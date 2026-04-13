Perú

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

La exconductora de televisión compartió en sus redes sociales cómo fue viajar hasta Estados Unidos para instalar a su hija en su nueva universidad

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Díptico de dos fotos: a la izquierda, Tula Rodríguez besa a su hija al atardecer; a la derecha, la abraza sentadas en un banco azul
La presentadora Tula Rodríguez compartió imágenes de la emotiva despedida de su hija en Nueva York, quien iniciará su carrera universitaria.

Tula Rodríguez vivió uno de los episodios más significativos en su vida familiar. La actriz acompañó a Valentina hasta Nueva York, ciudad donde la joven comenzará su carrera universitaria. Se trató de una despedida que tiene un peso especial, por la cercanía sostenida entre madre e hija a lo largo de los años.

La joven terminó la secundaria en 2025. Este nuevo año, Valentina se sometió a una cirugía ortognática para corregir una asimetría facial que la acompañaba desde la infancia. El procedimiento marcó el cierre de una etapa y la preparación para el comienzo de su formación profesional lejos de casa.

La exconductora de televisión compartió en sus redes sociales cómo fue viajar hasta Estados Unidos para instalar a su hija en su nueva universidad | Instagram / Tula Rodríguez

Durante las últimas semanas, Rodríguez reservó para sí los detalles del destino académico de su hija. Solo en los días previos al viaje anticipó que se aproximaba una despedida importante. El lunes 13 de abril, la presentadora publicó un video en sus redes sociales donde confirmó que Valentina estudiará en una universidad de Nueva York.

El registro muestra el recorrido de madre e hija por el campus universitario y el instante íntimo en el que se separan. En ese espacio privado, las palabras fluyeron con afecto y sinceridad. "Prométeme que vas a estar bien“, pidió Rodríguez. "Voy a estar bien, lo prometo“, respondió Valentina. El video documenta no solo la partida, sino también el clima de confianza y apoyo que reina entre ambas.

Tula Rodríguez levanta a su hija en un abrazo frente a un edificio universitario con cúpula y columnas en Nueva York. Hay autos y cielo azul
Tula Rodríguez abraza a su hija en un emotivo momento de despedida en Nueva York, donde la joven comenzará sus estudios universitarios.
La conductora narró parte de sus sentimientos durante la despedida. “Bueno, creo que este sí es el... no el final, al contrario, es que es el inicio de un nuevo futuro para mi bebé. Estoy muy contenta por ella. Evidentemente, esta vez sí nos vamos a separar por un buen tiempo, pero estoy segura que vendrán cosas maravillosas para su vida. Amo, hija, ahora sí”, expresó en la grabación.

En otro fragmento, Rodríguez sumó palabras de aliento y fe. “Te amo. Te amo. Te amo. Dios la bendiga grandemente, Señor. Amar es hablar, pero también amar es cuidar, proteger. Así que... tengo el corazón , pero la razón me dice que esto es la mejor decisión”, afirmó en el registro audiovisual. El material publicado fue recibido con mensajes de apoyo y empatía por parte de sus seguidores en redes sociales.

Tula Rodríguez, una mujer morena de cabello largo oscuro, sentada en un banco azul, abraza a su hija, quien la mira. Ambas visten jeans. Fondo: edificio de ladrillo
Tula Rodríguez comparte un tierno abrazo con su hija en Nueva York, marcando el inicio de su nueva etapa universitaria.

Tula Rodríguez no asistió a las elecciones 2026 por estar con su hija

El viaje a Estados Unidos para acompañar a Valentina coincidió con las Elecciones 2026 en Perú. La propia conductora explicó en sus redes sociales que no pudo votar el domingo 12 de abril, al encontrarse fuera del país.

Rodríguez se refirió a los motivos de su ausencia en las urnas. “Viene un fin de semana complejo, de votaciones, lamentablemente no voy a poder votar, no estoy en Perú evidentemente, porque tenía que venir a dejar a Valentina, a instalarla y justo calzó en las mismas fechas de las elecciones. Pero con fe de que quien salga sea lo mejor para el Perú”, declaró.

La presentadora lamentó no poder ejercer su derecho ciudadano en la primera vuelta. Subrayó que, dadas las circunstancias, su prioridad era el acompañamiento a su hija durante este cambio trascendental.

Tula Rodríguez se sincera y explica por qué no podrá votar este domingo.
Tula Rodríguez se sincera y explica por qué no podrá votar este domingo.

A pesar de la distancia, Tula manifestó su compromiso con el proceso democrático. “Como están los números, creo que va a haber segunda vuelta, me imagino. En la segunda vuelta obviamente voy a estar, tengo que estar”, afirmó ante sus seguidores.

La despedida y el nuevo inicio de Valentina en una universidad de Nueva York marcan un punto de inflexión tanto para la joven como para su madre. La experiencia personal de Tula Rodríguez continúa generando comentarios y muestras de apoyo por parte de su comunidad digital, que la acompaña en este proceso de cambio y crecimiento familiar.

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