CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

La Comisión Nacional de Árbitros confirmó la designación de Augusto Menéndez como árbitro principal del esperado duelo entre ADT y Alianza Lima, que contará con el VAR como herramienta constante para asegurar la transparencia en cada decisión arbitral (CONAR)

La Comisión Nacional de Árbitros, organismo responsable de la organización arbitral en el fútbol profesional peruano, oficializó que Augusto Menéndez estará a cargo del partido entre ADT y Alianza Lima, mientras que Michael Espinoza, Pablo López y David Palomino dirigirán los otros compromisos que inauguran la jornada. La programación incluye jueces asistentes y el detalle de los encargados del VAR en cada estadio.

La décima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 comenzará este martes 14 de abril tras la pausa obligada por las elecciones presidenciales.

Los primeros cuatro encuentros, programados en diferentes regiones, marcarán la reanudación del campeonato local, que entra en una fase decisiva para las aspiraciones de los equipos involucrados, según detalló la Comisión Nacional de Árbitros.

Las designaciones arbitrales para la jornada

La Comisión Nacional de Árbitros definió las ternas para la fecha 10, con Augusto Menéndez como protagonista en Tarma y el VAR como soporte clave en cada decisión.

La Conar designó a Augusto Menéndez como el responsable de impartir justicia en el enfrentamiento entre ADT y Alianza Lima, que se disputará en Tarma. Dan Meri y Jorge Soria acompañarán como asistentes, y Alejandro Villanueva estará a cargo del VAR, siguiendo los lineamientos establecidos para garantizar la transparencia en las decisiones arbitrales.

En el estadio de Moquegua, Michael Espinoza será el árbitro principal del duelo entre CD Moquegua y Juan Pablo II, con Víctor Escobar y Walter Quistgaard Rivera como jueces de línea. Para este encuentro, la Comisión también dispuso la presencia de un equipo técnico encargado de supervisar la aplicación del videoarbitraje.

Pablo López fue designado para dirigir el compromiso entre Sport Boys y FBC Melgar, programado en el estadio Miguel Grau del Callao. Wilfredo Blas y Jorge Peñafiel ejercerán como asistentes en campo, y Diego Haro estará a cargo del VAR, sistema que se ha consolidado como herramienta permanente en las instancias más relevantes del torneo.

El cuarto encuentro confirmado corresponde al cruce entre UTC y Sport Huancayo, previsto para el miércoles 15 de abril en Cajamarca. David Palomino será el árbitro principal, con Roger Olivos y Franz Blas como asistentes, mientras que César García operará el sistema de videoarbitraje.

Calendario y horarios de los partidos

La fecha 10 del Torneo Apertura arranca con una agenda compacta que distribuye partidos en dos días, marcando el regreso del fútbol tras la pausa electoral. (Liga 1)

El reinicio del Torneo Apertura estará marcado por la disputa de tres partidos en la jornada del martes. El primero, entre CD Moquegua y Juan Pablo II, comenzará a las 13:00 horas. Más tarde, a las 15:15, ADT recibirá a Alianza Lima en Tarma, en uno de los duelos más esperados por la afición local. Finalmente, desde las 20:00, el estadio Miguel Grau del Callao será escenario del choque entre Sport Boys y FBC Melgar.

Para el miércoles 15 de abril, el único encuentro programado será el de UTC frente a Sport Huancayo, que iniciará a las 15:00. Todos los compromisos contarán con la presencia del VAR, una herramienta que, según la Comisión Nacional de Árbitros, busca fortalecer la justicia deportiva y reducir al mínimo los errores en jugadas controversiales.

La programación de la fecha 10 se completará la próxima semana, cuando los equipos que participan en competiciones internacionales -como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana- retornen a la Liga 1. Comerciantes Unidos, Atlético Grau, Cusco FC y Universitario serán locales en sus respectivos partidos ante Alianza Atlético, FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso, mientras que el cierre de la fecha está previsto para el jueves 23 de abril, con el enfrentamiento entre Los Chankas y Cienciano en Andahuaylas.