicina, derecho y química

Marina de Guerra abre 140 vacantes laborales con sueldos de hasta S/ 6.644: revisa en qué regiones

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta

Se cerraron las mesas de votación faltantes en Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores, distritos de Lima Sur, para poder tener un conteo general de todo el país. La jornada electoral se vio afectada por graves retrasos. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta

Se cerró el sufragio en el Perú: se esperan los resultados oficiales de la ONPE y quiénes pasan a la segunda vuelta

Mesa Directiva del Congreso aprobó viajes al extranjero y defensa de congresistas: ¿cuáles son?

“No tenemos temor”: Roberto Sánchez, dispuesto a ir a segunda vuelta con Keiko Fujimori y a aliarse con Nieto y Pérez Tello

Ricardo Belmont revela por qué no acudió a votar y vaticina cuarta derrota de Keiko Fujimori: “Me voy, ya terminó mi pelea”

Carlos Álvarez acepta su derrota electoral y confirma su retiro definitivo: “La política es un mundo sucio, de traiciones”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

Gigi Mitre acusa a Piero Corvetto por fiasco en el desarrollo de las Elecciones 2026: “Un inepto, cobarde e incompetente”

Milett Figueroa confirma el fin de su historia con Marcelo Tinelli: “Decidí terminar la relación y estoy feliz”

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

El emocionante avance de Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, conmueve a las redes sociales

DEPORTES

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

Partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal 2026 podría disputarse sin público por falta de garantías de la Policía Nacional

La Liga 3 solo permitirá entrenadores y asistentes peruanos en 2026: esta es la razón que dio la ANEF

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia