Suspenden clases del 14 de abril en colegios usados como locales de votación tras jornada electoral extendida en Lima: lista completa

Una profesora enseña a sus alumnos mientras un votante deposita su voto en una urna de la ONPE, ilustrando la suspensión de clases en 13 instituciones educativas debido al cierre del proceso electoral según Minedu. (Composición: Infobae Perú)

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases presenciales en las instituciones educativas utilizadas como locales de votación tras una inédita prórroga electoral: el lunes 13 de abril, miles de ciudadanos en Lima Metropolitana acudieron nuevamente a votar luego de que demoras en la distribución de material electoral impidieran la instalación de mesas durante la jornada previa.

La medida busca garantizar la culminación adecuada del proceso y responde tanto a los retrasos en la organización como a la necesidad de facilitar las tareas logísticas y operativas post-electorales, según comunicó el Ministerio de Educación (Minedu).

“Las 13 instituciones educativas que fueron locales de votación hoy, lunes 13 de abril, no tendrán clases presenciales el martes 14 de abril.Una medida necesaria para asegurar el cierre adecuado del proceso electoral”, señaló el Minedu en sus redes sociales.

Más de 52 mil electores resultaron afectados al no poder ejercer su voto en la fecha inicialmente prevista, según precisó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este organismo confirmó que la decisión fue tomada tras registrar graves dificultades en la llegada oportuna de los materiales indispensables para sufragar el domingo 12 de abril en diversos distritos de Lima Sur, como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

El Ministerio de Educación (Minedu) informa la suspensión de clases presenciales el martes 14 de abril en 13 instituciones educativas de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, que funcionaron como locales de votación el día anterior. (Fuente: Minedu)

El lunes 13 de abril, los locales de votación reabrieron de 7:00 a 18:00 para permitir que todos los ciudadanos afectados pudieran participar antes del cierre del proceso. Así, mientras se reanudó la actividad electoral, las clases presenciales quedaron suspendidas no sólo el lunes, sino también el martes 14, para dar margen a la limpieza y reorganización de los ambientes escolares.

Lista de instituciones educativas que no tendrán clases el 14 de abril

El Ministerio de Educación compartió la lista de instituciones educativas que mantendrán la suspensión de clases presenciales tras haber sido utilizadas como locales de votación. La medida, según precisó la cartera en sus redes sociales, busca asegurar el cierre adecuado del proceso electoral y garantizar las condiciones necesarias para las labores de limpieza y reorganización de los espacios escolares

San Juan de Miraflores

IE Parroquial Virgen de la Asunción

IE 6041 Alfonso Ugarte

IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

IE 7078 Virgen de Chapi

IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

IE 7104 Ramiro Prialé Prialé

IE 6023 Julio C. Tello Rojas

IE 7239 Santísimo Salvador

IE 7267 Señor de los Milagros

IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

IE 7261 Santa Rosa de Collanac

IEP El Universo de César Vallejo

IE Parroquial Virgen del Rosario

JNE extendió jornada electoral por retrasos en distribución de material electoral

El Jurado Nacional de Elecciones anunció la ampliación del horario de votación en estos recintos debido a retrasos significativos en la llegada de materiales electorales durante el domingo 12 de abril, lo que imposibilitó la conformación de mesas de sufragio. Esta acción extraordinaria buscó asegurar el derecho al voto de los más de 63 mil ciudadanos que, de lo contrario, habrían quedado excluidos del proceso.

La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

La ampliación del horario fue solicitada expresamente por la Defensoría del Pueblo, cuyas advertencias sobre los problemas logísticos motivaron la prolongación de la jornada a fin de salvaguardar la participación democrática en zonas críticas de Lima Sur. A raíz de esta situación, el JNE pidió al Ministerio de Educación mantener habilitados los colegios y a las entidades públicas y privadas garantizar facilidades laborales para los votantes y miembros de mesa afectados.

El desajuste logístico, confirmado por el Ministerio de Educación y el Jurado Nacional de Elecciones a Gobierno del Perú, desencadenó la extensión temporal tanto del proceso electoral como del cierre de los recintos escolares. La prioridad de las autoridades es evitar que algún ciudadano quede sin participar por causas ajenas a su voluntad.