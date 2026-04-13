Perú

El emocionante avance de Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, conmueve a las redes sociales

La reciente grabación de Antoñito caminando por primera vez generó emotivos mensajes de apoyo, resaltando el esfuerzo y el espíritu de superación del adolescente peruano

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El hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, Antoñito, ha logrado caminar sin ayuda por primera vez tras años de tratamientos y rehabilitación, generando una ola de emoción y mensajes de apoyo en redes sociales. El momento fue registrado y compartido por el propio Pavón en un video que rápidamente se volvió viral, mostrando el avance del adolescente, quien fue diagnosticado al nacer con artrogriposis múltiple congénita, una afección poco común que afecta la movilidad y el desarrollo de las articulaciones.

El video muestra a Antoñito, quien cumplirá 13 años este 14 de abril, desplazándose por sí mismo con ayuda de dispositivos ortopédicos en las piernas, mientras un especialista supervisa atentamente sus movimientos. Al término del recorrido, Antonio Pavón lo espera para felicitarlo, visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas. A su lado, Joi Sánchez, pareja del torero, aplaude y celebra este importante logro, sumándose a la alegría de la familia.

Un avance histórico tras años de lucha

El caso de Antoñito ha sido seguido de cerca por la opinión pública desde que era un niño. Su diagnóstico de artrogriposis múltiple congénita lo obligó a utilizar silla de ruedas y a someterse a numerosos procedimientos médicos desde temprana edad. La enfermedad, caracterizada por contracturas en múltiples zonas del cuerpo, limita el rango de movimiento y exige un proceso de rehabilitación largo y complejo.

La escena compartida por Pavón representa un hito en la vida de su hijo y un motivo de orgullo para quienes han acompañado su proceso. La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar; miles de mensajes de aliento y felicitaciones inundaron los perfiles de la familia, celebrando la perseverancia y el ejemplo de superación del adolescente. Antoñito se ha convertido en un símbolo de resiliencia, no solo para sus padres, sino también para quienes enfrentan retos similares.

Antonio Pavón, su pareja Joi Sánchez y el hijo que tiene con Sheyla Rojas, Antoñito
Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, sigue en su lucha contra la artrogriposis múltiple congénita tras años de terapias y esfuerzo. (Instagram Antonio Pavón / Sheyla Rojas)

En el video, la presencia activa de Joi Sánchez, actual pareja de Antonio Pavón, resalta el rol de apoyo que ha tenido en la vida del menor. Ambos han sido parte del proceso de recuperación, asegurando que Antoñito esté rodeado de un entorno familiar y amoroso. Los logros del adolescente han sido posibles gracias a la constancia en terapias, el compromiso de sus cuidadores y el respaldo de especialistas que lo acompañan en cada etapa de su rehabilitación.

Debate por la ausencia de Sheyla Rojas y defensa en redes

El emotivo avance de Antoñito no estuvo exento de polémica. Mientras miles de usuarios celebraban el logro, algunos cuestionaron la ausencia de Sheyla Rojas en el video, señalando que la influencer no estaría presente en los momentos clave de la vida de su hijo. “¿Dónde está la madre?”, “Nunca está la mamá”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

Sin embargo, seguidores de Rojas salieron en su defensa, recordando que ella reside actualmente en México junto a su pareja, el empresario conocido como Sir Winston, y que su rol ha sido fundamental para asegurar el financiamiento de la atención médica que recibe Antoñito.

De acuerdo con estos usuarios, Rojas trabaja activamente como creadora de contenido digital para solventar los gastos y garantizar que su hijo cuente con las mejores oportunidades de tratamiento en el extranjero. La propia Sheyla Rojas ha explicado en entrevistas anteriores que, tras un periodo de crisis y exposición mediática, decidió que lo mejor para su hijo era vivir en España con su padre, Antonio Pavón.

Antonio Pavón llora al hablar de la condición de su hijo Antoñito.
Antonio Pavón llora al hablar de la condición de su hijo Antoñito.

El entorno europeo, la cercanía de la familia paterna y la estabilidad ofrecida por el torero fueron determinantes en la decisión. Rojas ha viajado en varias ocasiones a España para visitar a su hijo y mantiene contacto frecuente con él y con la familia de Pavón, priorizando siempre el bienestar emocional y físico del menor.

Un entorno familiar estable

Desde 2021, Antoñito reside en España junto a Antonio Pavón y Joi Sánchez. La vida del adolescente ha estado marcada por la presencia de su familia paterna, incluidos abuelos, tíos y primos, quienes lo acompañan en su día a día y participan activamente en su proceso de recuperación.

La convivencia con su padre y la pareja de este ha sido descrita por sus allegados como estable y llena de afecto, lo que ha contribuido a su evolución positiva. Antonio Pavón, conocido por su paso por la televisión y los realities peruanos, ha sido transparente sobre los desafíos que enfrentó como padre.

El año pasado, en ‘El Valor de la Verdad’, el torero relató los momentos más difíciles de la enfermedad de su hijo, las largas horas de terapia y los episodios de incertidumbre. “Yo no me podía separar de Antoñito porque mi meta era: hasta que no vea a este niño andando, no voy a parar. Me cueste lo que me cueste”, confesó, resaltando el compromiso inquebrantable con la recuperación de su hijo.

Hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas quiere estudiar medicina.
Hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas quiere estudiar medicina.

El propio Antoñito ha compartido que, a raíz de sus experiencias médicas, se siente motivado a estudiar medicina en el futuro, con la intención de ayudar a otros niños que, como él, atraviesan procesos largos y complejos de rehabilitación. Su historia es vista como una muestra de inspiración para muchas familias y evidencia el impacto de la perseverancia y el apoyo cercano.

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