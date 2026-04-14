La Liga 3 solo permitirá entrenadores y asistentes peruanos en 2026: esta es la razón que dio la ANEF

La Federación Peruana de Fútbol oficializó que a partir de la temporada 2026 solo entrenadores y asistentes de nacionalidad peruana podrán dirigir en la Liga 3, reforzando así el desarrollo local y dando visibilidad al talento nacional (Sporting Company San Antonio)

La Liga 3 del fútbol peruano, en su segunda edición, se disputará únicamente con entrenadores y asistentes técnicos peruanos en 2026, según lo estipulado por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol del Perú (ANEF).

La competencia, que constituye el tercer nivel del fútbol profesional en Perú, refuerza así su compromiso con el desarrollo y la profesionalización del entrenador nacional. Con esta medida, la Federación Peruana de Fútbol busca consolidar un espacio exclusivo para técnicos y asistentes peruanos, promoviendo su experiencia y formación en el ámbito local. La Liga 3 otorgará ascensos directos a la Segunda División y descensos a la Copa Perú, sumando relevancia a una estructura que continúa en expansión.

El comunicado de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol del Perú (ANEF) ratificó que el reglamento, vigente desde la creación de la Liga 3, establece que solo pueden ejercer funciones en el torneo directores técnicos y asistentes de nacionalidad peruana. De acuerdo con la ANEF, esta disposición fue oficializada a través de un comunicado emitido por la Federación Peruana de Fútbol.

“Esta disposición histórica no solo representa un avance institucional, sino también un paso firme en la defensa del trabajo, la profesionalización y el desarrollo del entrenador peruano”, detalla el pronunciamiento de la ANEF. Además, el gremio exhortó a clubes y autoridades a cumplir la normativa en beneficio del fútbol nacional.

Comunicado de la ANEF: respaldo a la medida y llamado a cumplir la normativa

La Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol del Perú respalda con firmeza una norma que blinda el trabajo local y exige a clubes acatar una disposición que redefine el rumbo técnico de la Liga 3. (Liga 3)

La Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol del Perú, en un mensaje dirigido a la opinión pública y la comunidad futbolística, subrayó que la permanencia de la regla responde a gestiones del propio gremio ante la federación. Según el comunicado, el Oficio Circular 016-2025/LFP-FPF, emitido por la Federación Peruana de Fútbol, establece de manera clara y vigente que solo entrenadores y asistentes técnicos de nacionalidad peruana podrán dirigir en la Liga 3 durante la temporada 2026.

El texto destaca el carácter institucional de la medida, señalando que representa un avance en la protección del trabajo de los profesionales peruanos y en la consolidación de la carrera de técnico en el país. “Exhortamos a todos los clubes participantes y autoridades competentes a respetar y hacer cumplir esta normativa, en beneficio del crecimiento del fútbol nacional”, añadió la ANEF en el cierre de su declaración pública.

La directiva de la ANEF remarcó que la continuidad de esta normativa es fundamental para el fortalecimiento de la estructura técnica nacional y para garantizar oportunidades laborales a los entrenadores formados en Perú. La Federación Peruana de Fútbol, por su parte, mantiene vigente la regulación desde la fundación de la Liga 3, reforzando la apuesta por el talento local en todos los equipos participantes.

Fecha de inicio confirmada y detalles de la segunda edición

La Liga 3 ya tiene fecha de arranque y promete reunir a más de 30 equipos en una competencia que busca consolidarse como el eslabón clave entre el amateurismo y el profesionalismo. (Liga 3)

Luego de varias semanas de incertidumbre, la organización de la Liga 3 confirmó que el torneo comenzará el 15 de mayo de 2026. La segunda edición reunirá a más de 30 equipos de todo el país, que competirán por los cupos de ascenso a la Liga 2. El formato de la competencia aún está pendiente de oficialización, así como la fecha del sorteo del fixture, aunque se espera que mantenga el esquema de fases agrupadas por criterios geográficos, seguido de etapas eliminatorias y rondas finales.

En la temporada anterior, la reserva de Sport Huancayo se coronó campeón, logrando el ascenso directo a la segunda división. Por su parte, Estudiantil CNI alcanzó el subcampeonato y accedió a la Liga 2 tras imponerse en un Play Off frente a Deportivo Anba, procedente de la Copa Perú. El torneo, diseñado como un puente entre el fútbol amateur y profesional, distribuye plazas de ascenso y descenso, consolidando así el sistema de competencias en el país.

El inicio de la Liga 3 se produce luego de que los principales torneos locales, como la Liga 1, Liga 2, Copa Perú y Liga Femenina, ya hayan iniciado sus actividades. La expectativa entre los simpatizantes de los clubes participantes es alta, a la espera de conocer el calendario completo y el desarrollo del campeonato en su segunda campaña.

Christian Ramos: el mundialista que llevará su experiencia a la tercera división

La presencia de Christian Ramos revaloriza la competencia, sumando experiencia internacional a un escenario donde su voz y trayectoria buscan marcar diferencia dentro y fuera del campo. (Deportivo Municipal)

En el contexto de la Liga 3, destaca la llegada de Christian Ramos, defensor central de 37 años y exintegrante de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, al Deportivo Municipal. Ramos, conocido por su trayectoria nacional e internacional, optó por aceptar el reto de jugar en un torneo de menor visibilidad tras su paso por equipos como Sporting Cristal, Universidad San Martín, Alianza Lima, Juan Aurich y clubes del extranjero como Emelec, Gimnasia y Esgrima La Plata y Tiburones Rojos de Veracruz.

“Al hincha de Municipal, decirle que venga, que apoye al equipo. Sé que ellos lo hacen, cada vez que yo enfrentaba a Municipal, la hinchada estaba presente. Municipal es un equipo histórico que necesita de su gente y nosotros dentro del campo vamos a hacer todo lo posible para poder ganar y ascender a Liga 2”, declaró Christian Ramos en su presentación.

El experimentado defensor participó en su primera práctica con el equipo, luciendo el dorsal ‘4’ y actuando como titular en un partido de exhibición ante Amigos Siempre Amigos. Su incorporación aporta jerarquía y experiencia a la defensa de Municipal, que se encuentra a la espera de una resolución disciplinaria para confirmar su lugar definitivo en la Liga 3 o la Copa Perú, tras una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de Fútbol Aficionado.

Ramos, recordado por su gol ante Nueva Zelanda que selló la clasificación de Perú al Mundial 2018, suma así un nuevo capítulo en su carrera, ahora enfocado en contribuir al ascenso de un club histórico desde la tercera división. La presencia de figuras como él en la Liga 3 incrementa el atractivo y el nivel competitivo del torneo, en una edición marcada por el impulso al talento nacional en todas sus líneas.