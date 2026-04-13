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Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

El delantero peruano se confirma como un puntual sustancial en el club revelación de la Segunda División. Frente al líder ofreció dos asistencias que contribuyeron a un contundente triunfo (3-1)

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El peruano habilitó a Ivan Timoshenko para la apertura del lance contra Fakel. | VIDEO: Liga Nacional de Rusia

El rendimiento pletórico del Rodina en la Liga Nacional de Rusia 2025/26 es uno de los focos de atención en el país. Aquel desenvolvimiento descollante no se entendería sin la presencia de Yordy Reyna, cuya explosividad y desequilibrio en ataque se traduce directamente en peligro constante.

En algunas oportunidades, el delantero peruano exhibió capacidad goleadora, pero recientemente ha dejado muy en claro que también puede aportar desde la faceta de asistente, demostrando así que ha mejorado evidentemente en la toma de decisiones. Frente al líder FC Fakel asumió el rol de la conducción y generación de juego.

Así, a los 5′ minutos de iniciado el compromiso, correspondiente a la jornada 28°, recibió un balón por la izquierda del campo y echó a correr como un endemoniado, dejando relegado a un marcador, para trazar la diagonal y meter un pase entre líneas que devino en la anotación de Ivan Timoshenko.

No conforme con esa actuación por la banda, Reyna también demostró que puede ser útil como una aduana por el centro del campo. Bajo esa fórmula, sobre los 25′ minutos, envió una pelota larga a un solo toque hacia Artyom Maksimenko para que sellara una goleada parcial, que acabó suavizada por el descuento de Beladjdi Pusi.

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