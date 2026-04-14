Suspenden clases del 14 de abril en colegios usados como locales de votación tras jornada electoral extendida en Lima: lista completa

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las clases presenciales en las instituciones educativas utilizadas como locales de votación tras una inédita prórroga electoral: el lunes 13 de abril, miles de ciudadanos en Lima Metropolitana acudieron nuevamente a votar luego de que demoras en la distribución de material electoral impidieran la instalación de mesas durante la jornada previa.
La medida busca garantizar la culminación adecuada del proceso y responde tanto a los retrasos en la organización como a la necesidad de facilitar las tareas logísticas y operativas post-electorales, según comunicó el Ministerio de Educación (Minedu).
“Las 13 instituciones educativas que fueron locales de votación hoy, lunes 13 de abril, no tendrán clases presenciales el martes 14 de abril.Una medida necesaria para asegurar el cierre adecuado del proceso electoral”, señaló el Minedu en sus redes sociales.
Más de 52 mil electores resultaron afectados al no poder ejercer su voto en la fecha inicialmente prevista, según precisó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este organismo confirmó que la decisión fue tomada tras registrar graves dificultades en la llegada oportuna de los materiales indispensables para sufragar el domingo 12 de abril en diversos distritos de Lima Sur, como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.
El lunes 13 de abril, los locales de votación reabrieron de 7:00 a 18:00 para permitir que todos los ciudadanos afectados pudieran participar antes del cierre del proceso. Así, mientras se reanudó la actividad electoral, las clases presenciales quedaron suspendidas no sólo el lunes, sino también el martes 14, para dar margen a la limpieza y reorganización de los ambientes escolares.
Lista de instituciones educativas que no tendrán clases el 14 de abril
El Ministerio de Educación compartió la lista de instituciones educativas que mantendrán la suspensión de clases presenciales tras haber sido utilizadas como locales de votación. La medida, según precisó la cartera en sus redes sociales, busca asegurar el cierre adecuado del proceso electoral y garantizar las condiciones necesarias para las labores de limpieza y reorganización de los espacios escolares
San Juan de Miraflores
- IE Parroquial Virgen de la Asunción
- IE 6041 Alfonso Ugarte
- IE 6151 San Luis Gonzaga
Lurín
- IE 7078 Virgen de Chapi
- IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla
- IE 7104 Ramiro Prialé Prialé
- IE 6023 Julio C. Tello Rojas
- IE 7239 Santísimo Salvador
- IE 7267 Señor de los Milagros
- IE 6026 Virgen de Fátima
Pachacámac
- IE 7261 Santa Rosa de Collanac
- IEP El Universo de César Vallejo
- IE Parroquial Virgen del Rosario
JNE extendió jornada electoral por retrasos en distribución de material electoral
El Jurado Nacional de Elecciones anunció la ampliación del horario de votación en estos recintos debido a retrasos significativos en la llegada de materiales electorales durante el domingo 12 de abril, lo que imposibilitó la conformación de mesas de sufragio. Esta acción extraordinaria buscó asegurar el derecho al voto de los más de 63 mil ciudadanos que, de lo contrario, habrían quedado excluidos del proceso.
La ampliación del horario fue solicitada expresamente por la Defensoría del Pueblo, cuyas advertencias sobre los problemas logísticos motivaron la prolongación de la jornada a fin de salvaguardar la participación democrática en zonas críticas de Lima Sur. A raíz de esta situación, el JNE pidió al Ministerio de Educación mantener habilitados los colegios y a las entidades públicas y privadas garantizar facilidades laborales para los votantes y miembros de mesa afectados.
El desajuste logístico, confirmado por el Ministerio de Educación y el Jurado Nacional de Elecciones a Gobierno del Perú, desencadenó la extensión temporal tanto del proceso electoral como del cierre de los recintos escolares. La prioridad de las autoridades es evitar que algún ciudadano quede sin participar por causas ajenas a su voluntad.